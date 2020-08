NinjaRMM veröffentlicht Ninja Data Protection, eine neue Backup-Lösung für MSP's, IT-Profis

Mit der Markteinführung von 'Ninja Data Protection' erhalten Partner von NinjaRMM Zugang zu einer nahtlos in die Benutzeroberfläche integrierten Backup-Lösung, welche die benutzerfreundliche NinjaRMM-Plattform ergänzt.

SAN FRANCISCO, 17. August 2020 /PRNewswire/ -- Heute hat NinjaRMM , die moderne, Cloud-basierte Fernwartungs- und Verwaltungsplattform, die Markteinführung von Ninja Data Protection bekanntgegeben. Ninja Data Protection ist das neueste Produkt des Unternehmens für Managed Service Provider (MSP's) und IT-Profis. Es ermöglicht sowohl das Backup von Dateien und Ordnern als auch Image-Backups und integriert diese Lösungen nahtlos in die NinjaRMM-Plattform.

Ohne zusätzliche Software herunterladen zu müssen, können NinjaRMM-Kunden in Nordamerika die Lösung ab sofort verwenden. Kunden in Australien und der EU wird sie voraussichtlich am 31. August zur Verfügung stehen. Das Image-Backup befindet sich derzeit in Nordamerika noch in einer geschlossenen Beta-Testphase, die ebenfalls Ende des Monats auf die EU und Australien ausgeweitet wird.

"Ab sofort können unsere Kunden mit der Datensicherung auf allen Workstations beginnen, auf denen ein NinjaRMM-Agent installiert ist", sagt Sal Sferlazza, CEO von NinjaRMM. "Es wird dadurch nicht nur komfortabler werden, die Daten von Mitarbeitern vor Ort sowie dezentral angesiedelten Beschäftigten zu sichern, sondern dank der vollständigen Integration in unsere RMM-Plattform fällt für die Datensicherung im Grunde kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand an. Es handelt sich dabei um eine übergangslose Komplettlösung mit einheitlicher Benutzerführung und entspricht unserer Philosophie, die Komplexität im IT-Management zu reduzieren und unseren Kunden die Arbeit zu erleichtern."

"Die vollständige Neuentwicklung von Ninja Data Protection und die Integration in die NinjaRMM-Plattform stellen einen ungeheuren Vorteil dar", sagt Jesse Vella, leitender Angestellter bei In-Shore Technologies. "Ninja Data Protection bietet uns eine umfassende Backup-Berichterstattung, benutzerdefinierte Benachrichtigungen, sowie die Gewissheit, dass unser Backup genauso funktioniert, wie es funktionieren soll. Jetzt steht unseren Technikern ein intuitives Backup-System zur Verfügung, sodass sie sich besser auf den Support unserer Kunden konzentrieren können und weniger Gedanken auf uneinheitliche und unzuverlässige Backup-Lösungen verwenden müssen."

Eine Backup-Lösung ohne stetigen Verwaltungsaufwand

Ninja Data Protection verspricht NinjaRMM-Kunden einen unmittelbareren Einblick in die Backup-Aktivitäten, den Verlauf und die Speichernutzung in ihrem gesamten Kundenstamm sowie eine zuverlässigere, detailliertere und optimierte Kontrolle. Es lässt sich sofort mit nur einem Knopfdruck installieren und benötigt so gut wie keine Konfiguration. Dank der Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten, darunter Filter für Dateitypen oder Speicherorte, benutzerdefinierte Zugriffsrechte, Begrenzung der Netzwerkbandbreite und Kontrolle der Revisionsverwaltung, besteht darüber hinaus die Möglichkeit zur Erstellung von individualisierten Backup-Plänen für bestimmte Geräte oder Gerätegruppen, wobei verschiedenste Anforderungen an die Datensicherung berücksichtigt werden können.

Das Sichern und Wiederherstellen von Dateien und Ordnern mit Ninja Data Protection wurde so konzipiert, dass es mühelos funktioniert. Die Verwaltung lässt sich leicht automatisieren und problemlos in bekannte Arbeitsabläufe integrieren, die NinjaRMM-Kunden bereits von der Fernverwaltung ihrer Endpunkte gewohnt sind. Intelligente Zeitplanung, inkrementelle Technologie für Backups auf Blockebene, Datenkompression und Optionen zur Drosselung der Bandbreitenauslastung sorgen für die zuverlässige und schnelle Sicherung und Wiederherstellung der Daten, ohne Endbenutzer zu stören oder zu verlangsamen. Mit wenigen Handgriffen können Ordner von Benutzern auf beliebigen Geräten wiederhergestellt werden, solange ein NinjaRMM-Agent installiert ist. Alternativ kann die Datei auch heruntergeladen und manuell auf einem anderen Gerät wiederhergestellt werden.

