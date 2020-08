NinjaRMM Lance Ninja Data Protection, une nouvelle SOLUTION de sauvegarde pour les MSP et les professionnels de l'informatique

Avec la sortie de Ninja Data Protection, les partenaires de NinjaRMM accèdent à une expérience sur un panneau unique et intégré qui vient compléter la plateforme intuitive NinjaRMM.

SAN FRANCISCO, 17 Août 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, NinjaRMM , la plateforme de télécontrôle et de télégestion moderne et native sur le cloud, a annoncé le lancement de Ninja Data Protection , la toute dernière offre de produit de l'entreprise pour les MSP (fournisseurs de services gérés) et les professionnels de l'informatique. Ninja Data Protection offre des solutions de sauvegarde d'image des fichiers et des dossiers entièrement intégrées à la plateforme NinjaRMM.

Sans qu'il soit nécessaire de télécharger un logiciel supplémentaire, les clients de NinjaRMM en Amérique du Nord peuvent commencer à utiliser immédiatement cette solution, dont le déploiement devrait atteindre les clients australiens et européens le 31 août. La sauvegarde d'image est actuellement en version bêta privée en Amérique du Nord et s'étendra à l'UE et à l'Australie à la fin du mois.

« Dès aujourd'hui, nos clients peuvent commencer à sauvegarder des données sur n'importe quel terminal sur lequel un agent NinjaRMM est installé », a déclaré Sal Sferlazza, le PDG de NinjaRMM. « Cela aide non seulement à étendre et à simplifier la couverture de sauvegarde aux collaborateurs sur site ou en télétravail, mais l'intégration native à notre plateforme RMM implique également que la gestion de ces sauvegardes n'entraîne aucune charge de gestion supplémentaire. Il s'agit vraiment d'une expérience souple avec un panneau unique qui s'inscrit en droite ligne avec notre mission de supprimer les complexités de gestion rencontrées par les informaticiens et de faciliter le travail de nos clients ».

« Le fait que Ninja Data Protection soit conçu à la base et entièrement intégré à la plate-forme NinjaRMM est un énorme avantage », a déclaré Jesse Vella, Responsable du personnel, In-Shore Technologies. « Ninja Data Protection nous fournit des rapports de sauvegarde avancés, des alertes personnalisables et la confiance de savoir que notre système de sauvegarde fonctionne comme il le doit. Nos techniciens ont désormais une solution de sauvegarde intuitive qui leur permet de se concentrer davantage sur l'assistance de nos clients et moins sur des systèmes de sauvegarde non fiables et décousus ».

La meilleure solution de sauvegarde qu'on « configure puis oublie »

Ninja Data Protection promet de donner aux clients de NinjaRMM plus de visibilité immédiate sur l'activité, l'histoire et l'utilisation du stockage pour la sauvegarde, au sein de leurs bases de clients, en plus d'avoir un contrôle fiable, précis et fluide accru. Il peut être déployé instantanément en appuyant sur une seule touche, avec presqu'aucune configuration, et ce, grâce à une variété d'options de programmation personnalisables, de types de fichiers et de filtres de localisation, d'autorisations utilisateur ajustables, d'étranglement du réseau et de contrôle de gestion des vérifications. Les utilisateurs peuvent aussi créer des plans de sauvegarde uniques, adaptés à des appareils spécifiques ou à des groupes d'appareils, tout en pouvant répondre à plusieurs besoins en termes de protection des données.

La sauvegarde et la restauration de fichiers et de dossiers avec Ninja Data Protection ont été conçues pour se faire sans effort. La gestion est facilement automatisée et incorporée aux flux de travail que les clients de NinjaRMM utilisent déjà pour gérer leurs appareils à distance. Une programmation intelligente, une technologie de sauvegarde progressive au niveau des blocs, la compression des fichiers et les options d'étranglement de la largeur de bande garantissent que les sauvegardes et les restaurations soient rapides et fiables sans interrompre ni ralentir les utilisateurs finaux. En quelques clics, les utilisateurs peuvent restaurer des fichiers depuis n'importe quelle machine équipée d'un agent NinjaRMM, ou choisir de télécharger le fichier et de le restaurer manuellement sur n'importe quel autre appareil.

La sauvegarde d'images de Ninja Data Protection fournit des options de restauration solides, incluant la création d'un logiciel boot media, des restaurations hors-ligne et sur le cloud et l'injection de pilotes personnalisés pour être résilient lors de restaurations difficiles de serveurs hétérogènes.

Ninja Data Protection est entièrement pris en charge par l'équipe d'assistance client de NinjaRMM, laquelle est très bien classée, et s'appuie sur les fonctionnalités solides de rapports NinjaRMM. Les rapports de présentation proposent des explorations en profondeur de l'utilisation du stockage, des informations sur la licence, l'utilisation de la sauvegarde et l'activité de la sauvegarde au niveau de l'organisation et de l'appareil.

« Dès sa programmation jusqu'à son déploiement, nous avons constaté que Ninja Data Protection était plus facile et plus intuitive que notre solution précédente », a déclaré Alan Parkin, VP of Technology and Services, DSN Group. « C'est une solution que l'on peut « configurer puis oublier » : en quelques clics, Ninja Data Protection protège les données essentielles de nos clients sans devoir passer des heures à le surveiller. ».

Intégrer des standards de sécurité modernes

En s'appuyant sur la sécurité solide de la plateforme NinjaRMM, sur la surveillance de l'utilisateur, les journaux d'activité et un MFA obligatoire sur toute la solution, Ninja Data Protection adhère et va même au-delà des exigences réglementaires internationales sur la sécurité et les données les plus contraignantes.

Toutes les données sont codées à l'aide d'un chiffrement AES 256 bits de bout en bout, au repos comme pendant les transferts. Les clients auront plusieurs options pour stocker les données sauvegardées sur des serveurs régionaux situés aux États-Unis, au Canada, à travers l'Union européenne et en Australie, tout en respectant les réglementations sur la souveraineté des données dans ces différents endroits.

En plus, Ninja Data Protection procure une fonctionnalité de suppression en tampon pour éviter que les utilisateurs et les terminaux à distance puissent procéder à des suppressions drastiques de données professionnelles importantes. Grâce à cette précaution, Ninja Data Protection fournit un bouclier efficace contre les falsifications malveillantes et rançonneuses, communes à de nombreuses attaques ciblées actuelles.

Une attention continue sur la croissance guidée par le produit

L'année dernière, NinjaRMM a largement investi dans ses produits et dans ses collaborateurs, en augmentant son service ingénierie de plus de 60 % et en mettant en place une nouvelle cadence rapide de lancements. En juillet dernier, l'entreprise a déployé un nouveau programme de partenariat avec les revendeurs qui, à l'instar de Ninja Data Protection, pèse largement sur la stratégie de croissance future de l'entreprise.

« C'est un moment important pour l'aventure NinjaRMM », a déclaré S. Sferlazza. « Avec le lancement de Ninja Data Protection, nous réaffirmons notre croyance dans le fait qu'une mentalité qui place le produit en premier et une poursuite sans relâche d'innovation sont la pierre angulaire de la croissance d'une entreprise. Nous sommes convaincus que nous apportons l'une des solutions de sauvegarde les plus fiables et faciles à utiliser du marché ».

Pour en savoir plus sur Ninja Data Protection, contactez votre représentant commercial ou rendez-vous sur le site ici pour vous enregistrer et demander une démonstration.

