Nomentia und COMAVA gehen Partnerschaft für CFO-nahe Treasury-Lösungen ein

ESPOO, Finnland, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Nomentia, ein europäischer Marktführer für Treasury- und Cash-Management-Lösungen, gibt heute eine neue Partnerschaft mit COMAVA bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Treasury-Anforderungen stärker in ihre CFO-Agenda einzubinden - von Cash Visibility und Bank Connectivity über Forecasting und Payments bis hin zu umfassender Treasury-Funktionalität.

COMAVA begleitet Unternehmen herstellerunabhängig bei der Weiterentwicklung ihrer datenbasierten Unternehmenssteuerung und verbindet fachliche Beratung mit technologischer Umsetzung. Das Unternehmen unterstützt Kunden unter anderem in Finance, Controlling, ESG, Rechnungswesen, Datengrundlagen und IT-Infrastruktur. Dabei liegt ein besonderer Fokus darauf, Menschen, Prozesse und Daten so zusammenzubringen, dass Finanzverantwortliche fundiertere Entscheidungen treffen und operative Abläufe maximal effizient gestaltet werden können.

Im Rahmen der Partnerschaft ergänzt Nomentia COMAVAs CFO-orientiertes Beratungs- und Lösungsangebot mit modularen Treasury-Funktionen. Unternehmen, die ihre Finanzsteuerung weiterentwickeln, erhalten dadurch Zugang zu Lösungen für zentrale Treasury-Bereiche wie Cash Visibility, Bank Connectivity, Liquiditäts- und Cashflow-Forecasting, Zahlungsverkehr und Treasury-Prozesse.

Gerade für Organisationen mit mehreren Banken, Systemen und Gesellschaften ist Treasury häufig eng mit übergeordneten CFO-Themen verbunden: verlässliche Daten, klare Transparenz, bessere Planbarkeit und kontrollierte Prozesse. Die Partnerschaft schafft hier eine stärkere Verbindung zwischen CFO-naher Beratung und operativer Treasury-Umsetzung.

COMAVA bringt seine Erfahrung in datenbasierter Unternehmenssteuerung, technologieübergreifender Beratung, Tool-Auswahl, Implementierung und Change Management ein. Nomentia liefert die Treasury-Technologie, um Finanz- und Treasury-Teams im Alltag mit noch mehr Sichtbarkeit, Kontrolle und Vorhersagbarkeit zu unterstützen.

Tapani Oksala, Head of Partners bei Nomentia, ergänzt: "COMAVA versteht die CFO-Agenda und die Anforderungen moderner Finanzorganisationen sehr gut. Durch die Partnerschaft können wir Unternehmen noch gezielter dabei unterstützen, Treasury-Prozesse in ihre übergreifende Finanzsteuerung einzubinden - mit Lösungen für Cash Visibility, Bank Connectivity, Forecasting, Payments und Treasury. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit COMAVA Organisationen einen klaren Weg von der Anforderung bis zur praktischen Umsetzung zu bieten."

"Mit Nomentia können wir für unsere Kunden künftig auch komplexe Treasury-Anforderungen wie Risiko- und FX-Management sowie Avale und Garantien noch umfassender abbilden und intelligent mit bestehenden Finanzsystemen verzahnen."- Zeynel Haser, Bereichsleiter Financial Performance Management & Konzernfinanzen, COMAVA

Gemeinsam möchten Nomentia und COMAVA Unternehmen dabei unterstützen, Treasury nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil einer modernen, datenbasierten Finanzfunktion. Die Partnerschaft verbindet neutrale Beratung, tiefes Prozessverständnis und modernste Technologie, um Cash- und Treasury-Prozesse transparenter, kontrollierter und besser skalierbar zu gestalten.

Über COMAVA

COMAVA begleitet seit 2011 Unternehmen branchenübergreifend und international bei der Weiterentwicklung datenbasierter Unternehmenssteuerung in Finance, Controlling, Rechnungswesen, ESG und Data. Über 50 Experten verbinden betriebswirtschaftliches Consulting und technologische Entwicklung mit Erfahrung aus Projekten bei KMUs bis zu DAX-40-Unternehmen. Herstellerunabhängig und technologieübergreifend begleitet COMAVA von der Konzeption bis zur Umsetzung.

www.comava.de

Über Nomentia

Als europäischer Marktführer für Treasury- und Cash-Management-Lösungen unterstützt Nomentia über 1.400 Treasury-Teams in 100 Ländern dabei, ihre beste Leistung zu erbringen. Die Plattform verarbeitet jährlich mehr als 2 Billionen Euro. Nomentia ist ein End-to-End-TMS, das sich auf globale Zahlungen, Bankkonnektivität als Service, Cash-Prognosen und -Transparenz, Bankkontenverwaltung, Automatisierung von Finanzprozessen, Treasury-Workflows, FX-Risiko, In-House-Banking und Trade Finance spezialisiert hat.

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Jan Willem Doornbos

Chief Marketing Officer

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