Image-Backups von Ninja Data Protection bieten weitreichende Wiederherstellungsoptionen, darunter die Erstellung von Boot-Media-Software, die Durchführung von Offline- und Cloud-basierten Wiederherstellungen, sowie das Hinzufügen benutzerdefinierter Treiber für eine Ausfallsicherheit bei schwierigen, heterogenen Server-Wiederherstellungen.

Ninja Data Protection beinhaltet den vollen Support durch das mit Bestnoten ausgezeichnete Support-Team von NinjaRMM und verfügt ebenfalls über NinjaRMM's weitreichende Funktionen zur Berichterstellung. Vorzeigefähige Berichte enthalten detaillierte Analysen zu Speicherauslastung, Lizenz-Informationen, Backup-Verwendung und Backup-Aktivitäten auf Organisationsebene oder für ausgewählte Geräte.

"Von der Planung bis hin zur Anwendung empfanden wir Ninja Data Protection, verglichen mit unserer bisherigen Lösung, als leichter und intuitiver", sagt Alan Parkin, VP of Technology und Services bei der DSN Group. "Es handelt sich um eine echte 'set and forget Lösung' und wir können uns mit wenigen Mausklicks darauf verlassen, dass Ninja Data Protection die kritischen Geschäftsdaten unserer Kunden sichert, ohne täglich stundenlang Babysitter für die Lösung spielen zu müssen."

Anwendung moderner Sicherheitsstandards

Aufbauend auf den soliden, in die NinjaRMM-Plattform integrierten Sicherheitsvorkehrungen, der Nutzer-Überwachung, Aktivitätsprotokollen, sowie der verpflichtenden MFA über die gesamte Plattform hinweg, erfüllt und übertrifft Ninja Data Protection einige der weltweit strengsten Compliance- und Datenschutzbestimmungen.

Sämtliche Daten werden sowohl bei der Übermittlung als auch im Ruhezustand mittels sicherer AES 256-bit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Kunden werden verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um ihre Daten auf lokalen Servern in den USA, Kanada, der EU und Australien zu sichern, wobei die lokal geltenden Datenschutzverordnungen der verschiedenen Standorte eingehalten werden.

Ninja Data Protection bietet einen Sicherheitszwischenspeicher, um das endgültige Löschen von kritischen Geschäftsdaten durch den Endpunkt oder Endnutzer zu verhindern. Mit dieser Sicherheitsvorkehrung bietet Ninja Data Protection einen effektiven Schutzschild gegen Ransomware und böswillige Manipulationen, die oft mit den heutigen zielgerichteten Angriffen einhergehen.

Fokus weiterhin auf produktorientiertem Wachstum

Im letzten Jahr hat NinjaRMM signifikante Investitionen in seine Produkte und Mitarbeiter getätigt, darunter eine mehr als 60 prozentige Vergrößerung der Entwicklungs-Abteilung sowie die Einführung eines deutlich verkürzten Entwicklungszyklus neuer Versionsupdates. Im Juli startete das Reseller-Programm, welches neben Ninja Data Protection ebenfalls einen wichtigen Platz in der strategischen Wachstumsplanung des Unternehmens einnimmt.

"Dies ist ein wegweisender Punkt in der Entwicklung von NinjaRMM", bestätigt Sal Sferlazza. "Mit der Veröffentlichung von Ninja Data Protection bekräftigen wir unsere Überzeugung, dass der Schlüssel zu NinjaRMM's Wachstum in unserer Konzentration auf das Produkt sowie unserer immerwährenden Bereitschaft zur Innovation liegt. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir eine der zuverlässigsten und benutzerfreundlichsten Backup-Lösungen anbieten."

Für weitere Informationen zu Ninja Data Protection bitten wir Sie einen unserer Produktexperten zu kontaktieren oder unsere Webseite zu besuchen und eine Produktvorstellung zu vereinbaren.

Über NinjaRMM

NinjaRMM bietet eine leistungsstarke, Cloud-basierte Fernwartungs- und Verwaltungssoftware für Managed Service Provider (MSP's) sowie kleine und mittelständische Unternehmen (SMB's), die sich durch außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit und einen herausragenden Support auszeichnet und seine Kunden in die Lage versetzt, schnellen und effektiven IT-Service anbieten zu können. NinjaRMM erhöht die Effizienz in IT-Unternehmen, indem es Überwachung, Benachrichtigungen, Patching, Antivirus, Backup und IT-Automatisierung in nur einer Anwendung kombiniert. NinjaRMM erhielt von G2Crowd die Auszeichnung 'Leader' und wurde zum besten RMM in insgesamt 8 Kategorien gewählt, darunter Benutzerfreundlichkeit, Produktausrichtung, Qualität des Supports und Generelle Kundenzufriedenheit. NinjaRMM unterhält Büros in San Francisco, Los Angeles, San Luis Obispo, Tampa, und Berlin. Erfahren Sie mehr auf www.ninjarmm.de oder beantragen Sie einen kostenlosen Testzugang.

