Neovasc gewinnt deutsche Gerichtsentscheidung; Bekanntgabe der Entscheidung eines deutschen Gerichts: CardiAQs Anspruch auf Mit-Erfinderschaft bei einem europäischen Patent für Tiara™ abgelehnt

NASDAQ, TSX: NVCN

VANCOUVER, British Columbia, 22. März 2019 /PRNewswire/ -- Neovasc Inc. („Neovasc" oder das „Unternehmen") (NASDAQ: NVCN) (TSX: NVCN), führend bei der Entwicklung von Technologien von minimal invasivem Transkatheter-Mitralklappen-Ersatz und bei der Entwicklung von Technologien von minimal invasiven Geräten für die Behandlung von refraktärer Angina, gab heute bekannt, dass das Oberlandesgericht in München, Deutschland, die Klage, mit der Edwards Lifesciences CardiAQ LLC („CardiAQ") gegen Neovasc in die Berufung ging, abgewiesen hat. In diesem Fall hatte CardiAQ ursprünglich vollständige Eigentumsrechte an einem von Neovascs voll europäischen Patenten für seine Tiara™ („die Tiara") geltend gemacht hat. Im Juni 2017 verlieh das Gericht der ersten Instanz in München nur Miteigentumsrechte an CardiAQ. Beide Parteien hatten diese Entscheidung angefochten. CardiAQ zog seine Berufung in Bezug auf vollständiges Eigentumsrecht zurück. Durch Abweisung der verbleibenden Klage von CardiAQ befand das deutsche Gericht nun, dass CardiAQ nicht zur Erfindung der Tiara beigetragen hat und stellte Neovasc als den rechtmäßigen Erfinder und Eigentümer an allen Rechten an der strittigen europäischen Patent-Anmeldung für Tiara fest.

„Wir freuen uns, dass nach voller Berücksichtigung der Beweise, die deutschen Gerichte nun anerkannt haben, dass CardiAQ keinen Beitrag zur Erfindung oder zur Entwicklung der Tiara geleistet hat," so Fred Colen, CEO von Neovasc. „Mit dieser Entscheidung, von der wir überzeugt waren, dass sie bestätigt werden würde, selbst wenn es in die Berufung gegangen wäre und der Bundesgerichtshof den Fall übernommen hätte, steht es Neovasc frei, seine Patentanmeldung weiterzuverfolgen. Außerdem hat das Unternehmen das alleinige Recht. die Tiara zu kommerzialisieren und bei der Behandlung von Patienten zu helfen, die an der lähmenden Erkrankung der Mitralklappen leiden. Wir werden weiterhin entschlossen unser geistiges Eigentum gegen alle Versuche von Dritten verteidigen, die diese Rechte verletzen."

Zur weiteren Erläuterung lesen Sie bitte den vom Unternehmen auf SEDAR und dem SEC auf EDGAR unter Formular 6-K eingereichten „Material Change Report‟.

Über Tiara

Tiara ist eine sich selbst erweiternde Mitralklappen-Bioprothese, die speziell zur Behandlung von Mitralklappeninsuffizienz (MR) entwickelt wurde – zum Austausch der erkrankten Klappe. Konventionelle chirurgische Behandlungen sind nur für etwa die Hälfte der Patienten geeignet, die schätzungsweise vier Millionen in den USA sowie eine ähnliche Anzahl von Patienten in ganz Europa ausmachen. Tiara wird im Herzen durch einen minimal-invasiven, transapikalen Transkatheter-Eingriff implantiert. Eine Operation am offenen Herzen oder die Verwendung einer Bypass-Maschine ist nicht erforderlich.

Die Tiaraklappe wird zurzeit in zwei laufenden klinischen Studien ausgewertet: TIARA-I – in einer frühen Durchführbarkeitsstudie in den Vereinigten Staaten, Kanada und Belgien, und TIARA-II – in einer europäischen Markstudie zur europäischen Konformität in Deutschland, Italien und Großbritannien. Darüberhinaus wurden auch Patienten in „Compassionate‟-Programmen in Kanada, Italien, Deutschland, Israel und der Schweiz getestet.

Über Neovasc Inc.

