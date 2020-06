Panaxia Global annonce un chiffre d'affaires record pour son activité israélienne au cours du premier trimestre 2020

Au cours du premier trimestre 2020, la filiale israélienne, la société pharmaceutique Panaxia Labs Israel Ltd. (Panaxia Israel) (TASE : PNAX), le plus grand fabricant de produits médicaux à base de cannabis en Israël, annonce un chiffre d'affaires record de 12,2 millions, soit une augmentation d'environ 83 % par rapport aux recettes du quatrième trimestre 2019, et une augmentation de 365 % (plus de 4 fois) par rapport aux recettes du premier trimestre 2019. La croissance consécutive du chiffre d'affaires sur 10 trimestres est attribuable à l'expansion des opérations de production, de commercialisation et de livraison à domicile, ainsi qu'à la transition du travail dans le cadre de la nouvelle réglementation israélienne sur le cannabis, qui fournit à Panaxia Israel des recettes par unité produit plus élevées. Au cours du premier trimestre, Panaxia Israel a continué d'étendre sa base de patients, ainsi que le nombre de produits livrés. La société estime que la pandémie de COVID-19, qui a débuté au cours des deux dernières semaines du trimestre, a contribué à renforcer cette tendance avec une plus forte demande pour les produits et les livraisons à domicile.

Au cours du trimestre, la société a annoncé avoir conclu un accord de collaboration unique en son genre dans l'industrie du cannabis médical, avec Neuraxpharm, la plus grande société de thérapies du SNC d'Europe. Il couvre la commercialisation et la distribution des produits de haut niveau à base de cannabis de Panaxia en Allemagne dans le cadre du vaste portefeuille thérapeutique de Neuraxpharm.

Au 30 mars 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 17,6 millions, contre 14,3 millions au 31 décembre 2019. Cette augmentation est principalement attribuable à la clôture d'un placement privé d'actions ordinaires et de bons de souscription de 17 millions, mené par MORE Investment House et un autre investisseur accrédité/institutionnel. Le montant est net d'un prêt remboursé à la société mère.

Après la fin du premier trimestre, en avril 2020, la société a renforcé son bilan par le biais d'un total de 12 millions de placements privés d'actions ordinaires et de bons de souscription aux actionnaires dominants de la société et aux investisseurs à long terme, y compris le président, M. Jonathan Kolber, le Dr Dadi Segal, PDG, ainsi que M. Ran Nussbaum et d'autres.

À propos de Panaxia Israël

Panaxia Labs Israel, Ltd. est une société cotée à la Bourse de Tel-Aviv (TASE : PNAX). Il s'agit du plus grand fabricant et distributeur à domicile de produits à base de cannabis médicinal, et le premier à avoir reçu l'approbation du ministère israélien de la Santé pour la fabrication de produits pharmaceutiques à base de cannabis médicinal (en vertu de la directive IMC-GMP). La société fabrique plus de 30 produits médicinaux à base de chanvre et a accumulé un large socle d'expériences cliniques basées sur des dizaines de milliers de patients.

Panaxia fait partie du groupe Segal Pharma, détenu par la famille Segal et fondé il y a plus de quarante ans. La société fabrique plus de 600 produits pharmaceutiques différents qui sont distribués dans plus de 40 pays à travers le monde. Panaxia Labs Israel est une filiale de Panaxia Pharmaceutical Industries. Elle a été créée par le Dr Dadi Segal, le Dr Eran Goldberg et Assi Rotbart, LL.b., et constitue la division cannabis du Groupe Segal Pharma. Une filiale sœur, Panaxia US, fabrique en Amérique du Nord plus de 60 produits médicinaux à base de chanvre, dont des comprimés sublinguaux, des pastilles, des huiles et des inhalateurs destinés au traitement de maladies telles que le TSPT, le cancer, la douleur chronique, l'épilepsie, l'anorexie, les brûlures et bien d'autres maladies. Panaxia Group compte plus de 150 employés, et tous les essais cliniques sont menés par ses membres.

Le groupe Segal Pharma possède également Luminera Derm, qui fabrique des produits injectables de comblement dermique, et Tree of Life Pharma, qui fabrique des médicaments vendus sans ordonnance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site interne à l'adresse : https://panaxia.co.il

