Motorsport-Veteran Jost Capito wird Senior Advisor bei Personar.ai

MELBOURNE, Australien, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Personar.ai, ein auf KI-gestützte Automatisierungen spezialisiertes Unternehmen, welches sich als Ziel gesetzt hat die Arbeitsweise von Menschen zu verändern, gibt die Ernennung des weltbekannten Motorsportveteranen Jost Capito als Senior Advisor im Unternehmen bekannt.

Jost Capito

Capito, ein renommierter Experte in der hoch-technologisierten Motorsport und Automobilindustrie, wird eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der ehrgeizigen Wachstumspläne des Unternehmens spielen und das Engagement von Personar.ai für Innovation und herausragende Qualität in der sich rasch entwickelnden Welt der Unternehmensautomatisierung weiter stärken.

"Wir freuen uns sehr, eine Motorsportlegende wie Jost Capito als Senior Advisor bei Personar zu haben", sagte Adrian Jones, CEO von Personar.ai. "Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Technologiebereich und einer beeindruckenden Geschichte, in der er erstklassige Teams auf und neben der Rennstrecke geführt hat, werden Capitos Erkenntnisse für die weitere Erfolgsgeschichte von Personar.ai von entscheidender Bedeutung sein. Wir stehen erst am Anfang und werden unsere Bemühungen modernste Automatisierungslösungen anzubieten weiter beschleunigen, damit unsere Unternehmenskunden noch größere Innovationen und Mehrwert auf ihrem Weg zur Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse erwarten können."

Jost Capito äußerte seine Begeisterung und sagte: "Ich fühle mich geehrt, als strategischer Berater Teil des Personar.ai-Teams zu werden und ihre Mission zu unterstützen, die Geschäftsautomatisierung sowie den Sport mit künstlicher Intelligenz und Produkten wie TrackSwift von Personar.ai zu vereinfachen. Ich freue mich darauf mit dem hochqualifizierten Team zusammenzuarbeiten, meine Expertise einzubringen und unsere gemeinsamen Stärken zu nutzen, um Wachstum zu fördern und bahnbrechende Automatisierungslösungen zu entwickeln, die Unternehmen weltweit zum Erfolg verhelfen können."

Capito bringt eine Fülle von Erfahrungen aus der Welt des Motorsports und der Automobilindustrie mit, einschließlich einer beeindruckenden Erfolgsbilanz von über 30 Jahren in der Formel 1 und der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), bei denen er mehrere Meistertitel gewonnen hat. Zuletzt war er CEO des Williams Formel-1-Teams und während seiner Karriere auch CEO von Volkswagen Motorsport. Capitos Expertise in der Führung leistungsstarker Teams und seine Leidenschaft für Innovation machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Personar.ai-Team. Da Personar.ai erst damit begonnen hat die Unternehmensautomatisierung neu zu definieren erfolgt seine Ernennung zum richtigen Zeitpunkt. Die Innovationen von Personar.ai ermöglichen Unternehmen, die Vorteile der KI-gestützten Automatisierung ohne die traditionellen Hürden hoher Kosten und komplexer Implementierungsprozesse zu nutzen.

Über Jost Capito

Jost Capito ist eine angesehene Persönlichkeit in der Automobil- und Motorsportindustrie mit einer Karriere, die sich über mehr als drei Jahrzehnte erstreckt. Capito besitzt einen Abschluss in Maschinenbau. Während seiner Karriere hielt er zahlreiche bedeutende Positionen in verschiedenen Motorsport- und Automobilunternehmen inne, darunter CEO des Williams Formel-1-Teams, Geschäftsführer von McLaren Racing, CEO des Volkswagen Motorsport Teams und bei Porsche Motorsport sowie Direktor von Ford Motorsport Europe, und gewann in vielen Kategorien mehrere Meisterschaften. Bekannt für seinen strategischen Weitblick und Führungsqualitäten besitzt Jost Capito eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovation und Geschäftsentwicklung. Seine Erfahrung und Expertise machen ihn zu einem immens wertvollen Partner für Personar.ai.

Über Personar.ai

Personar.ai ist eine innovative Plattform, die die Welt der Unternehmensautomatisierung revolutioniert. Mit modernster Technologie, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um selbstlernende menschlich-digitale Personars zu generieren, die Informationen lesen, verstehen und verarbeiten können, wie es ein Mensch tun würde, brechen wir die Barrieren auf, die Automatisierungslösungen bisher eingeschränkt haben. Verabschieden Sie sich von den Implementierungsschwierigkeiten und hohen Kosten herkömmlicher Automatisierungstechnologien. Denn Personar.ai ändert die Spielregeln. Wir sind stolz darauf, an der Spitze dieser aufregenden Revolution zu stehen und können es kaum erwarten Ihnen dabei zu helfen das volle Potenzial Ihres Unternehmens zu entfesseln.

Lernen Sie mehr über die Zukunft KI-basierter Automatisierung und besuchen Sie uns auf https://personar.ai/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2068706/JostCapito_Profile.jpg

SOURCE Personar.ai