NAHUI New Energy Platform von Haier stellt auf der Intersolar 2023 in München App für Smart Home Energiemanagement-Lösung vor

MÜNCHEN, 12. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Haier Group, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten und HLK, wird auf der Intersolar 2023 mit ihrem neuen Geschäftsbereich NAHUI New Energy Industry Internet Platform vertreten sein.

Der neue Unternehmensbereich widmet sich den Technologien für erneuerbare Energien und deren Integration in das dynamische Ökosystem von Haier mit HLK-, Haushaltsgeräten und Smart Home-Produkten.

Mit Millionen von vernetzten Haushalts- und HLK-Geräten ist die Haier Group als globaler Marktführer im Bereich Internet der Dinge (IoT) bekannt. Jetzt erweitert das Unternehmen sein Angebot mit der Einführung von Nahui, einer neuen IoT-Plattform für das Energiemanagement.

Auf der Veranstaltung in Deutschland wird Haier auch seine neue App Nahui Energy vorstellen. Dank KI-basierter Algorithmen ermöglicht die App eine einheitliche intelligente Steuerung von Wärmepumpen, Energiespeichern und Solaranlagen. Die Endverbraucher können Geld bei ihren Energiekosten sparen und gleichzeitig ihre Umweltbelastung senken, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Die App wird in Kürze in die hOn-Ökosysteme integriert, sodass Haier-Kunden, die die Haushaltsgeräte des Konzerns nutzen, ein einheitliches Erlebnis haben.

Nahui ist die ideale Verbindung zwischen Haiers Erfahrung im Bereich vernetzter Haushaltsgeräte und seinem Engagement für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Die Plattform ermöglicht es Kunden, ihren Energieverbrauch über eine Vielzahl von vernetzten Geräten zu überwachen und zu verwalten, angefangen bei Wärmepumpen, die in der Regel die energieintensivste Technologie in modernen Häusern sind.

NAHUI wird die bestehende Produktpalette der Haier Group mit Solarwechselrichtern, Speicherlösungen für Privathaushalte und Unternehmen sowie Solarmodulen ergänzen. Der neue Geschäftsbereich wird den europäischen Markt über spezialisierte Vertriebspartner, Elektrogroßhändler und Versorgungsunternehmen erschließen. Ein engagiertes lokales Team unterstützt die Partner von Haier mit Vorverkaufs-, Schulungs- und Marketingaktivitäten.

Der Marktzugang erfolgt mit zwei verschiedenen Marken: Haier und Nahui. Haier wird sich auf die Integration mit Haier-Wärmepumpen konzentrieren und einphasige und dreiphasige Hybrid-Wechselrichter sowie Energiespeicher anbieten. Die Produktlinie von Nahui wird auch C&I-Lösungen und PV-Module umfassen, wobei der Schwerpunkt auf Einsteigerlösungen liegt. Beide Marken werden den Endnutzern und Installateuren vollständig integrierte und optimierte Pakete anbieten, die die Schwierigkeiten bei der Installation und beim Betrieb verringern.

Die Markteinführung der NAHUI New Energy Industry Internet Platform und der Nahui Energy App, symbolisiert die strategische Entscheidung der Haier Group, um in den Bereich, in den grünen Energiesektor zu expandieren und dort eine führende Rolle zu übernehmen. Der Fokus des neuen Geschäftsbereiches auf Technologien für erneuerbare Energien und deren Integration in das aktuelle Ökosystem von Haier spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und einen Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten.

Für weitere Informationen über die NAHUI New Energy Industry Internet Platform, die Nahui Energy App und das Engagement der Haier Group für grüne Energie besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens oder kontaktieren Sie das Media Relations Team.

