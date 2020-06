Panaxia Global berichtet über seine israelischen Aktivitäten im ersten Quartal 2020

Dr. Segal fuhr fort: „Wir freuen uns darauf, die Exportlizenz zu erhalten, um sofort mit dem Export in diese und andere Zielländer zu beginnen. Auch wenn sich die Ausfuhrlizenz verzögert, glauben wir, dass die Fertigstellung der Produktionsanlage in Malta es uns ermöglichen wird, unsere Verkäufe nach Europa als vorläufige Alternative bis zum Beginn der Exporte aus Israel auszuweiten."

Im ersten Quartal 2020 meldet die israelische Tochtergesellschaft, das Pharmaunternehmen Panaxia Labs Israel Ltd. (Panaxia Israel) (TASE: PNAX), der größte Hersteller von medizinischen Cannabisprodukten in Israel, einen Umsatz von 12,2 Millionen, was einen Anstieg von ca. 83 % im Vergleich zum Umsatz im vierten Quartal 2019 und einen Anstieg von 365 % (mehr als das Vierfache) im Vergleich zum Umsatz im ersten Quartal 2019 darstellt. Das Umsatzwachstum über 10 aufeinanderfolgende Quartale hinweg wird auf die Ausweitung der Produktion, des Marketings und der Inlandslieferungen sowie auf den Übergang der Arbeit nach der neuen israelischen Cannabis-Verordnung zurückgeführt, die der Panaxia Israel einen höheren Umsatz je Produkteinheit verschafft. Im ersten Quartal weitete Panaxia Israel ihren Patientenstamm sowie die Anzahl der gelieferten Produkte weiter aus. Das Unternehmen schätzt, dass die COVID-19-Krise, die in den letzten zwei Wochen des Quartals begann, dazu beigetragen hat, diesen Trend durch einen zusätzlichen Anstieg der Nachfrage nach Produkten und Inlandslieferungen zu verstärken.

Im Laufe des Quartals gab das Unternehmen bekannt, dass es mit Neuraxpharm, dem größten europäischen Unternehmen für CNS-Therapien, eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hat, die in der medizinischen Cannabisindustrie bisher einzigartig ist. Sie deckt die Kommerzialisierung und den Vertrieb der fortschrittlichen Cannabisprodukte von Panaxia in Deutschland im Rahmen des breiten Therapieportfolios von Neuraxpharm ab.

Die Barmittel und Barmitteläquivalente betrugen zum 30. März 2020 17,6 Millionen, gegenüber 14,3 Millionen an Barmitteln und Barmitteläquivalenten zum 31. Dezember 2019. Der Anstieg ist in erster Linie auf den Abschluss einer Privatplatzierung von Stammaktien und Optionsscheinen in Höhe von 17 Millionen zurückzuführen, die von Investmenthaus MORE und einem weiteren akkreditierten/institutionellen Anleger angeführt wird. Der Betrag ist abzüglich eines Darlehens, das an die Muttergesellschaft zurückgezahlt wurde.

Nach dem ersten Quartal, im April 2020, hat das Unternehmen seine Bilanz durch eine Summe von 12 Millionen in Privatplatzierungen von Stammaktien und Optionsscheinen für die kontrollierenden Aktionäre des Unternehmens und für langfristige Investoren, einschließlich des Vorsitzenden, Herrn Jonathan Kolber, CEO Dr. Dadi Segal und Herrn Ran Nussbaum und anderen, gestärkt.

Über Panaxia Israel

Panaxia Labs Israel, Ltd. ist ein an der TASE (Tel Aviv Stock Exchange) börsennotiertes Unternehmen (TASE: PNAX). Es ist der größte israelische Hersteller von medizinischen Cannabisprodukten, der diese direkt per Hauszustellung versendet, und der erste, der die Genehmigung des israelischen Gesundheitsministeriums für die Herstellung von Arzneimitteln auf Cannabisgrundlage (gemäß der IMC-GMP-Richtlinie) erhalten hat. Das Unternehmen stellt über 30 hanfbasierte Arzneimittel her und hat basierend auf Zehntausenden von Patienten weitreichende und fundierte klinische Erfahrungen gesammelt.

Panaxia gehört zur Segal Pharma Group, die sich im Besitz der Familie Segal befindet und vor mehr als vierzig Jahren gegründet wurde. Das Unternehmen stellt über 600 verschiedene pharmazeutische Produkte her, die in mehr als 40 Ländern weltweit vertrieben werden. Panaxia Labs Israel ist eine Tochtergesellschaft der Panaxia Pharmaceutical Industries, die von Dr. Dadi Segal, Dr. Eran Goldberg und Adv. Assi Rotbart als Cannabis-Abteilung der Segal Pharma Group mitgegründet wurde. Eine Schwestergesellschaft, Panaxia US, stellt in Nordamerika über 60 hanfbasierte Arzneimittel her, darunter sublinguale Tabletten, Pastillen, Öle und Inhalatoren, die zur Behandlung von Erkrankungen wie PTSD, Krebs, chronischen Schmerzen, Epilepsie, Anorexie, Verbrennungen und vielen anderen Erkrankungen bestimmt sind. Die Panaxia Group beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter und alle klinischen Studien werden von ihren Mitgliedern durchgeführt.

Die Segal Pharma Group besitzt darüber hinaus Luminera Derm, einen Hersteller von injizierbaren dermalen Füllstoffen, und Tree of Life Pharma, einen Hersteller von rezeptfreien Arzneimitteln. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Panaxia unter: https://panaxia.co.il/

