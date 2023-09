Nomentia bringt ein revolutionsäres Produkt-Update auf den Markt: All-in-One Treasury Management Lösung ab sofort verfügbar

HELSINKI, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Nomentia, ein führender Anbieter von Treasury- und Cash-Management-Lösungen in Europa, erreicht einen bedeutenden Meilenstein. Mit einem umfassenden Produkt-Update können ab sofort alle Nomentia-Lösungen nahtlos über eine einzige, einheitliche Plattform genutzt werden, was Treasurern und Finanzteams ein komfortables und effizientes Arbeiten ermöglicht.

Seit der Fusion von Nomentia und TIPCO im Herbst 2021 hat das Unternehmen sein Angebot kontinuierlich erweitert und unterstützt Treasury- und Finanzfachleuten dabei, ihre Tätigkeiten bestmöglich auszuführen. In den letzten zwei Jahren hat Nomentia zahlreiche erfolgreiche Projekte durchgeführt und gleichzeitig an einer übergreifenden Vision einer Zusammenführung seiner Cash- und Treasury-Management-Lösungen in einem einheitlichen System gearbeitet.

Dieses umfangreiche Projekt, bekannt als "OneNomentia," wurde von Kunden, Partnern und Interessenten sehnlichst erwartet. Die Zusammenführung aller Cash- und Treasury-Management-Lösungen in einer einzigen Plattform hat den Vorteil, dass dadurch die Benutzerfreundlichkeit verbessert wird, die Entwicklungs- und Wartungsarbeiten vereinfacht werden und künftige Innovationen gefördert werden können.

Hubert Rappold, Chief Sales Officer bei Nomentia und ehemaliger Co-CEO bei TIPCO, teilte seine Sichtweise zu diesem bedeutenden Meilenstein: "Der heutige Tag markiert die Verwirklichung unserer Strategie, Treasurern ein umfassendes Lösungspaket zur Verfügung zu stellen. 'OneNomentia' bedeutet nicht nur ein Ende, sondern einen Neuanfang, ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens, das Treasury-Management in Zusammenarbeit mit unseren Kunden neu zu definieren."

Die Kombination von bisher getrennten Cash Management und Treasury Management Lösungen ermöglicht zahlreiche Vorteile:

Einheitliche Plattform: Zahlreiche Treasury-Herausforderungen können jetzt in der Nomentia-Umgebung gemeistert werden.

Nahtloser Übergang: Anwender von Nomentia Cash Management können mühelos die Module des Treasury Management nutzen und vice versa.

Der modulare Ansatz bleibt: So können Kunden die Module auswählen, die sie für ihre individuellen Arbeitsprozesse benötigen.

Skalierbarkeit: Wenn Unternehmen entsprechend ihrer Roadmaps neue Treasury-Technologien benötigen, können die Lösungen von Nomentia jederzeit problemlos hinzugefügt werden.

Innovationssprung: Die einheitliche Plattform beschleunigt die Einführung zukünftiger Entwicklungen und ermöglicht es den Kunden, auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

Verbesserte Nutzererfahrung: UI/UX-Optimierung für eine verbesserte Benutzererfahrung und Benutzerfreundlichkeit.

Jukka Sallinen, Chief Executive Officer bei Nomentia, zeigte sich begeistert von der bevorstehenden Veränderung: "Die Bedürfnisse unserer Kunden haben uns immer angetrieben, und 'OneNomentia' spiegelt unser Engagement für den Erfolg wider. Der heutige Tag markiert zwar einen bedeutenden Erfolg, ist aber nur die Grundlage für unsere Vision, die Nummer eins im Treasury-Management für Treasurer zu werden."

Dieses bedeutende Produkt-Update bestätigt das Versprechen von Nomentia, Treasurern und Finanzexperten eine erstklassige Plattform für alle wichtigen Funktionen bereit zu stellen. Am 10. Oktober 2023 stellt Nomentia in einem Live-Webinar die neusten Innovationen vor und gewährt Einblicke in die zukünftige Roadmap.

