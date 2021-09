Nieuwe overname versterkt Destiny's positie als Europa's grootste UCaaS-aanbieder

Daan De Wever, CEO van Destiny: "We zijn verheugd ipvision bij de Destiny-familie te verwelkomen. Uiteraard versterkt dit onze positie op de Deense markt en in Scandinavië in het algemeen. Bovendien komt er een bedrijf aan boord met enorme ervaring en competenties op het gebied van professionele communicatie en samenwerkingsoplossingen voor bedrijven, met name binnen het MKB-segment. Daarom past ipvision perfect binnen de Destiny Group en versterkt het onze positie als innovatieve, klantgerichte en marktleidende UCaaS-aanbieder voor het MKB in Europa."

Zelfs innovatievere oplossingen voor de Deense klanten

Vanuit het perspectief van ipvision brengt de aansluiting bij de Destiny Group zakelijke kansen met zich mee en wordt de toekomst van zowel klanten als medewerkers zeker gesteld. Destiny nam onlangs het in Zweden gevestigde bedrijf Telepo over, en het is met name het Telepo-platform dat een sleutelrol speelt in de oplossingen die ipvision aanbieden aan zijn klanten in Denemarken.

Kenneth Andreasen, CEO van ipvision: "Destiny heeft een sterke staat van dienst als het gaat om bedrijfsintegratie, met de nadruk op toekomstige groei, gebaseerd op innovatie en de sterkste UCaaS-productportefeuille op de markt, wat perfect aansluit bij onze zakelijke ambities. Daarnaast zien we een match als het gaat om waarden en focus op de ontwikkeling van klantgerichte communicatiediensten voor de cloud. Tegelijkertijd sluiten we ons aan bij een groep bedrijven die ons toegang geeft tot geavanceerde kennis en technologie en ontwikkelen zo onze competenties en benutten ons zakelijk potentieel."

Over Destiny

Destiny, van oorsprong Belgisch, is een Europese leider en vernieuwer op het gebied van veilige cloud-communicatie op basis van zijn krachtige en veilige mobile-first producten en UCaaS. Destiny helpt meer dan 2 miljoen zakelijke gebruikers om te communiceren samen te werken en een uitstekende klantenservice te leveren. Het bedrijf stelt dienstenaanbieders, kanaalpartners en eindklanten, evenals de diensten van derden, om in hun cloud-ecosysteem te floreren. Destiny, met zijn hoofdkantoor in Brussel, heeft 700 medewerkers in 7 Europese landen en een verwachte jaaromzet van bijna € 200 miljoen in 2021.

Meer informatie: www.destiny.be

Over ipvision

ipvision, in 2005 opgericht door Kenneth Andreasen en Peter Reich, levert professionele communicatie- en samenwerkingsoplossingen voor bedrijven. ipvision biedt internetverbindingen, netwerken, mobiele telefonie en IP-telefonie, maar ook geïntegreerde communicatie en samenwerking op basis van een gehoste infrastructuur. ipvision heeft de status van MVNO (Mobile Virtual Network Operator) bij TDC en Telenor, werkt samen met 3 en biedt mobiele telefonie via alle Deense mobiele netwerken. ipvision zorgt ervoor dat bedrijven optimaal met hun klanten communiceren en samenwerken. De focus is op de klantenservice, veiligheid, efficiëntie en flexibiliteit van de klant richting hun klanten.

Meer informatie: www.ipvision.dk

Contact

Veerle Wijsgeer – PR Destiny

E-mail: [email protected]

Tel: +32495580797

