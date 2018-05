Paz De La Huerta Inc. startet Crowdfunding für Kinofilm „Valley of Tears"

De La Huerta erschließt mit dieser modernen Neufassung des düsteren Hans Christian Anderson-Märchens aus dem 19. Jahrhundert, „Die roten Schuhe" (https://fairytalez.com/the-red-shoes/) neue Dimensionen der Filmkunst. Das Ergebnis ist ein gänzlich fesselndes, intensives emotionales Erlebnis für den Zuschauer, das eine kraftvolle und unmittelbare Wirkung entfaltet.

Gefilmt in einer mitreißenden, poetisch visuellen Sprache überträgt das Werk die Parallelen aus Andersons verstörender Erzählung in eine Kulisse, die sich zwischen harscher Realität und dem Mystischen bewegt, zwischen erdacht und erlebt.

In der ursprünglichen Märchenvorlage lebt ein junges Mädchen mit einer kranken alten Frau zusammen. Die Dinge kommen in Bewegung, als die alte Frau dem Mädchen zu neuen Schuhen für seine Kommunion verhelfen will. Das Mädchen schafft es, in einem Akt von Stolz und Ungehorsam ein Paar wunderschöne rote Schuhe zu bekommen – obwohl nur weiße Schuhe in der Kirche erlaubt sind.

Die Schuhe scheinen die Trägerin dann in der Kirche förmlich zum Tanzen zu zwingen, und lassen sich nur mit Mühe wieder ausziehen. Das Mädchen beschließt im Anschluss, seine abendliche Pflicht, sich um die alte Frau zu kümmern, zu ignorieren und stattdessen, in den roten Schuhen, einen Ball zu besuchen. Die Schuhe zwingen erneut zum Tanzen, können dieses Mal aber nicht mehr ausgezogen werden. Das Mädchen, das von seinen Schuhen tagelang zum Tanzen gebracht wird, flüchtet durch einen Wald, wo es sich übel an Bäumen und Zweigen verletzt – es bleibt in seiner Qual gefangen, während die alte Frau, allein und ohne Begleitung, stirbt.

Voller Verzweiflung und selber dem Tode nah bittet das Mädchen einen Henker, ihm die Füße abzuschneiden, um dem Fluch zu entkommen. Nur dann kann es - auf Holzfüßen und mit Krücken - in die Kirche zurückkehren, um dort Erlösung für seine Sünden zu finden.

Die Geschichte ist die Basis für den Oscar-prämierten Film „Die roten Schuhe" (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Red_Shoes_(1948_film) ) von 1948 und Inspiration für ein aktuelles Ballettstück (https://www.newyorker.com/magazine/2017/10/30/the-red-shoes-becomes-a-ballet). In De La Huertas Neufassung nimmt die Sache jedoch eine noch düsterere Wendung. Als Preis für das Abschneiden der Füße verlangt der Metzger die Jungfräulichkeit des Mädchens, das sich seiner Gewalt nicht widersetzen kann.

De La Huerta lotet das Thema Nötigung aus, das Gleichgewicht des Leidens, wenn eine Frau der furchtbaren Forderung eines Mannes gegenübersteht, der die Macht hat, ihr Schicksal zu kontrollieren, und kreiert für uns eine faszinierende Sondierung von menschlicher Qual und Überleben.

Der Film ist in Bezug auf die eigentlichen Dreharbeiten zu mehr als 90% fertiggestellt. Eine letzte Szene muss noch gefilmt werden – eine Geburt - womöglich die Frucht der Begegnung mit dem dämonischen Metzger. Schnitt und Endproduktion stehen ebenfalls noch aus.

De La Huerta sucht über ihrer Produktionsfirma Paz De La Huerta Inc und gemeinsam mit Filmemacher und Produzent Anthony Pedone aus Victoria, Texas, 500.000 USD, um den Film zu vervollständigen und den Verleih zu organisieren. Das Crowdfunding läuft über die Plattform von Indiegogo:

http://www.indiegogo.com/projects/paz-de-la-huerta-s-valley-of-tears-film-project-drama

Die Mittel sind für die große Anzahl von Darstellern in den letzten Szenen sowie für Kostüme, Reisekosten für den Film in Frankreich, wo die Kostüme und Garderobe hergestellt werden sollen, Spezialeffekte und andere Elemente der Produktion vorgesehen. Die Finanzierung wird ebenfalls für Schnitt und Tonproduktion eingesetzt und soll der weiteren Entwicklung dienen, einschließlich der Bestrebungen, den Film in Cannes und beim Sundance zu zeigen.

Das Unternehmen plant ein Crowdfunding, um das geplante Budget zu erreichen, obwohl auch Equity Investitionen in Betracht gezogen werden können.

