Movement by project44™: Die innovative Supply-Chain-Visibility-Plattform für funktionierende Lieferketten

project44s fortschrittlichste Plattform bietet allen Parteien der Lieferkette die notwendige Konnektivität und Visibilität für eine besser vernetzte, berechenbare und nachhaltige Supply Chain

MÜNCHEN, 27. September 2022 /PRNewswire/ -- project44, das Bindeglied der globalen Lieferkette, gab heute den Launch von Movement by project44™ bekannt. Die Plattform bietet allen Parteien der Lieferkette – von Versendern über Spediteuren bis hin zu Logistikern – die Visibilität, die sie für eine reibungslose Zusammenarbeit und eine funktionierende Supply Chain benötigen. Movement by project44 kombiniert dabei zum ersten Mal die Leistungsfähigkeit der gesamten project44-Produktsuite und vereint alle intern entwickelten sowie extern erworbenen Lösungen in einer Plattform.

„Endverbraucher, Unternehmen und die Wirtschaft sind weltweit auf einen effizienten Warentransport angewiesen. Doch die letzten Jahre haben gezeigt, wie volatil die Nachfragekapazität ist, wie schwierig es für Spediteure sein kann, Ladungen zu tracken und wie unberechenbar Lieferzeiten geworden sind", sagt Jett McCandless, Gründer und CEO von project44. „Movement ermöglicht Visibilität, Agilität und Workflow-Automatisierung, aber vor allem fördert die Plattform die Zusammenarbeit zwischen allen Parteien der Lieferkette. Das ist der Schlüssel, um gemeinsam für reibungslose Lieferketten zu sorgen, die den Zugang zu essenziellen Gütern sicherstellen und die Lebensqualität von uns allen positiv beeinflussen."

project44s innovative Supply-Chain-Visibility-Plattform

Movement ermöglicht es Teams, Abweichungen zu verwalten, Versandvorgänge zu rationalisieren, manuelle Prozesse zu automatisieren sowie Kundenprobleme effizient anzugehen – und das alles über eine einzige Plattform. Dabei kann jeder in der Lieferkette Movement unabhängig seiner Rolle nutzen. Die Lösung bietet eine durchgängige Sichtbarkeit auf Sendungs- und Auftragsebene über alle Verkehrsträger hinweg, verbunden mit multimodalen ETAs vom Rohstofflieferanten bis zur Haustüre des Kunden. Zudem schafft sie wertvolle Insights und enthält Workflow-Funktionen für die gesamte Supply Chain – vor, während und nach dem Transport. Die Plattform liefert Daten an jede Person und jedes System, während die intuitive Benutzeroberfläche und einheitliche APIs Problemlösungsprozesse vereinfachen. So ermöglicht Movement nahtlose, datengesteuerte Abläufe.

Movement verfügt in der Branche über das größte Netzwerk von angeschlossenen Spediteuren, Logistikdienstleistern, Versendern, Technologieanbietern und Verbrauchern. So kann die Plattform schneller als jede andere Lösung diejenigen anbinden, die noch nicht Teil des Netzwerks sind. project44 verfügt außerdem über robuste Datensätze sowie ausgefeilte Data-Science-Technologie und schafft so eine umfangreiche und durchgängige Sichtbarkeit für die Lieferkette.

Die Benutzeroberfläche von Movement ist nicht nur intuitiv, sondern lässt sich auch flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse von Unternehmen anpassen. Die Ökosystempartnerschaften und die API-first-Architektur von project44 machen Movement mit jedem Drittanbieter und System kompatibel. Sowohl die Back-End-Architektur des Produkts als auch die Benutzeroberfläche wurden neugestaltet, um die Kundenerfahrung zu optimieren.

Mit Movement können Versender die Zuverlässigkeit der Vorlaufzeiten erhöhen und die Liefertreue verbessern, um Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Logistikexperten profitieren von einer höheren Datengenauigkeit für mehr Produktivität und gesteigerte Umsätze. Spediteure wiederum sind in der Lage, den digitalen Wandel voranzutreiben, die Datengenauigkeit zu optimieren und die Effizienz durch Automatisierung für mehr Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Fahrer können Kontrollanrufe und Verweilzeiten reduzieren, Echtzeit-Visibilität schaffen und profitablere Ladungen gewinnen.

