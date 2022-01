Die Gastgeberin Sylwia Gorlicka, eine Wissenschaftlerin von der Universität Warschau, wandte sich an ihre Gäste, um auf die aktuellen Sicherheitsbedrohungen einzugehen, die von einer neuen Eskalationsrunde in der Ukraine und den jüngsten Gesprächen zwischen Moskau und Washington ausgehen.

Über die aktuelle geopolitische Lage in Europa sprachen der Journalist, Wirtschaftswissenschaftler, Vorsitzende der Nichtregierungsorganisation „Powiernictwo Kresowe" und ehemalige Abgeordnete des Lubliner Parlaments, Kondad Rekas, der Herausgeber von MyslPolska.info und Direktor der Bibliothek der Staatlichen Universität Lodz, Adam Smeich, der Journalist und Chefredakteur von Mundurowerp.pl, Piotr Jasrzebski und der ehemalige Abgeordnete des litauischen Parlaments und ehemalige Vizebürgermeister von Vilnus Algirdas Paleckis.

Konrad Renkas nannte die NATO-Erweiterung trotz der Versprechungen, die beim Abzug der sowjetischen Truppen aus den Ländern des Warschauer Vertrages gemacht wurden, als Hauptgrund für die aktuellen Eskalationen und erinnerte daran, dass „einige Experten vorgeschlagen haben, dass Europa eine Sicherheitsorganisation hätte gründen können, die sich auf Menschenrechte und friedliche Konfliktlösung konzentriert, anstatt der NATO beizutreten. Doch leider wurde dieses Format nicht gewählt."

Piotr Jasrzebski stellte fest, dass sich die Ukraine stark radikalisiert hat, was nicht im Interesse der NATO sein kann, die eine Entscheidung über ihre Mitgliedschaft trifft. Es ist auch nicht im Interesse Polens, einen solchen Nachbarn zu haben, der einen weiteren Weltkrieg auslösen kann. Jasrzebski erinnerte daran, dass der Maidan nun schon acht Jahre zurückliegt und zweifellos mit externer Unterstützung organisiert wurde. „Polnische Politiker beteiligen sich aktiv und bereitwillig an speziellen Operationen und Intrigen des Westens. War es vor 10-15 Jahren noch sicher, die Ukraine zu besuchen, so hört man heute häufig ‚Oh, diese Polen!', was vielleicht noch schlimmer ist als ‚Oh, diese Russen!'."

Adam Smeich fügte hinzu, dass die Eckpfeiler der US-Ideologie die Welthegemonie und der amerikanische Exzeptionalismus seien. „Die USA haben die NATO im Osten eingesetzt, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, einschließlich Polen. Die EU nimmt nicht an den Gesprächen zwischen Moskau und Washington teil, da sie eine Randunion ist. Die EU-Agenda wird von Umweltfragen, LGBT-Themen und Feminismus geprägt und ist nicht mehr in der Lage, eine unabhängige, entschlossene und realistische internationale Politik zu betreiben."

Algidras Paleckis hob hervor, dass die NATO den leeren Raum, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstanden war, besetzt und in einigen Ländern im Grunde die UdSSR ersetzt hat. „Heute hat sich die Situation geändert, da Russland stärker geworden ist. Es war geduldig, als Polen und die baltischen Staaten der NATO beitraten, aber die Annäherung der Ukraine und Georgiens an das Bündnis ist für Russland inakzeptabel. Die wichtigsten Ereignisse in der Ukraine während des letzten Jahrzehnts wurden von den USA diktiert. Aber auch unsere Länder, Litauen, Polen, Schweden, haben ihre Rolle gespielt. Ich erinnere mich an das Gipfeltreffen der ‚Östlichen Partnerschaft' im November 2016 in Vilnus, auf dem viel Druck auf Janukowitsch ausgeübt wurde - es waren seine letzten Monate an der Macht. Litauen, Polen und Schweden erinnerten sich an die Ereignisse von vor 200, 300, 400 Jahren und dachten, sie könnten die Ukraine wieder unter ihre Kontrolle bringen. Das war ein Fehler, denn sie haben Russland und die Macht, die es hatte, um die Ukraine als Feind zu verhindern, nicht in Betracht gezogen. Eine Deeskalation könnte viel Zeit in Anspruch nehmen, und die andere Alternative ist ein Krieg, der global werden kann. Dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden wird, das ist sicher", schloss er.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728067/Mysl_Polska.jpg

SOURCE Mysl Polska