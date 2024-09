Optimistische Geschäftsaussichten für kleine und mittlere Unternehmen weltweit

Der „Global SME Confidence Index" von Alibaba.com zeigt ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit und Optimismus unter kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den wichtigsten internationalen Märkten und die Zahl der Super-September-Bestellungen steigt um 69 Prozent*.

MUNICH, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Laut einer neuen Studie von Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, sind KMU weltweit zunehmend optimistisch, was ihre künftigen Geschäftsaussichten angeht.

Die Studie, die unter mehr als 2.000 KMU-Entscheidungsträgern in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA im Zeitraum 27. bis 30. August 2024 von Alibaba.com durchgeführt wurde, zeigt:

69 Prozent der KMU-Entscheidungsträger sehen die Wachstumschancen ihres Unternehmens positiver 1 als vor sechs Monaten.

als vor sechs Monaten. Die KMU in Deutschland sind am optimistischsten, 74 Prozent der Befragten sehen ihre Wachstumschancen positiver als vor sechs Monaten, während 65 Prozent der KMU in Frankreich dasselbe sagten.

Die Pläne für neue und vielfältige Produktangebote tragen zu diesem Geschäftsoptimismus bei, denn fast die Hälfte (45 %) der KMU weltweit plant die Einführung von ein bis zwei neuen Produktlinien in den nächsten zwölf Monaten.

Die positiven Aussichten der befragten KMU für das vierte Quartal 2024 und darüber hinaus werden laut der Studie durch bestimmte Herausforderungen beeinträchtigt. Ganz oben auf der Liste steht der Inflationsdruck mit 38 Prozent der Stimmen, gefolgt von Herausforderungen in Marketing und Kundenakquise (31 %, in Deutschland sogar 34 %). Ein Viertel der weltweit tätigen KMU (25 %) nannte Lieferketten-/Beschaffungsprobleme sowie die Verfügbarkeit von Lagerbeständen als die größte Herausforderung für ihr Unternehmen im nächsten Jahr. Die deutschen Befragten nennen als drittgrößte Hürde die Implementierung neuer Technologien wie Cloud Services oder künstliche Intelligenz (KI, ebenfalls rund 34 %).

Die Studie legt nahe, dass die befragten KMU auf Online-Beschaffungslösungen zurückgreifen – mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) arbeiten mit B2B-Onlinemarktplätzen zusammen, um neue, interessante oder innovative Produkte zu beschaffen; in Deutschland liegt dieser Anteil bei 58 Prozent. Außerdem plant mehr als die Hälfte der befragten internationalen KMU (56 %), soziale Medien zu nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, gefolgt von der eigenen Website (50 %), digitaler Werbung (43 %) und Cloud-basierten Diensten (28 %). Die Top-Fünf-Liste der digitalen Lösungen, die KMU einzuführen planen, wird von KI-Tools wie der Bildersuche vervollständigt, für die mehr als ein Viertel der Stimmen (26 %) abgegeben wurde. Die KI wird von den KMU als bedeutende Geschäftsmöglichkeit wahrgenommen, wobei fast ein Viertel (24 %) ihre vollständige Integration in den nächsten drei bis fünf Jahren als Hauptschwerpunkt bezeichnet. In Deutschland überschneiden sich die Angaben für die ersten vier Plätze (Social Media 57 %, eigene Website 52 %, digitale Werbung 51 %, Cloud-basierte Dienste 28 %), aber auf dem fünften Platz werden mit 24 Prozent digitale Messen genannt.

Kuo Zhang, Präsident, Alibaba.com, sagte: „Unsere Studie zeigt, dass KMU weltweit sehr optimistisch sind, da sie digitale Beschaffungskanäle nutzen und ihr Produktangebot verbessern wollen. KMU in den wichtigsten globalen Märkten sind sich einig über die Möglichkeiten, die sich durch die Integration von KI ergeben, und mit mehr als der Hälfte der international agierenden KMU, die planen, soziale Medien zu nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es klar, dass ehrgeizige Unternehmen sich zunehmend digitalen Tools und Plattformen zuwenden."

Der Alibaba.com Global SME Confidence Index markiert den Start von Super September, der einmonatigen Online-Flaggschiff-Messe von Alibaba.com, die darauf abzielt, Einkäufern dabei zu helfen, rechtzeitig zur Weihnachtszeit neue Produkte zu finden. In diesem Jahr ist die Zahl der Bestellungen auf der Plattform innerhalb einer Woche seit Beginn der Veranstaltung um 69 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres gestiegen.

Super September bringt mehr als 48 Millionen Einkäufer und 200.000 Lieferanten aus der ganzen Welt zusammen, um ihnen zu helfen, neue Produkte, Dienstleistungen und Möglichkeiten zum Ausbau ihres Geschäfts zu entdecken.

Während der Veranstaltung haben Einkäufer aus aller Welt Zugang zu neuen und interessanten Produkten mit pünktlicher Lieferung sowie zu Qualitätsanbietern, die ihre Fabriken und Produktlinien mittels Live-Streaming-Technologie und Virtual Reality (VR) Showrooms präsentieren. Durch seine Technologieplattform bringt Alibaba.com B2B-Einkäufer und globale Lieferanten effizienter und kostengünstiger zusammen, was letztlich die Gewinnspannen verbessert und das Unternehmenswachstum fördert.

Super September ist jetzt live auf Alibaba.com und läuft bis zum 30. September 2024.

* In der ersten Woche des Super September 2024 stieg die Zahl der Bestellungen um 69 Prozent im Vergleich zum Super September 2023.

Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

Methodik: Die Studie wurde von Censuswide mit 2001 Entscheidungsträgern in KMU durchgeführt, die für die Beschaffung in Unternehmen mit weniger als 150 Mitarbeitern in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA zwischen dem 27.08.2024 und dem 30.08.2024 verantwortlich sind. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society, die auf den ESOMAR-Grundsätzen basiert, und beschäftigt dort auch Mitglieder. Censuswide ist auch Mitglied des British Polling Council.

1 Kombination der Antwortmöglichkeiten „Erheblich positiver" und „Etwas positiver".