„Die meisten Visibility-Unternehmen bieten nur einen einzigen Modus oder eine begrenzte Anzahl von Funktionen an", so McCandless weiter. „Aber ohne die Möglichkeit, sich an die Präferenzen des Benutzers anzupassen, sind diese Lösungen eindimensional. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Movement ist die Zukunft und bietet eine einzigartige, auf die Anforderungen des Benutzers zugeschnittene Perspektive. Dieses Maß an Konfigurierbarkeit, Nutzen und Zusammenarbeit ist notwendig, um die größten Herausforderungen der Lieferkette zu bewältigen. Der Name 'Movement' steht für die Rolle, die wir alle bei der Lösung dieser Probleme spielen, ob innerhalb oder außerhalb der Branche."

Kundenstimmen

Andreea Calin, Logistics Operations Transformation Manager bei Anheuser-Busch InBev Europe:

„Als größte Brauerei der Welt ist es unsere Aufgabe, den Weg für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu ebnen, indem wir in Technologien investieren, die unseren Kunden bei der Bewältigung unvorhersehbarer Herausforderungen in der Lieferkette den größten Nutzen bringen. Mit Movement hoffen wir, unsere Logistikabläufe an einem benutzerfreundlichen Ort verwalten zu können und die steigenden Erwartungen unserer Kunden auf effiziente, zuverlässige und nachhaltige Weise zu übertreffen."

Paul Foster, Vice President of Development and Integrations bei JAS Worldwide:

„Wir sind es unseren Kunden schuldig, spezialisierte Frachtlösungen anzubieten, die auf ihren individuellen Anforderungen und Zeitplänen basieren. Globale Lieferketten können unvorhersehbar sein. Um den Bedürfnissen unserer Kunden dennoch gerecht zu werden, brauchen wir innovative Technologien, die benutzerfreundlich, zuverlässig und informativ sind. Movement gibt uns die End-to-End-Visibilität, die wir benötigen, um die Logistik auf hohem Niveau zu managen und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und natürlich zu übertreffen."

Edvardas Liachovičius, CEO der Girteka Holding:

„Als Girteka, das größte Asset-basierte Transportunternehmen in Europa, haben wir das klare Ziel, die erste Wahl für Kunden, Mitarbeiter, Partner, die Gesellschaft und Aktionäre zu sein. Als Team haben wir eine solide Grundlage geschaffen, um das intelligente Unternehmen der Zukunft zu gestalten und strategisch in Technologien zu investieren, die unsere Vision unterstützen, einer der marktprägenden europäischen Top-10-Logistikführer zu werden. Wir haben eine starke, langfristige Partnerschaft mit project44 und nutzen bereits deren marktbekannte RTV-Lösung. Der nächste Schritt ist die Nutzung der Movement-Plattform, die es uns ermöglicht, die Daten von Spediteuren und Kunden besser zu verwalten und so eine engere Zusammenarbeit, den Zugang zu Einblicken in Echtzeit und optimierte Arbeitsabläufe in der gesamten Lieferkette zu gewährleisten."

Weitere Informationen finden Sie unter https://joinmovement.project44.com/.

Über project44

project44 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lieferketten zum Funktionieren zu bringen. Als Bindeglied der Lieferkette betreibt project44 die weltweit vertrauenswürdigste End-to-End-Transparenzplattform, die jährlich mehr als 1 Milliarde Sendungen für über 1.000 führende Marken verfolgt, darunter Top-Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, der Automobilindustrie, dem Einzelhandel, der Biowissenschaft, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Öl-, Chemie- und Gasindustrie. Mit project44 sorgen Verlader und Frachtführer auf der ganzen Welt für mehr Vorhersehbarkeit, Belastbarkeit und Nachhaltigkeit.

Als unbestrittener Marktführer wurde project44 zum Leader im Gartner Magic Quadrant, zur Nummer 1 imFreightWaves FreightTech 2021 und zum Customer's Choice im Gartner Peer Insights Voice of the Customer Report ernannt. project44 hat seinen Hauptsitz in Chicago und verfügt über ein vielfältiges Team, das sich auf 17 Niederlassungen weltweit verteilt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.project44.de.

