Ørsted gibt Spatenstich für FlagshipONE, die erste von Liquid Wind entwickelte Anlage und Europas größtes Projekt zur Herstellung von E-Fuels, bekannt

GOTHENBURG, Sweden, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- In Örnsköldsvik, Schweden, findet heute der erste Spatenstich für Europas größte E-Fuelsanlage, FlagshipONE, statt. Das ist nicht nur der Beginn der Bauarbeiten, sondern gleichzeitig der erste Schritt in eine neue, umweltfreundliche Ära des Schiffsverkehrs.

Die weltweite Schifffahrt ist heute für rund 3 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Wenn FlagshipONE 2025 den Betrieb aufnimmt, wird die Anlage jährlich rund 50.000 Tonnen E-Treibstoff produzieren und damit direkt dazu beitragen, die Schifffahrt zu dekarbonisieren. Dies ist ein wichtiger Schritt in eine neue Ära der Schifffahrt, in der groß angelegte Produktionsanlagen für Elektrokraftstoff eine stetig wachsende Flotte von Schiffen mit Methanolantrieb versorgen.

FlagshipONE wurde von Liquid Wind entwickelt und im Dezember 2022 vollständig von Ørsted übernommen. FlagshipONE wird nahe des Biomasseheizkraftwerks Hörneborgsverket des Energieversorgers Övik Energi in Örnsköldsvik errichtet.

An der Grundsteinlegung nahmen sowohl politische Vertreterinnen und Vertreter von lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Behörden sowie Partnerunternehmen teil. Dazu gehören Siemens Energy, Carbon Clean und Topsoe, die die Elektrolyseure und das Steuerungssystem, die Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung und Methanolsynthese liefern werden. Neben diesen großen Ausrüstungslieferanten sind auch bereits lokale Unternehmen an dem Projekt beteiligt. Der Betrieb der Anlage wird auch direkte und indirekte Arbeitsplätze in Örnskoldsvik schaffen.

Anders Nordstrøm, COO von Ørsted P2X, sagt:

"FlagshipONE ist ein Pionierprojekt, das für die nachhaltige Schifffahrt und für Ørsted der Beginn einer neuen Ära ist. Ich freue mich sehr, dass wir nun gemeinsam mit anderen führenden Unternehmen aus der gesamten Lieferkette für grüne Kraftstoffe sowie Vertretern aus Örnsköldsvik, Västernorrlands Län und dem Land Schweden mit dem Bau begonnen haben. FlagshipONE wird Schwedens erstes grünes Industrieprojekt sein, bei dem Ørsted eine Vorreiterrolle einnehmen möchte."

Claes Fredriksson, CEO und Gründer von Liquid Wind:

"FlagshipONE wird bald die größte kommerzielle E-Fuelsanlage in Europa sein und wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein gemeinsam mit Ørsted zu erreichen. Für uns ist das der erste Schritt auf unserem Weg zum führenden Entwickler von Elektrokraftstoffanlagen zu werden und wir hoffen, dass das viele andere inspirieren wird, ebenfalls einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Schifffahrt zu leisten. Auch für unser Land ist heute ein historischer Tag. Ab heute gehört Schweden auf der Weltkarte zu den Ländern, die nachhaltige E-Fuels produzieren. Damit verfolgen wir das Ziel, die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren."

Kristina Säfsten, CEO von Övik Energi, sagte:

"Heute feiern wir einen wichtigen Meilenstein: Das FlagshipONE neben unserem Kraftwerk nimmt Form an. Mit Ørsted und der neuen E-Methanol-Anlage haben wir einen wichtigen neuen Industriekunden im High Coast Innovation Park gewonnen und verbessern gleichzeitig unsere CO2-Bilanz. Wir heißen Ørsted in Örnsköldsvik willkommen und freuen uns darauf, dieses wichtige nachhaltige Projekt zu realisieren."

Der erste Spatenstich für FlagshipONE erfolgte durch Anna Dahlberg (M), Staatssekretärin beim schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson (M), Anna-Britta Åkerlind (C), Bürgermeisterin von Örnsköldsvik, Anders Nordstrøm, COO von Ørsted P2X, Kristina Säfsten, CEO von Övik Energi und Claes Fredriksson, CEO und Gründer von Liquid Wind.

