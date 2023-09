Narwal Technology stellt auf der IFA 2023 bahnbrechende Reinigungsinnovationen vor

Zum ersten Mal wird Narwal auf der IFA seine revolutionären Produkte Narwal Freo und den neuen Narwal Nass- und Trockensauger ausstellen.

BERLIN, 31. August 2023 /PRNewswire/ -- Narwal Technology, ein führendes Unternehmen in der Haushaltsreinigungsbranche, freut sich, seine Teilnahme an der diesjährigen IFA in Berlin, Deutschland, bekannt zu geben.

Vom 1. bis 5. September wird Narwal seine innovativen Roboter-Reinigungslösungen vorstellen, darunter den hochgelobten Freo mit seinem neuen automatischen Wasseraustauschsystem und den mit Spannung erwarteten neuen Narwal Nass- und Trockensauger.

Teilnehmer und Medienvertreter sind eingeladen, den Stand von Narwal in der City Cube Halle A CCA-202 zu besuchen und die nächste Generation intelligenter Roboter-Reinigungslösungen als einer der Ersten zu erleben.

Präsentation des Narwal Freo: Der ultimative Roboter-Reinigungspartner

Seit seiner erfolgreichen Ankündigung im Juni hat Narwal Freo die Verbraucher mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner hervorragenden Reinigungsleistung begeistert. Entwickelt für die professionelle Bodenreinigung, bietet Freo Funktionen, die ihn von anderen Staubsaug- und Mopprobotern unterscheiden.

Zu den wichtigsten Verkaufsargumenten von Freo gehört die DirtSense™ Technologie, die auf intelligente Weise stark verschmutzte Bereiche erkennt und gezieltes Nachwischen und Nachwaschen ermöglicht, bis der Boden fleckenfrei ist. Die EdgeSwing™-Reinigungsfunktion sorgt dafür, dass sich der Freo automatisch neu positioniert, um die Ränder des Bodens zu erreichen und eine gründliche Reinigung zu gewährleisten, ohne Flecken zu übersehen. Mit den doppelt drehenden und schrubbenden Mikrofasermopps hält Freo doppelt so viel Feuchtigkeit wie herkömmliche Fasern und absorbiert effektiv hartnäckige Flecken. Und die zwei dreieckigen Hochgeschwindigkeitsmopps können sich sogar unter einem maximalen Druck von 12 N drehen, um eine makellose Reinigung zu gewährleisten.

Darüber hinaus bietet Freo den Nutzern eine intuitive Benutzeroberfläche mit einem hochwertigen eingebauten LCD-Bildschirm und der Narwal-App, die den Reinigungsprozess durch automatisches Waschen des Mopps, zweifaches Trocknen mit Warmluft und die Ausgabe von Reinigungsmitteln weiter vereinfacht.

Enthüllung des automatischen Wasseraustauschsystems: eine Reinigungsrevolution

Narwal ist stolz darauf, die neue Funktion vorzustellen, die bald in den Narwal Freo implementiert wird - das weltweit erste automatische Wasseraustauschsystem für Mopproboter, das bisher nur in US-Modellen verfügbar war.

Dieses revolutionäre automatische Wasseraustauschmodul lässt Schmutzwasser ab und ersetzt es durch sauberes Wasser für die Bodenreinigung, ohne dass ein Mensch eingreifen muss. Dank dieser Funktion sind das Verschmieren von Böden durch verunreinigtes Wasser, die Vermehrung von Bakterien in Wassertanks und unangenehme Gerüche aus dem Abwassertank kein Thema mehr.

Vorstellung des neuen Narwal Nass- und Trockensaugers: Leistung und Flexibilität kombiniert

Außerdem wird Narwal den innovativen Nass- und Trockensauger vorstellen, der auf dem chinesischen Markt bereits zu einem Spitzenmodell geworden ist und demnächst auch in Europa eingeführt wird.

Zu den herausragenden Merkmalen dieses neuen Produkts gehört die leistungsstarke Reinigung mit dem MAX-Modus, der dem Benutzer einen sofortigen Schub an Reinigungskraft bietet, um hartnäckige Flecken effektiv zu bekämpfen.

Dieses Produkt ist leicht und flexibel. Im Gegensatz zu den meisten Nass- und Trockensaugern ist dieses Produkt leicht zu handhaben, und dank seiner 180°-Liegefunktion sind Bereiche unter Sofas, Betten und Couchtischen nicht länger unzugänglich.

Informationen zu Narwal: Ein Jahrzehnt des Engagements für Spitzenleistungen und Innovation

Narwal Technology wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen auf dem Markt für Staubsaugroboter entwickelt und seine Position als Innovator der Branche gefestigt. Durch solide Forschungs- und Entwicklungsarbeit verschiebt Narwal Technology kontinuierlich die Grenzen in verschiedenen Bereichen wie SLAM, 3D-Wahrnehmung, KI-Objektnavigationsplanungstechnologie und Big Data-Anwendungen.

Seit der Markteinführung seines ersten Produkts, des weltweit ersten selbstreinigenden Mopp- und Staubsaugroboters T10, hat Narwal Technology weltweite Anerkennung erlangt, sich einen Platz unter den drei führenden Marken in China gesichert und weltweit über 1,5 Millionen Familien bedient.

Um mehr über Narwal zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website von Narwal: https://de.narwal.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2184912/Narwal_IFA_2023.jpg

SOURCE Narwal Technology