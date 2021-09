Neue Akquisition stärkt die Position von Destiny als größter UCaaS-Anbieter in Europa

Daan De Wever, CEO von Destiny: „Wir freuen uns, ipvision in der Destiny-Familie begrüßen zu dürfen. Dies wird natürlich unsere Position auf dem dänischen Markt und in den nordischen Ländern im Allgemeinen stärken. Darüber hinaus haben wir ein Unternehmen mit großer Erfahrung und Kompetenz im Bereich professioneller Kommunikations- und Kollaborationslösungen für Unternehmen - insbesondere im KMU-Segment - an Bord. Daher passt ipvision perfekt zur Destiny Group und stärkt unsere Position als innovativer, kundenorientierter und marktführender UCaaS-Anbieter für KMU in Europa."

Noch mehr innovative Lösungen für die dänischen Kunden

Aus der Sicht von ipvision wird der Beitritt zur Destiny Group die Geschäftsmöglichkeiten verbessern und das Unternehmen sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter zukunftssicher machen. Destiny hat vor kurzem das schwedische Unternehmen Telepo übernommen, und genau die Telepo-Plattform ist der Schlüssel zu den Lösungen, die ipvision für die Kunden des Unternehmens in Dänemark bereitstellt.

Kenneth Andreasen, CEO von ipvision: „Destiny hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Unternehmensintegration, die auf zukünftiges Wachstum setzt, basierend auf Innovation und dem stärksten UCaaS-Produktportfolio auf dem Markt, das perfekt zu unseren Geschäftsambitionen passt. Darüber hinaus sehen wir eine Übereinstimmung bei den Werten und dem Fokus auf die Entwicklung kundenorientierter Kommunikationsdienste für die Cloud. Gleichzeitig schließen wir uns einer Unternehmensgruppe an, die uns Zugang zu modernstem Wissen und modernster Technologie verschafft, wodurch wir unsere Kompetenzen weiterentwickeln und unser Geschäftspotenzial ausschöpfen können."

Informationen zu Destiny

Das ursprünglich belgische Unternehmen Destiny ist ein europäischer Marktführer und Innovator im Bereich der sicheren Cloud-Kommunikation, basierend auf seinen leistungsstarken und sicheren Mobile-First-Produkten und UCaaS. Destiny ermöglicht es +2 Millionen Geschäftsanwendern, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Das Unternehmen ermöglicht es Dienstanbietern, Vertriebspartnern und Endkunden sowie Drittanbietern, sich in ihrem Cloud-Ökosystem zu entfalten. Destiny, mit Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt 700 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und wird im Jahr 2021 voraussichtlich einen Jahresumsatz von fast 200 Millionen Euro erzielen.

Für mehr Informationen: www.destiny.be

Informationen zu ipvision

Ipvision wurde 2005 von Kenneth Andreasen und Peter Reich gegründet und bietet professionelle Kommunikations- und Kollaborationslösungen für Unternehmen an. ipvision stellt Internetverbindungen, Netzwerke, Mobiltelefonie und IP-Telefonie sowie Unified Communications und Kollaboration auf Basis einer gehosteten Infrastruktur bereit. ipvision hat den Status eines MVNO (Mobile Virtual Network Operator) bei TDC und Telenor, kooperiert mit 3 und bietet Mobiltelefonie in allen dänischen Mobilfunknetzen an. ipvision sorgt dafür, dass Unternehmen bei der Kommunikation und Zusammenarbeit mit ihren Kunden die bestmöglichen Bedingungen vorfinden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kundenservice, der Sicherheit, der Effizienz und der Flexibilität gegenüber den Kunden.

Mehr Informationen: www.ipvision.dk

