Nomentia unter den ersten Anbietern von Treasury-Management-Lösungen, die Swift's Business Connect bereitstellen

HELSINKI, 15. August 2024 /PRNewswire/ -- Nomentia, ein führender Anbieter von Treasury- und Cash-Management-Lösungen in Europa, wird zu einem der ersten Anbieter, die bestehenden und zukünftigen Kunden den Business Connect-Service von Swift zur Verfügung stellen. Dieser Service, unterstützt durch den umfassenden Onboarding-Prozess von Nomentia, ermöglicht den Kunden eine reibungslose Anbindung an Swift.

Mit Business Connect kann Nomentia Swift-Verbindungen nahtlos in Anwendungen und Cloud-Dienste integrieren und so sichere Transaktionen mit der globalen Finanzwelt über die Alliance Cloud-Schnittstelle ermöglichen. Die eingebettete Lösung bietet Zugang zu über 11.000 Finanzinstituten weltweit und gewährleistet einen schnellen Onboarding-Prozess sowie minimalen Wartungsaufwand. Darüber hinaus vereinfacht Business Connect die Bankenkonnektivität, indem es Zugang zu Swifts umfangreicher Auswahl an Messaging-Lösungen und innovativen Dienstleistungen bietet, die über den API-Kanal von Swift verfügbar sind.

Nomentia bietet ein umfangreiches Portfolio an Lösungen zu Zahlungsverkehr, Cash Management, Treasury Management sowie Risikomanagement, die auf die Anforderungen von Treasury- und Finanzteams zugeschnitten sind. Eine der Hauptleistungen von Nomentia ist die Bank Connectivity as a Service. Diese ermöglicht es Kunden, sich weltweit mit Banken über direkte und lokale Verbindungen (wie EBICS) sowie über Swift Alliance Lite2 for Business zu verbinden. Mit der Umstellung von Swift Alliance Lite2 for Business Applications auf Business Connect on Alliance Cloud wird Nomentia zu den ersten Anbietern von Treasury-Management-Systemen gehören, die diese innovative Lösung anbieten.

Durch die Nutzung von Business Connect über Alliance Cloud können Nomentia-Kunden von nahtloser Swift-Konnektivität profitieren. Nomentia beaufsichtigt den gesamten Implementierungsprozess, um einen reibungslosen Übergang zu Alliance Cloud sicherzustellen. Einmal integriert, bietet Alliance Cloud erweiterte Funktionen, verbessertes Straight-Through-Processing, globale Reichweite sowie minimale Wartungsanforderungen. Wenn Nomentia-Kunden Alliance Cloud über Business Connect wählen, profitieren sie von umfassenden Dienstleistungen. Nomentia übernimmt die Relationship Management Application (RMA) und die Aufgaben des Security Officers. Dadurch entfallen Schulungen für die Mitarbeitenden und die Nutzung der Alliance Cloud GUI. Darüber hinaus erleichtert Nomentia die obligatorische Know-Your-Customer-Security-Attestation (KYC-SA) sowie die jährlichen Independent Assessments, um die Compliance zu vereinfachen.

"Durch Business Connect können unsere Kunden schneller denn je mit Banken weltweit korrespondieren", erklärt Tapani Oksala, Head of Partnership bei Nomentia. "Da Finanzvorgänge immer komplexer werden, ist es unser Ziel, betriebsfertige Lösungen für die Bankanbindung anzubieten, damit sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Durch die Einführung von Alliance Cloud über den neuen Business Connect-Service von Swift wird der Zugang zur Bankkonnektivität unkompliziert und vollständig von Nomentia verwaltet."

