Neueste Informationen über die 7. China International Import Expo

Über 50 Länder und internationale Organisationen haben ihre Teilnahme an der diesjährigen umfassenden Länderausstellung bestätigt. Vor allem Norwegen, Benin, Burundi und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) werden erstmals auf der Veranstaltung vertreten sein. Die umfassende Länderausstellung wird wichtige Zeitpunkte wie das Jahr der bilateralen diplomatischen Beziehungen, das Jahr der Kultur und des Tourismus und das Jahr des zwischenmenschlichen Austauschs integrieren, um die Errungenschaften der bilateralen Zusammenarbeit zwischen China und anderen Ländern zu präsentieren.

Die Enterprise & Business Exhibition wird sechs große Ausstellungsbereiche umfassen: Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, Kraftfahrzeuge, technologische Ausrüstung, Konsumgüter, medizinische Ausrüstung und Gesundheitsprodukte sowie Handel mit Dienstleistungen, wobei das Engagement für die Innovations-Inkubationszone fortgesetzt wird. Bis heute hat die gebuchte Ausstellungsfläche insgesamt 360.000 Quadratmeter überschritten. Die Organisation von Handelsmissionen und Fachbesuchern schreitet zügig voran, und es wird erwartet, dass die Zahl der Fachbesucher auf der 7. CIIE steigen wird.

Das diesjährige Hongqiao International Economic Forum wird das Hauptforum und verschiedene Unterforen unter dem Motto „High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization" umfassen. Zu diesen Veranstaltungen gehören die Vorstellung des „World Openness Report 2024" und ein internationales Seminar, bei dem die Ergebnisse des Berichts diskutiert werden. Um die Interaktionen während des Forums zu verbessern, werden auch vor der Zeremonie Austauschaktivitäten stattfinden, die als CIIE & HQF Gala bekannt sind.

Die Bewerbung für die Rahmenveranstaltungen des 7. CIIE, die seit dem 19. Juni geöffnet ist, endet am 31. August. Im Rahmen der diesjährigen Expo wurden einschlägige Institutionen aus dem In- und Ausland eingeladen, kulturelle Darbietungen zu wichtigen bilateralen und multilateralen Themen zu organisieren, um die fruchtbaren Ergebnisse des freundschaftlichen Austauschs zwischen China und anderen Ländern zu demonstrieren.

Außerdem wurde weltweit eine neue Runde der „CIIE Stories"-Kollektion gestartet. Einzelpersonen oder Organisationen, die schon einmal am CIIE teilgenommen haben, werden gebeten, über die offizielle E-Mail [email protected] oder über die offizielle Website einzureichen, um ihre „CIIE-Stimmen" zu teilen.

Bei so viel Interesse an der Messe sollten Sie sich Ihren Platz auf der CIIE sichern:

Melden Sie sich als Aussteller an:

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en

Melden Sie sich als Fachbesucher an:

Anmeldung - Chinesisches Büro für internationale Import-Expo

Kontakt: Ms. Cui Yan

Tel.: 0086-21-968888

E-Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2473557/image_1.jpg