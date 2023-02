PDFTron firmiert unter dem Namen Apryse und spiegelt damit sein erweitertes Produktangebot und sein Engagement für Innovation wider

VANCOUVER, British Columbia, 8. Februar 2023 /PRNewswire/ -- PDFTron Systems Inc., der weltweit führende Anbieter von Dokumentenverarbeitungstechnologie für Entwickler und Unternehmen, gab heute die Umbenennung in Apryse bekannt, um das erweiterte Angebot und das Engagement des Unternehmens für Innovationen im Bereich der Dokumentenverarbeitung besser widerzuspiegeln. Die Umbenennung von PDFTron in Apryse steht für das beträchtliche Wachstum, das das Unternehmen in den vergangenen Jahren durchlaufen hat, um seine Fähigkeiten, sein Fachwissen und sein Produktangebot zu erweitern, was zu einer überlegenen Suite innovativer Lösungen für Entwickler und Unternehmen geführt hat.

Das umfassende Produktportfolio von Apryse bedient alle Anwendungsfälle der Dokumentenverarbeitung, einschließlich digitaler Signaturen, Konvertierung, Manipulation und Datenextraktion. Für Entwickler bietet Apryse seine charakteristischen SDK-Produkte (Server, Client und Mobile) an. Für Unternehmen und kleine Betriebe bietet Apryse unter anderem die branchenführenden Produkte iText und XODO. Apryse plant, sein Lösungsangebot bis 2023 mit Produkten zu erweitern, die über mehr Funktionen verfügen, schneller, einfacher und intelligenter sind.

Mit Niederlassungen in fünf Ländern und der Unterstützung durch die führende Software-Investmentfirma Thoma Bravo und den Wachstumsinvestor Silversmith Capital Partners treibt Apryse seine Wachstumsstrategie und sein Engagement für Innovation und Exzellenz voran.

„Wir freuen uns, als Apryse in diese neue Phase einzutreten und sind unseren Partnern von Silversmith Capital Partners und Thoma Bravo für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihren Glauben an unsere Mission dankbar", sagte Cassidy Smirnow, CEO von Apryse. „Unser Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren erheblich weiterentwickelt, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erkennen und zu erfüllen. Wir haben unser Angebot erfolgreich erweitert, unsere globale Präsenz ausgebaut, neue Talente eingestellt und unsere Kultur der Zusammenarbeit und des Erfindungsreichtums gestärkt, während wir an unseren Kernkompetenzen festhalten – erstklassige Produkte, persönlicher Service und branchenführende Innovation. Unsere neue Marke spiegelt diese einzigartigen Eigenschaften wider und zeigt, wie wir sie nutzen, um Lösungen zu liefern, die ‚besser' sind."

Zur Unterstützung der neuen Marke stellt Apryse auch eine neu gestaltete Website (Apryse.com) vor, die die erweiterten Lösungen und den Kundenstamm des Unternehmens besser widerspiegelt. Darüber hinaus wird Apryse mehrere Marketinginitiativen starten, um die Marke bei den Kernzielgruppen wieder bekannt zu machen und neue Kundensegmente zu erschließen.

Informationen zu Apryse

Apryse, früher bekannt unter dem Namen PDFTron, hebt Dokumentenlösungen auf das nächste Level und macht die Arbeit besser und das Leben einfacher. Als weltweit führender Anbieter von Technologien für die Dokumentenverarbeitung gibt Apryse Entwicklern, Unternehmenskunden und kleinen Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Ziele schneller und einfacher erreichen können. Unser Produktportfolio umfasst Apryse SDK, Fluent, iText und XODO. Die Apryse-Technologie arbeitet mit allen wichtigen Plattformen und einer Vielzahl von Dateitypen. Weitere Informationen finden Sie unter Apryse.com

