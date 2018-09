Nanjing: Auftakt der CIS in der erfolgreichen Software City

NANJING, China, 1. September 2018 /PRNewswire/ -- Am 31. August 2018 hat in der historischen Hauptstadt Nanjing die 14. jährliche Industriemesse China (Nanjing) International Software Products & Information Services Expo (CIS) ihre Tore geöffnet.

Seit die Software City 2005 entstanden ist, hat sich die Software- und Informationsdienstbranche in Nanjing über 13 Jahre stetig weiterentwickelt. Sie ist heute einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Nanjing und Schlüssel für die Entwicklungsstrategien der Stadt. Sie ist außerdem ein wichtiger Stützpfeiler für Nanjings Vision einer innovativen Weltstadt. 2010 wurde Nanjing von Ministerium für Industrie und Informationstechnologie den Titel „Chinese Software City" verliehen. CIS ist heute eine der größten und einflussreichsten internationalen Messen für Software und Informationsdienste in China. Die Entwicklung der Stadt wird vor allem durch China (Nanjing) Software Valley, Nanjing Software Park und Jiangsu Software Park vorangetrieben, unterstützt durch provinziale Softwareparks wie Xuzhuang Software Park und Internet Industry Park.

Bis 2017 haben sich in Nanjing 4.500 Softwareunternehmen angesiedelt neben 30 Fortune 500-Unternehmen und 37 der 100 größten Unternehmen Chinas. 2017 wurden im Softwaresektor 392,6 Mrd. Yuan erwirtschaftet, ein Anteil von 44 % in der Provinz Jiangsu. Die Softwarebranche ist weiterhin ein urbaner Wachstumsmotor. Im ersten Halbjahr haben China (Nanjing) Software Valley, Nanjing Software Park und Jiangsu Software Park zusammengenommen 137,8 Mrd. Yuan eingenommen. Im Softwaresektor sind 12 Millionen neue Arbeitsplätze und 470.000 Quadratmeter an neuer Nutzfläche entstanden.

Dieses Jahr läuft die 4-tägige Softwaremesse unter dem Motto „Digital World, Smart Future". Die Ausstellungsfläche beträgt 110.000 Quadratmeter. Der Schwerpunkt liegt auf den Themen Softwareentwicklung, Investitionsumfeld, Umfeld für Schutz von intellektuellem Eigentum sowie Innovation des Softwaresektors in der Provinz Jiangsu und in Nanjing. Bekannte Unternehmen präsentieren ihre neusten Technologien, Produkte und Dienstleistungen. Dieses Jahr gibt es auf der CIS neue Bereich für die innovative Stadt, KI, industrielles Internet, sichere und zuverlässige Software sowie Smart Health. Gezeigt werden die neuesten integrierten Technologien, Produkte und Anwendungen wie Internet, KI, Big Data, produzierendes Gewerbe, moderne Serviceindustrie, Landwirtschaft, Big Health sowie weitere neue Industrien. Zu bestaunen sind faszinierende Fallbeispiele aus den Bereichen digitale Wirtschaft und Informationskonsum, beispielsweise 5G, Internet der Dinge und integrierte Schaltkreise.

Auf Basis seiner vergangenen Entwicklung und der Stärke seiner Software- und Informationsdienstbranche hat sich Nanjing zum Ziel gesetzt, die Bereiche Internet, Big Data, AI und die reale Wirtschaft mit Blick auf Highend- und Clustertechnologien tief zu integrieren. Nanjing wird als innovative Stadt von Weltrang zur Entwicklung des Industriesektors beitragen.

Links zu Bildanhängen:



http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=318453