Neovasc ist ein Spezialunternehmen für medizinische Geräte, das Produkte für den schnell wachsenden Herz-Kreislauf-Markt entwickelt, produziert und vermarktet. Die Produkte umfassen den Reducer für die Behandlung von refraktärer Angina, der derzeit in den Vereinigten Staaten nicht kommerziell erhältlich ist, aber in Europa bereits seit 2015 im Handel ist, und die Tiara für die minimal-invasive Behandlung von Mitralklappen-Erkrankungen, die sich zurzeit im klinischen Untersuchungsstadium in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa befindet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.neovasc.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie anwendbarer kanadischer Wertpapiergesetze in Bezug auf den schnell wachsenden Herz-Kreislauf-Markt. Wörter und Sätze wie „Weiter", „Strategie", „Ziel", "würde", „könnte", „könnte", „sollte", „erwartet", „wird" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke sollen der Identifizierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen dienen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Schätzungen und Annahmen des Unternehmens, gemäß der Erfahrung des Unternehmens und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter Entwicklungen, sowie anderer Faktoren, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie unter den gegebenen Umständen angemessen sind. Viele Faktoren und Annahmen können dazuführen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert sind, einschließlich ohne Einschränkung die erheblichen Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, als laufendes Unternehmen fortgeführt werden zu können; Risiken im Zusammenhang mit vorrangig besicherten Wandelanleihen (die „Anleihen") gemäß der Privatplatzierung (die „2017 Finanzierung") im November 2017, was zu wesentlicher Verwässerung der Aktionäre des Unternehmen führt; Risiken im Zusammenhang mit mehr künftigem Kapitalbedarf durch das Unternehmen und mit der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierung zu beschaffen. Risiken im Zusammenhang mit bargeldloser Ausübung und Anpassungsbestimmungen in der nach der Finanzierung von 2017 ausgegebenen Anleihen, durch die es für das Unternehmen schwieriger und teurer sein könnte, weiteres Kapital in der Zukunft aufzubringen und durch die es zu weiterer Verdünnung der Investoren kommen könnte; Risiken im Zusammenhang mit dem Verkauf einer erheblichen Anzahl von Stammaktien des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von ausgegebenen Anleihen nach der 2017 Finanzierung, die Leerverkäufe durch Dritte Leerverkäufe fördern könnte; Risiken im Bezug auf die Möglichkeit, dass die Stammaktien des Unternehmens vom Kapitalmarkt oder der Toronto Stock Exchange, Nasdaq genommen werden, was sich auf den Marktpreis- und die Liquidität auswirken könnte; Risiken im Bezug auf die Stammaktie des Unternehmens, deren Preis volatil werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit dem Einfluss von bedeutenden Aktionären des Unternehmens auf den Geschäftsbetrieb und den Aktienpreis; Risiken im Zusammenhang mit der erheblichen Verschuldung des Unternehmens und ihrer Auswirkungen auf die finanzielle Lage des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter aus mutmaßlichen Verletzungen ihrer Rechte am geistigen Eigentum; Risiken im Bezug auf Klagen, denen das Unternehmen unterliegt, was zur Beeinträchtigung der Unternehmensressourcen und zur Zahlung von erheblichen Schäden und sonstigen Abhilfen führen könnte; die Berechtigung des Unternehmens, geistige Eigentumsrechte an den Produkten des Unternehmens zu etablieren, beizubehalten und zu verteidigen; Risiken im Zusammenhang mit den Ergebnissen klinischer Studien für die Produkte des Unternehmens, die möglicherweise negativ oder als negativ angesehen sein könnten; die Firmengeschichte in Bezug auf Verluste und bedeutende aufgelaufene Schulden; Risiken im Zusammenhang mit Produkthaftungsansprüchen, Versicherung und Produktrückrufen; Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung der Unternehmensprodukte in nicht-genehmigten Umständen, die das Unternehmen Haftungsrisiken aussetzen könnten; Risiken im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in der Medizinprodukte-Industrie, einschließlich des Risikos, dass eine oder mehrere Konkurrenz-Unternehmen effektivere oder kostengünstigere Produkte entwickeln könnten; Risiken im Bezug auf die Fähigkeit der Unternehmens, Marktakzeptanz für die