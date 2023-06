Narwal stellt den Narwal Freo High-End-Roboterstaubsauger in Deutschland vor

Ein professioneller Roboterstaubsauger, der mit exklusiven Funktionen wie der DirtSense-Technologie, Smart-Swing und einem patentierten dreieckigen Design mit Schleudermopp für ein umfassendes Bodenreinigungserlebnis ausgestattet ist.

BERLIN, 5. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Narwal, das schnell wachsende Robotik-Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, jedem Zuhause makellose Böden zu bieten, freut sich, seinen neuesten High-End-Roboterstaubsauger, den Narwal Freo, nach einem erfolgreichen Start in Nordamerika nun auch in Deutschland einzuführen. Dieser brandneue Roboterstaubsauger wird dank innovativer Funktionen wie der DirtSense-Technologie den Verbrauchern einen Reinigungs Verbündeten bieten, der in der Lage ist, jede Ecke des Hauses zu reinigen, hartnäckige Flecken zu entfernen und eine effiziente und professionelle Reinigungs Erfahrung zu bieten. Ab dem 15. Juni wird der Narwal Freo in Deutschland zum Sonderpreis von 849€ erhältlich sein.

Narwal Freo

Narwal Freo für das ultimative Reinigungserlebnis

Die meisten Roboterstaubsauger auf dem Markt sind hervorragend im Staubsaugen, aber beim Wischen können sie oft nicht überzeugen. Freo hingegen ist anders. Er saugt nicht nur perfekt Staub und Schmutz auf, sondern sein Wischen ist unübertroffen und verdient den Titel "Wischkönig".

Dank des neuen KI-gesteuerten Algorithmus, der DirtSense Cleaning Analysis, erkennt Freo, wie verschmutzt die Böden sind, und reinigt sie automatisch im patentierten Freo-Modus, ohne dass der Benutzer eingreifen muss. Zudem erstellt er einen Reinigungsbericht, sodass Kunden genau wissen, wie oft jeder Raum gereinigt wurde und sich entspannt zurücklehnen können, in dem Wissen, dass ihre Böden die optimale Reinigung erhalten.

Die Kombination aus der SmartSwing Edge Cleaning-Funktion und den patentierten doppelt schnell rotierenden dreieckigen Mops macht die Reinigung noch präziser. Dank der exklusiven Schwingbewegung von SmartSwing passt sich Freo automatisch den Kanten an und sorgt dafür, dass kein Fleck übersehen wird. Die doppelt schnell rotierenden dreieckigen Mops erreichen nahtlos jeden Zentimeter des Bodens und können dank des einstellbaren Drucks von bis zu 12N auch hartnäckige Flecken mühelos entfernen.

Narwal Freo spart Zeit und Mühe für Benutzer

Mit Narwal Freo ist die Reinigung wirklich sorgenfrei. Sogar die Reinigung und Trocknung des Wischpads ist dank der intelligenten Basisstation vollautomatisch.

Die Intelligente Basisstation verfügt über einen intelligenten Schmutzerkennungssensor, der den Zustand des Mops erkennt und automatisch das Waschen mit der richtigen Menge Wasser und Reinigungslösung durchführt. Anschließend trocknet sie den Mop mit heißer Luft bei etwa 40℃.

Der benutzerfreundlichste Roboter-Staubsauger

Die Narwal-APP und der berührungsempfindliche LCD-Bildschirm erleichtern die Bedienung des Narwal Freo. So wird auch Benutzern ohne Vorkenntnisse die Nutzung ermöglicht. Narwal strebt maximalen Komfort an.

Der Narwal Freo ist benutzer- und tierfreundlich mit einem Geräuschniveau von 39-57 dB, das Ihre Aktivitäten nicht stört.

Narwal Freo jetzt in Deutschland erhältlich

Nach viel Erfolg in Nordamerika startet Narwal auch den Verkauf von Narwal Freo in Deutschland. Es wird ab dem 15. Juni auf dem https://www.amazon.de/dp/B0C4L1HN45 erhältlich sein. Vom Startdatum bis zum 31. Juli beträgt der Preis 849€ statt 899€.

Um das Produkt vorzubestellen, besuchen Sie bitte Narwals Deutschland-Shop:

https://de.narwal.com/products/narwal-freo

Um mehr über Narwal zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website von Narwal: https://de.narwal.com/

Über Narwal

Narwal ist bekannt für seine revolutionäre Reinigungstechnologie, die Kunden makellos saubere Böden mit minimalem Benutzeraufwand bietet. Mit einem Team von über 400 Forschern und Ingenieuren aus der ganzen Welt und mehreren internationalen Auszeichnungen, wie dem CES Innovation Award, den Red Dot & iF Design Awards, hat Narwal mehr als 200 technologische Patente gesichert und in vielen Bereichen Fortschritte erzielt, alles im Streben nach einer besseren Reinigungserfahrung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2091881/image_5024564_38681643.jpg

SOURCE Narwal Technology