NAHUI, la plateforme pour les nouvelles énergies de Haier, dévoile une application de gestion d'énergie pour les maisons intelligentes lors du salon Intersolar 2023 à Munich

MUNICH, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Haier, leader mondial des appareils électroménagers et du CVC, sera présent au salon Intersolar 2023 avec sa nouvelle unité commerciale, la plateforme Internet NAHUI pour l'industrie des nouvelles énergies.

Cette nouvelle division est dédiée aux technologies liées aux énergies renouvelables et à leur intégration dans l'écosystème dynamique de CVC, d'appareils électroménagers et de produits pour les maisons intelligentes de Haier.

Avec des millions d'appareils ménagers et d'appareils de CVC connectés, le groupe Haier est reconnu en tant que leader mondial dans le domaine de l'Internet des objets (IdO). La société étend son offre aujourd'hui avec le lancement de Nahui, une nouvelle plateforme IoT pour la gestion de l'énergie.

Haier lancera également sa nouvelle application, Nahui Energy, à l'occasion du salon allemand. Grâce aux algorithmes basés sur l'IA, cette application permet un contrôle intelligent unifié des pompes à chaleur, du stockage d'énergie et des systèmes solaires. Les utilisateurs finaux pourront faire des économies sur leurs coûts énergétiques tout en réduisant leur impact carbone, sans sacrifier leur confort. L'application sera bientôt intégrée dans les écosystèmes hOn, permettant aux consommateurs d'appareils électroménagers du groupe Haier de bénéficier d'une expérience unifiée.

Nahui forme le pont idéal entre l'expérience de Haier dans les appareils électroménagers connectés et son dévouement envers l'efficacité énergétique et la durabilité. La plateforme permet aux clients de surveiller et de gérer leur consommation d'énergie à travers une variété d'appareils liés à commencer par les pompes à chaleur, celles-ci étant généralement la technologie la plus énergivore dans les maisons modernes.

NAHUI contribuera à la gamme de produits existante du groupe Haier en offrant des onduleurs solaires, des solutions de stockage résidentielles et commerciales et des modules solaires. La nouvelle division abordera le marché européen par l'intermédiaire de distributeurs spécialisés, de grossistes en matériel électrique et d'entreprises de services publics, avec une équipe locale dédiée pour soutenir les partenaires de Haier grâce à des activités de prévente, de formation et de marketing.

L'accès à ce marché se fera par l'intermédiaire de deux marques distinctes : Haier et Nahui. Haier se concentrera sur l'intégration avec les pompes à chaleur Haier, offrant des onduleurs monophasés et triphasés hybrides ainsi qu'un stockage d'énergie. La gamme de produits de Nahui comprendra également des solutions C&I et des modules PV, et se concentrera sur des solutions d'entrée de gamme. Les deux marques fourniront des offres entièrement intégrées et optimisées à destination des utilisateurs finaux et des installateurs, réduisant ainsi les difficultés d'installation et d'exploitation.

Le lancement de la plateforme Internet NAHUI pour l'industrie des nouvelles énergies et de l'application Nahui Energy symbolise le choix stratégique du groupe Haier de se développer et de devenir un leader dans le secteur de l'énergie verte. L'accent mis par la nouvelle division sur les technologies d'énergie renouvelable et leur intégration dans l'écosystème actuel de Haier reflète l'engagement de l'entreprise à réduire son empreinte carbone et à contribuer à un avenir meilleur.

Pour obtenir de plus amples informations sur la plateforme Internet NAHUI pour l'industrie des nouvelles énergies, l'application Nahui Energy et l'engagement du groupe Haier envers l'énergie verte, veuillez consulter le site Web de l'entreprise ou rentrer en contact avec l'équipe en charge des relations avec les médias.

Contact :

Relations avec les médias : [email protected]

Groupe Haier | Plateforme Internet NAHUI pour l'industrie des nouvelles énergies

No.1 Haier Road. Haier Industrial Board Building. Qingdao. Chine

Email : [email protected]

Site Web : https://nahui-newenergy.com/

Messe München, Munich, Allemagne, Hall A1 Stand 320

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097726/1.jpg

SOURCE Haier Nahui New Energy