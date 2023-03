Otr Elkalam: Holztafeln des Korans bringen einen deutschen Arzt nach Saudi-Arabien, um am größten religiösen Wettbewerb der Welt teilzunehmen

RIAD, Saudi-Arabien, 30. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Holztafeln des Heiligen Koran in Marrakesch und die Rezitationssitzungen auf dem alten Samstagsmarkt in der Nähe der marokkanischen Stadt Beni Mellal verhalfen dem deutschen Teilnehmer marokkanischer Herkunft, Salahuddin Mutabid, zu den Otr Elkalam-Wettbewerben, einer der Initiativen der Saudi General Entertainment Authority, nachdem er dort das Auswendiglernen des Heiligen Koran gemeistert hatte, was ihn zu einem berühmten Imam machte, der die Aufmerksamkeit der europäischen islamischen Zentren auf sich zog, die ihn in die deutsche Stadt Essen holten.

The German contestant, Salahuddin Mutabid, reciting Quran in Otr Elkalam competition in Saudi Arabia.

In der sechsten Folge von Otr Elkalam wurde die Rivalität zwischen dem deutschen Kandidaten, der Medizin mit der Leitung der Gebete verbindet, und seinem jemenitischen Kollegen Yusef Hussein, der als pädagogischer Mentor in jemenitischen Koranschulen arbeitet, deutlich. Mutabid qualifizierte sich für die nächste Stufe dank seiner unverwechselbaren Stimme und stimmlichen Fähigkeiten und Schönheit beim Rezitieren der Verse des Heiligen Koran.

Beim Adhan-Titel verschärfte sich der Wettbewerb zwischen dem saudischen Muazzin Abdulrahman al-Subhi, der bereits Erfahrungen mit dem Adhan in der Roxbury-Moschee in Boston und der Moschee der Islamischen Universität in Malaysia gesammelt hatte, und dem Jemeniten Issa Al-Jaadi, der den Adhan leidenschaftlich vortrug und dabei die Maqamat (Musikstruktur) hervorragend einsetzte. Al-Jaadi qualifizierte sich für die nächste Stufe des Wettbewerbs, der mit einem Gesamtpreisgeld von 3,3 Millionen US-Dollar der größte seiner Art in der Welt ist. Der Erstplatzierte im Koran-Rezitationstitel erhält 800.000 US-Dollar, der Erstplatzierte des Adhan-Titels erhält 534.000 US-Dollar.

Die Otr Elkalam-Sendung, die während des Ramadan täglich auf MBC und der digitalen Plattform Shahid ausgestrahlt wird, beleuchtet die herausragenden Stimmen, die den heiligen Koran rezitieren und den Adhan sprechen. Die Folgen können über den Link auf dem YouTube-Kanal der Sendung angesehen werden: https://www.youtube.com/@OtrElkalam.

