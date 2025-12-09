Omio kooperiert mit Direct Ferries und erweitert internationales Fährangebot

Globale Partnerschaft umfasst über 2.000 Fährstrecken und 150 Anbieter



Neue Fährverbindungen in Nordeuropa, Südostasien und Nordamerika – direkt über Omio buchbar

Beliebte Südostasien-Hochsaison-Routen wie Phuket – Koh Phi Phi und Koh Samui – Koh Tao erstmals verfügbar

Zugang zu zusätzlichen Märkten weltweit: Australasien, Mittelamerika und Karibik

BERLIN, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Omio, die führende globale Buchungsplattform für multimodale Reisen, gibt heute die Zusammenarbeit mit Direct Ferries bekannt, dem internationalen Fährvermittler. Die globale Kooperation konzentriert sich auf die Integration des umfangreichen Netzwerks von Direct Ferries, das mehr als 2.000 Routen von 150 zusätzlichen Anbietern umfasst.

Die Vertragsunterzeichnung erfolgte im Juli 2025, die Implementierung ist für Dezember vorgesehen. Die Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in Omios Mission, verschiedene Verkehrsmittel weltweit zu vereinen. Das erweiterte Angebot umfasst unter anderem Nordeuropa (Schweden, Norwegen, Finnland, Großbritannien, Irland). Zudem entstehen neue multimodale Reisemöglichkeiten in Südostasien, wo Omio bereits Flüge und Busse anbietet, sowie in Nordamerika, wo bisher Züge, Flüge und Busse verfügbar waren. Darüber hinaus eröffnet die Partnerschaft neue geografische Märkte für Omio-Kund:innen, darunter Australasien, Mittelamerika und die Karibik.

Fährverbindungen gewinnen bei Omio-Kund:innen an Beliebtheit und bieten Flexibilität sowie abwechslungsreiche Reiseerlebnisse – Von Nachtverbindungen mit privaten Kabinen bis hin zu schnellen Inseltransfersft ist auch die Mitnahme von Fahrzeugen, Fahrrädern oder zusätzlichem Gepäck möglich. Durch die Integration von Direct Ferries können Omio-Reisende künftig auch stark nachgefragte Südostasien-Routen in der Hochsaison direkt über Omio buchen, etwa Phuket – Koh Phi Phi, Phuket – Koh Lanta oder Koh Samui – Koh Tao.

Veronica Diquattro, President, B2C and Supply bei Omio, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Direct Ferries, die unser Fährangebot über mehrere Regionen hinweg sofort erweitert. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt hin zu unserer Vision eines nahtlosen, globalen multimodalen Reiseangebots und bietet Reisenden mehr Auswahl, Komfort und Flexibilität als je zuvor."

Niall Walsh, CEO von Direct Ferries, sagte: „Bei Direct Ferries sind wir stolz darauf, Omios Expansion zu unterstützen – eine der weltweit führenden Reisemarken. Der Fährmarkt war lange Zeit komplex und fragmentiert, aber die Direct Ferries Connect API, die als globales Fähr-GDS fungiert, vereinfacht dies nun durch eine einzige Vereinbarung und eine einheitliche technische Integration. Sie bietet Omio sofortigen Zugriff auf unser gesamtes weltweites Fährangebot. Wir freuen uns, so dazu beizutragen, Reisenden weltweit noch mehr Auswahl zu bieten."

Über Omio

Seit der Gründung 2013 unterstützt die Omio Group Kunden dabei, neue Wege des Reisens zu entdecken. Über die Plattformen Omio und Rome2Rio können Reisende weltweit Verkehrsmittel vergleichen, buchen und kombinieren. Omio B2B bietet maßgeschneiderte Lösungen für OTAs und Mobilitätsanbieter. Omio unterstützt seine Kunden dabei, Europa, die USA, Kanada, Südostasien und Brasilien mit Zug, Bus, Flugzeug und Fähre zu erkunden. Täglich verkauft Omio über 80.000 Tickets, beschäftigt mehr als 430 Mitarbeitende aus über 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne, London, Bangalore und Singapur. Weitere Informationen: omio.com/de/

Über Direct Ferries

Direct Ferries wurde 1999 gegründet und ist heute die weltweit größte Plattform für Fährbuchungen. Mit mehr als 4.000 Routen und über 300 Anbietern von Fährverbindungen bietet das Unternehmen die umfassendste Auswahl an Fährverbindungen weltweit. Fahrpläne, Preise und Ticketverfügbarkeiten werden in einer zentralen, nutzerfreundlichen Oberfläche gebündelt. Mit Direct Ferries Connect entwickelt das Unternehmen sein globales Fähr-GDS kontinuierlich weiter und ermöglicht Reiseunternehmen einen skalierbaren, effizienten Zugang zu hochwertigem Fährinventar.

