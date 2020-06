OBI Pharma kündigt Posterpräsentationen auf der virtuellen 2020 AACR Jahreskonferenz II an

Posterpräsentationen sollen die Rolle des Antigens Globo H bezüglich des Überlebens von Krebszellen und seiner Prävalenz bei verschiedenen Tumorarten hervorheben

TAIPEH, 16. Juni 2020 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet Glycosphingolipid-immunonkologischer Therapeutika, die auf die Antigene der Globo-Serie (Globo H und SSEA-4) abzielen, meldete heute, dass im Rahmen der virtuellen Jahreskonferenz II der American Association of Cancer Research (ACCR) vom 22. - 24. Juni 2020 Daten präsentiert werden, die die Rolle des Antigens Globo H in Hinblick auf das Überleben von Krebszellen bei verschiedenen Tumorarten hervorheben.

„Wir freuen uns sehr unsere Erkenntnisse bekanntgeben zu dürfen, aus denen sich schließen lässt, dass Globo H-Antigene sowohl in vitro als auch in vivo eine potentiell wichtige Rolle in Bezug auf das Überleben von Krebszellen spielen. Darüber hinaus kann eine Anti-GH-Antikörperbehandlung GH-Effekte aufheben und die Erlotinibresistenz in Lungenkrebszellen in vivo überwinden. Außerdem freuen wir uns, unsere neuesten Erkenntnisse zur Präsenz GH-positiver Immunzellen im intra- bzw. peritumoren Bereich unter Anwendung eines von der FDA zu Forschungszwecken zugelassenen IHC-Testverfahrens vorzulegen, die darauf schließen lassen, dass GH-Ceramide normale Abwehrfunktionen unterdrücken. Die heterogene GH-Expression neben verschiedenen molekularen Subtypen von Krebszellen könnte bei der Auswahl von für GH-bestimmte Therapien in Frage kommenden Patienten als Biomarker agieren", kommentierte Dr. Ming-Tain Lai, Chief Scientific Officer bei OBI Pharma.

Sitzung PO ET04.02 I Identifizierung molekularer Targets 2

Titel: Die Rolle von Globo H bezüglich des Überlebens von Krebszellen

Moderator: Dr. Tzer-Min Kuo et. al., OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan

Virtuelles Meeting II: E-Poster Sitzung: Poster 2934/8

Datum/Zeit: 22. Juni 2020 von 9:00 Uhr – 18:00 Uhr EST

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045/presentation/1616

Sitzung PO ET04.02 Identifizierung molekularer Targets 2

Titel: Globo H-Prävalenz bei verschiedenen Tumortypen: Brust-, Bauchspeicheldrüsen-, Lungen-, Magen-, Darm- und Speisröhrenkrebsarten

Moderator: Dr. I-Ju Chen et. al., OBI Pharma, Inc., Taipeh, Taiwan

Virtuelles Meeting II: E-Poster Sitzung: Poster 2946/20

Datum/Zeit: 22. Juni 2020 von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr EST

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045/presentation/1631

Die oben erwähnten Posterpräsentationen werden am 22. Juni 2020 unter www.obipharma.com online verfügbar sein.

Informationen zu OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., ist ein taiwanesisches Biopharmazie-Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegen Krebstargets zu entwickeln und zu lizenzieren wie unter anderem die Globo-Serie (einschließlich Globo H, SSEA-3 und SSEA-4), AKR1C3 sowie weitere vielversprechende Zielmoleküle.

Zum neuartigen First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio des Unternehmens gegen Globo-H gehören: Adagloxad Simolenin (zuvor OBI-822) und OBI 833, eine aktive Globo H-Immuntherapie-Impfung; OBI-888 (Globo H mAb) sowie OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartige First-in-Class-Therapie des Unternehmens, die sich gegen AKR1C3 richtet, ist OBI-3424 (niedermolekularer Arzneimittelvorläufer), das selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff bei Vorliegen des Enzyms Aldo-Keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) freisetzt. Zusätzliche Informationen sind unter www.obipharma.com erhältlich.

Zukunftsorientierte Aussagen

Zukunftsgerichtete, in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine historischen Tatsachen beschreiben, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichteten Aussagen dieser Art beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen klinischen Studien, Ergebnissen sowie zur Zeitplanung solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden regelmäßig in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und erörtert, unter anderem auch in den von OBI Pharma eingereichten Unterlagen beim Taiwan Securities and Futures Bureau.

