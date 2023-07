Nasuni stellt neue Plattformfunktionen vor und arbeitet mit Microsoft Sentinel zusammen, um Unternehmen den Schutz ihrer Dateidaten vor Cyber-Bedrohungen zu erleichtern

Neue Funktionen und eine Integration mit Microsoft Sentinel, um die gezielte Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen zu beschleunigen

BOSTON, 18. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von File Data Services, kündigte heute neue gezielte Wiederherstellungsfunktionen für den Nasuni Ransomware Protection -Service an, um die Analysezeeit zu reduzieren und den Wiederherstellungsprozess zu optimieren. Das Unternehmen kündigte außerdem eine Integration mit Microsoft Sentinel an, welche die Cloud-native Ransomware-Wiederherstellungslösung von Nasuni mit der SIEM-Plattform (Security Information and Event Management) von Microsoft kombiniert.

Verteilte Daten Infrastrukturen sind für heutige Unternehmen von entscheidender Bedeutung, stellen jedoch eine größere Angriffsfläche und einen längeren Wiederherstellungsprozess von Ransomware Angriffen dar. Heutige Backup-Technologien sind für die Auslastung von Netzwerkspeichern (Network Attached Storage, NAS) unzureichend. Nasuni's File Data Services Platform vmodernisiert herkömmliches NAS und die eingebaute Ransomware Protection reduziert die mittlere Wiederherstellungszeit (Mean Time To Recovery, MTTR) drastisch, indem sie Angriffe schnell erkennt, stoppt und automatisch darauf reagiert. Darüber hinaus kann Nasuni nun mit neuen gezielten Wiederherstellungsfunktionen präzise Wiederherstellungen der betroffenen Dateien innerhalb von Sekunden durchführen. Der Service basiert auf dem patentierten globalen Ransomware-Wiederherstellungsverfahren von Nasuni, mit dem Millionen von Dateien in nur wenigen Minuten wiederhergestellt werden können.

Eine gezielte Wiederherstellung bietet Unternehmen folgende Vorteile:

Minimierung der Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs auf ein Unternehmen und drastische Reduzierung des Risikos, dass sich ein Angriff auf verteilte Dateiinfrastruktur auf den Betrieb auswirkt.

Präzise Wiederherstellung der betroffenen verschlüsselten Dateien, die bei dem Vorfall identifiziert wurden: Diese robuste, mehrschichtige Wiederherstellung bietet bestmöglichen Schutz.

Automatische Speicherung wichtiger Detailsder betroffenen Dateien und der letzten sauberen Momentaufnahme bei der Wiederherstellung.

Verwaltung von IT- und SecOps Zeitplänen, sowie Reduzierung von administrativen Aufgaben: vollständig dokumentierte Angriffsdetails für Berichts-, Regulierungs- und Versicherungsanforderungen.

Vereinfachung der Einrichtung des Rapid Recovery-Verfahrens von Nasuni mit nur wenigen Klicks.

Microsoft Sentinel ist eine skalierbare, Cloud-native Lösung, die SIEM und Security Orchestration, Automation und Response (SOAR) bietet und gleichzeitig Daten auf Cloud-Ebene über Benutzer, Geräte, Anwendungen und Infrastruktur hinweg erfasst. Die Integration von Nasuni mit Microsoft Sentinel ermöglicht es Kunden, Bedrohungen automatisch zu erkennen und umgehend die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Microsoft Log Analytics Workspace sammelt und verteilt die Ereignis- und Audit-Protokolle auf jedem von Nasuni vertriebenen Edge-Gerät für eine kontinuierliche Überwachung mit der Sentinel-Plattform.

„Mit der neuen gezielten Wiederherstellungsfunktion in Verbindung mit den schnellen Wiederherstellungsfähigkeiten der File Data Platform von Nasuni, können Unternehmen nach Angriffen die Geschäftstätigkeit innerhalb weniger Minuten und nicht erst nach Tagen wieder aufnehmen. Schließlich ist das Herzstück unseres Geschäfts die sofortige Wiederherstellung von Daten. Wir können die Geschäftskontinuität und Zusammenarbeit auf der ganzen Welt umgehend gewährleisten. Von American Standard über Western Digital bis hin zu PwC vertrauen die größten Unternehmen in 70 Ländern auf Nasuni, wenn es darum geht, die Dateiinfrastruktur zu modernisieren, das Risiko der allgegenwärtigen Ransomware-Bedrohung zu verringern und die Herausforderungen bei der gemeinsamen Nutzung von Dateien in hybriden Arbeitsumgebungen zu bewältigen," so David Grant, Präsident von Nasuni.

„Durch die Integration von Microsoft Sentinel mit dem Cloud-nativen Ransomware-Schutz von Nasuni, werden Ereignisse von Nasuni automatisch erfasst, konsolidiert und zur Analyse an Microsoft Sentinel gesendet, wodurch SecOps-Teams einen besseren Schutz für die Datenihres Unternehmens erhalten," so Eric Burkholder, leitender Programm-Manager für Microsoft Sentinel Growth and Ecosystem bei Microsoft.

„Die Möglichkeit, die Microsoft Sentinel SIEM-Lösung mit Nasuni zu nutzen, ist für uns der Schlüssel zur Überwachung von Anomalien oder schädlichen Aktivitäten, die in unseren unstrukturierten Daten vorkommen könnten. Die Nasuni Sentinel-Integration hat unserer gesamten Defense-in-Depth-Strategie, die wir mit der MSFT-Suite von Sicherheitstools verfolgen, eine wichtige Komponente hinzugefügt," merkte Brian Erickson, Manager, IT-Implementierung und Akquisitionen, APi Group, an.

Informationen zu Nasuni

Die Nasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für File Data Services, das Unternehmen dabei unterstützt, eine sichere Dateidaten-Cloud für die digitale Transformation, globales Wachstum und die Datenanalyse zu schaffen. Nasuni's File Data Platform ist eine Cloud-native Service-Suite, welche die Infrastruktur für Dateidaten vereinfacht, den Schutz derselben verbessert und einen schnellen weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in den leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeichern von Azure, AWS, Google Cloud usw. wird Nasuni zum Cloud-nativen Ersatz für herkömmliche Netzwerkspeicher- (NAS) und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für komplexe traditionelle Technologien für die Dateisicherung, Notfallwiederherstellung, den Fernzugriff und die Dateisynchronisation. Unternehmen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus einfach auf Dateidaten zuzugreifen und diese gemeinsam zu nutzen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, die Technologiebranche, der Pharmabereich, die Konsumgüterindustrie, der Energiesektor, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Dienst. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, USA. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus an. Weitere Informationen finden Sie auf www.nasuni.com.

