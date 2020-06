OBI Pharma annonce des présentations par affiches lors de la deuxième réunion annuelle virtuelle 2020 de l'AACR

Les présentations par affiches vont souligner le rôle de l'antigène Globo H dans la survie des cellules cancéreuses et sa prévalence dans différents types de tumeurs

TAIPEI, Taïwan, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174), un leader des produits thérapeutiques à glycosphingolipides en immuno-oncologie ciblant les antigènes des séries Globo (Globo H et SSEA-4), a annoncé aujourd'hui que des données mettant en exergue le rôle de l'antigène Globo H dans la survie au cancer et sa prévalence dans différents types de tumeurs seront présentées lors de la deuxième réunion annuelle virtuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR) - Association américaine pour la recherche sur le cancer - qui aura lieu du 22 au 24 juin 2020.

« Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons démontré que les antigènes Globo H (GH) peuvent jouer un rôle important dans la survie au cancer, tant in vitro qu'in vivo. Par ailleurs, le traitement par anticorps anti-GH peut mettre fin aux effets du GH et surmonter la résistance à l'erlotinib des cellules cancéreuses du poumon in vivo. Nous avons aussi le plaisir de partager nos récentes découvertes sur la présence de cellules immunitaires GH-positives dans la région intra-tumorale ou péri-tumorale en utilisant un test d'immunohistochimie (IHC) approuvé par la FDA à des fins expérimentales, qui suggèrent que le céramide GH peut supprimer les fonctions immunitaires normales. L'expression hétérogène du GH parmi différents sous-types moléculaires de cellules cancéreuses pourrait fournir un biomarqueur dans la sélection des patients pour les thérapies ciblant le GH », a déclaré Ming-Tain Lai, PhD, directeur scientifique d'OBI Pharma.

Titre : Le rôle du Globo H dans la survie des cellules cancéreuses

Présentateur : Tzer-Min Kuo, PhD, et. al., OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan

Deuxième rencontre virtuelle : Affiches électroniques Séance : Affiche 2934/8

Date / horaire: 22 juin 2020 de 9 h à 18 h, heure de l'Est

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045/presentation/1616

Titre : La prévalence du Globo H dans différents types de tumeurs : cancers du sein, du pancréas, du poumon, de l'estomac, colorectal, du foie et de l'œsophage

Présentateur : I-Ju Chen, PhD, et. al., OBI Pharma, Inc. Taipei, Taïwan

Deuxième rencontre virtuelle : Affiches électroniques Séance : Affiche 2946/20

Date / horaire : 22 juin 2020 de 9 h à 18 h, heure de l'Est

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045/presentation/1631

Les présentations par affiches ci-dessus seront disponibles en ligne sur www.obipharma.com le 22 juin 2020.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. est une entreprise biopharmaceutique basée à Taïwan qui a été fondée en 2002. Elle a pour mission de mettre au point et de concéder des licences sur de nouveaux agents thérapeutiques répondant à des besoins médicaux non satisfaits contre des cibles cancéreuses telles que les séries Globo (comprenant le Globo H, le SSEA-3 et le SSEA-4), l'AKR1C3 et d'autres cibles prometteuses.

Le nouveau portefeuille de produits d'immuno-oncologie hors pair de l'entreprise contre l'antigène Globo H comporte : l'Adagloxad Simolenin (anciennement appelé OBI-822) et l'OBI-833, vaccin actif en immunothérapie contre le Globo H ; l'OBI-888 (Globo H mAb) et l'OBI-999 (Globo H ADC). Le nouveau traitement phare dans sa catégorie, ciblé contre l'AKR1C3, de l'entreprise est l'OBI-3424 (prodrogue active à petite molécule) qui libère de façon sélective un puissant agent alkylant de l'ADN en présence de l'enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3). Vous trouverez des informations complémentaires sur www.obipharma.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse et qui ne décrivent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations sur de prochains essais cliniques, sur les résultats et le calendrier de ces essais et de leurs résultats. De tels facteurs de risques sont identifiés et exposés de temps à autre dans des rapports et des présentations d'OBI Pharma, notamment dans les documents qu'OBI Pharma dépose auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

