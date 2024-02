Nasuni setzt starke Dynamik mit 46% Wachstum bei Neukundenbuchungen fort

KI und Cloud-Konsolidierungsbedarf treiben die Nachfrage nach den Angeboten des führenden Anbieters von Hybrid-Cloud-Speicher an

BOSTON, 30. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, Anbieter einer führenden hybriden Cloud-Speicherlösung, gab heute Rekordergebnisse für sein Geschäftsjahr bekannt, das am 31. Dezember 2023 endete. Diese Ergebnisse wurden durch die beispiellose Nachfrage nach der Nasuni File Data Platform angekurbelt, da Unternehmen agilere Abläufe mit unstrukturiertem Datenmanagement, Datenintelligenz und KI sowie Ransomware-Schutz benötigen.

Laut Gartner ist der Hybrid-Cloud-Storage-Markt die Zukunft. 2023 verzeichneten Anbieter traditioneller Hardware-Storage Systeme weiterhin ein flaches bis negatives Wachstum, was den Wechsel zu einer neuen Cloud-Architektur und einem Cloud-Konsolidierungsansatz unterstreicht, der durch KI beschleunigt wird. Die Nasuni File Data Platform ermöglicht es Unternehmen, Silos mit unstrukturierten Daten in der Cloud zu konsolidieren, während sie die Vertrautheit und schnelle Leistung traditioneller Dateisysteme beibehält - bei gleichzeitiger Nutzung globaler Skalierbarkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz der Cloud.

2022 gab Nasuni bekannt, dass das Unternehmen den Meilenstein von 100 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz (ARR) überschritten hat. 2023 wuchs der ARR von Nasuni trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds um 30%. Paul Flanagan, CEO von Nasuni, kommentiert:

„In den letzten fünf Jahren haben wir im Durchschnitt ein stetiges jährliches Umsatzwachstum von 30% erzielt, und wir sind stolz darauf, dass uns dies auch 2023 wieder gelungen ist. Wir haben die wichtigsten Leistungsindikatoren unseres Unternehmens im oberen Zehntel gehalten, so dass wir in diesem Jahr einen positiven Cashflow erwirtschaften konnten. Unser anhaltendes Wachstum bestätigt den Ansatz einer hybriden Cloud-Plattform, die für unsere Kunden der Schlüssel zum Kostenmanagement, zur Bereitstellung herausragender Datenleistung, zu erstklassigem Datenschutz und zu KI-Innovationen über die Cloud ist.

Die verantwortungsvolle Führung unseres Unternehmens in den sich ständig ändernden Markt- und globalen Bedingungen der letzten Jahre, hat es uns ermöglicht, als Unternehmen mit über 800 Kunden, 500 Mitarbeitern und einer sehr starken Bilanz, nicht nur einen Personalabbau zu vermeiden, sondern kontinuierlich zu wachsen. Für Nasuni war 2023 ein weiteres außergewöhnliches Jahr und wir sind zuversichtlich, dass unsere kontinuierlichen Produktinnovation und unser hervorragender Kundensupport zu einem stärkeren Jahr 2024 und darüber hinaus führen werden."

2023 hat Nasuni Folgendes erzielt:

30% Wachstum des ARR im Vergleich zum Vorjahr.

46% Wachstum bei den Buchungen des jährlichen Vertragswertes für Neukunden.

Über 120 neue Großkunden in allen Branchen, darunter Tommy Bahama , Patagonia, Aedas, Oshkosh Corporation, State of Vermont und Autodesk.

, Patagonia, Aedas, Oshkosh Corporation, und Autodesk. Abschluss des ersten 8-stelligen Kundenvertrags für die Nasuni File Data Platform.

Weltklasse-Kundensupport mit einer Bruttoumsatz-Bindungsrate von über 98% und einer Nettoumsatz-Bindungsrate von 118%, ein Beweis für die Fähigkeit von Nasuni, Kunden zu halten und gemeinsam mit ihnen zu wachsen.

Erweiterung der Mitarbeiterbasis auf über 500.

Steigerung der Anbindungsrate unserer Ransomware Erkennung von 71% bei Neukunden Projekten 2023 (Einführung Ende 2022).

Signifikantes jährliches Terabytes Wachstum an Cloud-Kapazität: Microsoft Azure: 43% AWS: 34% Google Cloud: 133%



Zu den weiteren Erfolgen im Jahr 2023 zählen:

Neue Integrationen mit Microsoft Sentinel zur Vereinfachung des Schutzes von Unternehmensdateien vor Cyber-Bedrohungen und zur Beschleunigung der Wiederherstellung mit Targeted Restore.

