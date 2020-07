Neue Zimt Cerealie von KELLOGG erobert die Regale

Seit der Gründung im Jahr 1906 steht KELLOGG für starke Marken, die bis heute aus kaum einem Haushalt wegzudenken sind. Verbraucher assoziieren die Marken mit ihrer Kindheit und werden auch im Erwachsenenalter stets von den sympathischen KELLOGG Charakteren begleitet.

„Unser KELLOGG Portfolio besteht aus vielen starken Produkten, die sich im Laufe der Zeit zu ikonischen Marken entwickelt haben. Mit Zimmys wird auch geschmacklich ein ganz neues Produkt in die KELLOGG Familie aufgenommen", betont Oliver Bruns, Geschäftsführer KELLOGG Germany & Austria.

Den Drachen Zimmy hautnah in 3D erleben

Dank neuster Augmented Reality Technik trifft der Verbraucher Zimmy nicht nur beim Frühstück, sondern auch als 3D Animation am POS oder Zuhause in den eigenen vier Wänden. Durch das Scannen eines QR Codes mit dem Smartphone erscheint der Drache Zimmy direkt über die Kamera. Es können Videos und Fotos aufgenommen werden, die Zimmy in Echtzeit erlebbar machen.

Wer es schon jetzt nicht mehr abwarten kann, hat die Möglichkeit den QR Code hier auszuprobieren und Zimmy digital kennenzulernen.

Kellogg's Zimmys® Cinnamon Stars sind ab sofort im gut sortierten Einzelhandel in Deutschland erhältlich.

330 g Packung, UVP 2,99 Euro



Die Sterne leuchten in der Morgendämmerung hell und golden am Himmel. Die kleine Zimmy, eine clevere Drachen-Dame, liebt zwei Dinge über alles: Sterne und Zimt. Kurz vor dem Frühstück greift Zimmy nach den Zimtsternen, füllt ihre Frühstücksschüssel damit und knuspert direkt darauf los. Mmmhmm, das ist ein guter Start in den Tag!

Über KELLOGG:

Wir bei KELLOGG verfolgen das Ziel, das Leben der Menschen durch hochwertige Produkte und relevante Marken zu bereichern. Im Jahr 2019 erzielte KELLOGG mit Marken wie beispielsweise KELLOGG'S® CORN FLAKES, KELLOGG'S® MÜSLI, KELLOGG'S® TOPPAS®, KELLOGG'S® FROSTIES®, KELLOGG'S® CHOCO KRISPIES® sowie PRINGLES® einen Umsatz von 13,6 Milliarden US-Dollar. Über unsere Plattform Better Days unterstützen wir weltweit soziale Projekte und haben uns dazu verpflichtet, bis 2030 drei Milliarden Better Days mit unseren Partnern zu gestalten. Wenn Sie mehr über KELLOGG, unsere Corporate Social Responsibility-Projekte sowie unsere Unternehmensgeschichte erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website www.kelloggs.de, www.kelloggcompany.com oder www.OpenforBreakfast.com.

