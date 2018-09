Olympiasiegerinnen würdigen Red Beach für seine schönen Feuchtgebiete

PANJIN, China, 7. September 2018 /PRNewswire/ -- Die Olympiasiegerinnen aus der Provinz Liaoning, die an den 13. Spielen in der Provinz Liaoning teilnahmen, besuchten kürzlich den Red Beach National Scenic Corridor und bewunderten seine eindrucksvolle Landschaft, so der Verwaltungsausschuss des Panjin Red Beach Wetland.

Im Eingangsbereich ließen sich die Judomeisterinnen Sun Fuming und Yuan Hua, die Volleyballspielerin Liu Yanan, die Rudersiegerin im Doppelzweier Tang Bin, die Ringkampfmeisterin Wang Jiao und die Degenmeisterin Sun Yujie mit Besuchern fotografieren und verteilten eifrig Autogramme. Die Olympiasiegerinnen meldeten sich für den Red Beach National Scenic Corridor an und sahen sich den Ausflugsbus an. Dieser Bus wurde auf „Olympiasieger" umgetauft und ist mit dem Maskottchen-Muster der 13. Spiele der Provinz Liaoning versehen. Er wird künftig in dem Naturareal zum Einsatz kommen.

Die Olympiasieger fotografierten am beliebtesten Ausflugsziel des Gebiets und ließen sich von der wunderschönen Landschaft verzaubern. Sie bestaunten die schönen Feuchtgebiete und den atemberaubenden roten Strand. Dieser Red Beach ist eine Perle der Natur für die Menschen. Natürliche Gegebenheiten wie der rote Strand, das grüne Schilf und Feuchtgebiete sind die Zutaten aller Attraktionen des Gebiets.

Der Red Beach National Scenic Corridor wird auch „die rote Küste der Welt" genannt. Außerdem spricht man von ihm als „dem schönsten Naherholungsgebiet in China" und „der romantischsten Ausflugsküste Chinas". Die Pionierpflanze Salbei und grünes Schilfmoor prägen das Landschaftsbild des Red Beach National Scenic Corridor. Jedes Jahr im April beginnt der Salbei zu sprießen, sich zu vermehren und schnell zu wachsen. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten verändert der Salbei seine Färbung von zartrosa über feuerrot bis hin zu magentafarben, was diesem Wattenmeer einen zauberhaften Anblick verleiht.

Einen interessanten Kontrast zum Salbei bildet mit 1,23 Millionen Hektar das größte Schilfgebiet der Welt. Diese riesige Schilfgegend passt sich nicht nur dem Klima an, speichert Wasser und trägt zu einem gesunden ökologischen Gleichgewicht im Feuchtgewicht bei. Vielmehr bietet das Schilf auch Vögeln eine Heimat, Nahrung und Nistplätze. Das Schilf beherbergt 287 Vogelarten: hier finden Schwarzschnabelmöwen einen Brutplatz; für wilde Mandschurenkraniche bildet das Schilf die nördlichste Spitze ihres Überwinterungsgebiets und zugleich den südlichsten Punkt ihres Brutgebiets. Hier leben weiße Schwäne, verschiedene Reiher, Augenbrauenenten, Schwanengänse, aber auch gefleckte Robben. Ein Paradies für Seevögel und Meerestiere.