Eine erweiterte Partnerschaft mit dem Lösungsanbieter Presidio, um Unternehmen die Speicherung, den Schutz und die Verwaltung von Dateidaten in hybriden Cloud-Umgebungen zu erleichtern. Nasuni optimiert die Nutzung der AWS Cloud und reduziert die Betriebskosten mit dem Presidio-Programm Proactive Recapture into Savings Management (PRISM).

Eine wichtige Partnerschaft mit dem Energielösungsanbieter Cegal, welche die Dynamik im Energiesektor mit einem Wachstum von 235% im Jahresvergleich weiter vorantreibt. Nasuni und Cegal ermöglichen globalen Betreibern wie Petronas, Neptune Energy und BW Energy den Übergang zu einer Cloud-basierten Datenplattform, die strategische Vorteile speziell für die Energiebranche bietet.

Ein verstärktes Führungsteam mit den Ernennungen von Pete Agresta zum CRO und Asim Zaheer zum CMO, sowie die Beförderung von Jim Liddle zum Chief Innovation Officer um die Entwicklung und Umsetzung von Nasuni's Strategien für Datenintelligenz und künstliche Intelligenz (KI) voranzutreiben.

zum CRO und zum CMO, sowie die Beförderung von zum Chief Innovation Officer um die Entwicklung und Umsetzung von Nasuni's Strategien für Datenintelligenz und künstliche Intelligenz (KI) voranzutreiben. Nasuni gab außerdem die Ernennung von Matthew Grantham zum Leiter des weltweiten Partner Ecosystems und Curt Douglas zum Vice President Vertrieb für die westliche Region in den USA bekannt.

zum Leiter des weltweiten Partner Ecosystems und zum Vice President Vertrieb für die westliche Region in den bekannt. Zum dritten Mal in Folge wurde Nasuni mit dem NorthFace ScoreBoard Service Award für Globale Kundendienstexzellenz ausgezeichnet. Nasuni's Kundenzufriedenheits- und Bindungsraten sind mit 89 (NPS-Score) bzw. 98% weiterhin die besten ihrer Klasse.

Nasuni erhielt acht (8) neue US-Patente, die sich auf seine zentrale Cloud-native globale Dateisystemlösung und ihre Funktionen beziehen, die integrierte Sicherheit, Spitzenleistung und Skalierbarkeit ermöglichen. Weitere Patente wurden für verschiedene Funktionen wie die schnelle Erkennung und Wiederherstellung von Ransomware und die Unterstützung von KI-Workloads erteilt.

„2023 sehen wir, wie IT-Führungskräfte in Unternehmen damit zu kämpfen haben, rasant wachsende Datenmengen, unstrukturierte Daten, hybride Arbeitsanforderungen und Budgetbeschränkungen zu bewältigen und gleichzeitig zu versuchen, die Risiken zunehmender Cyberangriffe zu reduzieren. Wir haben diese Herausforderungen antizipiert, indem wir Tools entwickelt haben, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Leistung zu einem Preis bieten, der von herkömmlichen Dateiinfrastrukturanbietern nicht erreicht wird. Nasuni ermöglicht es Unternehmen, ihre Dateidaten in einen echten Vermögenswert zu verwandeln und gleichzeitig Kosten zu senken, sowie Effizienz und Innovation freizusetzen, indem Dateidaten in einer vielseitigen Hybrid-Cloud-Plattform für Unternehmen konsolidiert werden, die zentrale KI-Anwendungsfälle in Unternehmen erleichtern kann", fügt Flanagan hinzu.

Nasuni unterstützt derzeit mehr als 800 Unternehmenskunden, darunter zahlreiche Fortune-500-Unternehmen, in über 70 Ländern.

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet eine führende hybride Cloud-Speicherlösung, die das Unternehmenswachstum durch mühelose Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit und schnelle Edge-Performance mit einer einzigartigen Cloud-nativen Architektur unterstützt. Die Nasuni File Data Platform liefert Geschäftsexzellenz durch Konsolidierung von NAS und Backup sowie die Beseitigung von Datensilos. Die Lösung vereinfacht das Management und bietet Flexibilität, ohne dass Anwendungen oder Betriebsabläufe geändert werden müssen. Die integrierte Sicherheit bietet proaktiven Schutz und schnelle Wiederherstellung, wodurch das Risiko von Unternehmen vor den schädlichen Auswirkungen von Ransomware-Angriffen und anderen Katastrophen gesenkt wird. Der synchronisierte Zugriff auf Dateidaten an jedem Ort gewährleistet die Produktivität der Benutzer durch Unterstützung von Remote- und Hybridarbeit. Durch die Nutzung von Objektspeichern werden Daten konsolidiert und für Content-Intelligence-Tools und KI-Workflows optimiert.

Organisationen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und öffentlicher Sektor. Der Firmensitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts in den USA und das Unternehmen stellt Dienstleistungen in über 70 Ländern bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