Unternehmensprodukte zu finden und die erwartete Marktakzeptanz aufrechtzuerhalten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich auf seinen eigenen Vertriebskapazitäten aufzubauen oder sich Dritt-Marketing- oder Vertriebspartner zu sichern; die Fähigkeit des Unternehmens, öffentliche Kostenträger und Krankenhäuser von den Unternehmensprodukten auf ihrer Liste von zugelassenen Produkten zu überzeugen; Risiken im Zusammenhang mit neuen Rechtsvorschriften, neuen regulatorischen Anforderungen und den Bemühungen der Regierung und Dritter, Kosten einzudämmen und zu senken; Risiken im Zusammenhang mit mitzunehmender Regulierung, Durchsetzung und Inspektionen der Teilnehmer in der Medizinprodukte-Industrie, einschließlich häufiger behördlicher Ermittlungen in Marketing- und anderen Geschäftspraktiken, Risiken im Zusammenhang mit der umfassenden Regulierung der Unternehmensprodukte und Studien durch Regierungsbehörden, sowie die damit verbundenen Kosten-und Zeitverzögerungen; Risiken im Zusammenhang mit Post-Markt- Regulierungen der Unternehmensprodukte; Gesundheits-und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit den Unternehmensprodukten und der Branche; Risiken im Zusammenhang mit den Herstellungsprozessen des Unternehmens, einschließlich der Regulierung der Herstellungsprozesse des Unternehmen durch Regierungsbehörden und der Verfügbarkeit von zwei kritischen Komponenten des Reducers; Risiko von Tierkrankheiten im Zusammenhang mit der Nutzung der Produkte; Risiken im Zusammenhang mit der Produktionskapazität von anderen Herstellern für die Produkte des Unternehmens, einschließlich des Risikos von Lieferunterbrechungen, die die Fähigkeit des Unternehmens, seine eigenen Produkte herzustellen, beeinträchtigen könnte; Risiken im Bezug auf die Abhängigkeit des Unternehmens von limitierten Produkten für im Wesentlichen alle Umsätze des Unternehmens; Risiken im Bezug auf die Anfälligkeit des Unternehmens bei negativen Bewegungen der Währungskurse; Risiken im Bezug auf die Möglichkeit, dass das Unternehmen seinen ausländischen Emittenten-Status unter den US-Bundeswertpapiergesetze verlieren könnte; Risiken im Bezug auf Verletzungen der Antikorruptionsgesetze durch Mitarbeiter oder Vertreter des Unternehmens; Risiken in Verbindung mit künftigen Änderungen der Finanzbuchhaltungs-Standards und neuen Buchhaltungs-Verlautbarungen; Risiken im Bezug auf die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Mitarbeitern zur Erreichung der Geschäftsziele, die Fähigkeit des Unternehmens, starke Bindungen zu Ärzten aufrechtzuerhalten; Risiken im Zusammenhang mit Suffizienz der Managementsysteme und Ressourcen des Unternehmens in Zeiten erheblichen Wachstums; Risiken im Zusammenhang mit der Konsolidierung im Gesundheitswesen, einschließlich des Abwärtsdrucks auf Produktpreisgestaltung und die wachsende Notwendigkeit, von grӧßeren Kunden ausgewählt zu werden müssen, um Verkäufe an ihre Mitglieder oder Teilnehmer zu tätigen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Transaktionen zu Vorzugsbedingungen erfolgreich zu identifizieren und durchzuführen oder erwartete Synergien im Bezug auf jegliche Unternehmensübernahmen oder Kooperationen zu erzielen; Maßnahmen gegen Übernahmen in den konstatierenden Dokumenten des Unternehmens, die eine dritte Partei von einem Übernahmeangebot entmutigen könnte, das vorteilhaft für die Aktionäre des Unternehmens sein könnte; und Risiken in Bezug auf Interessenkonflikte unter den Angestellten und Führungskräften des Unternehmens als Ergebnis Ihrer Beteiligung an anderen Emittenten. Diese Risikofaktoren und andere in Bezug auf das Unternehmen werden im Abschnitt „Risk Factors" des Jahresabschlussberichts der Unternehmens auf Formular 20-F und im Lagebericht für das Quartal mit Ende zum 30 September 2018 der ausführlicher besprochen (Kopien können unter www.sedar.com oder www.sec.gov eingesehen werden). Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen über die periodisch erforderlichen Einreichungen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden hinaus, zu aktualisieren, weder infolge von neuen Informationen noch infolge von zukünftigen Ereignissen oder anderem, außer wo dies durch geltende Gesetze ausdrücklich vorgeschrieben ist.

KONTAKT

Chris Clark, Chief Financial Officer

Neovasc Inc.

+1-604 248-4138

cclark@neovasc.com

Jeremy Feffer

LifeSci Berater, LLC

+1-212-915-2568

jeremy@lifesciadvisors.com

SOURCE Neovasc Inc.