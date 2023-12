Perfekte Kombination aus Technologie und Gastfreundschaft: PUDU revolutioniert das Hotelerlebnis mit intelligenten Robotiklösungen

SHENZHEN,China, 22. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics („PUDU"), der weltweit führende Anbieter von kommerziellen Servicerobotern, bringt mit seinen innovativen Robotiklösungen frischen Wind in die Hotelbranche. Für Hotels war es schon immer eine Herausforderung, die Servicequalität kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu kontrollieren. Gleichzeitig hat sich in der Ära der digitalen Transformation in allen Sektoren die Aufrechterhaltung einer Balance zwischen Automatisierung und menschlicher Interaktion als eine Kunst des Managements herauskristallisiert. Die fortschrittliche Robotertechnologie von PUDU steht an vorderster Front bei der Lösung dieser Probleme und vereint die Effizienz der Robotik mit der Wärme menschlicher Interaktion.

PUDU-Roboter im Parkhotel in Österreich (PRNewsfoto/Pudu Robotics)

Kürzlich wurden PUDU Roboter im Parkhotel, einem familiengeführten Hotel im Zentrum von Eisenstadt in Österreich, eingeführt, um Dienstleistungen für seine Gäste zu erbringen. „Wir sind die Ersten, die solche Roboter im Burgenland, dem östlichsten Bundesland Österreichs, einsetzen", sagte Michael Novak, Direktor des Parkhotel. BellaBot, KettyBot, HolaBot, FlashBot und PUDU CC1 wurden strategisch im gesamten Hotel eingesetzt, um verschiedene Funktionen zu erfüllen.

Der KettyBot ist verantwortlich für die Begrüßung der Gäste am Hoteleingang und nutzt ein Sprachinteraktionssystem sowie einen Großbildschirm, um notwendige Informationen und Wegweisungen bereitzustellen und eine warme und einladende Atmosphäre zu schaffen.

Der BellaBot und der HolaBot wurden damit beauftragt, in zwei der Hotelrestaurants die Lieferung von Mahlzeiten und die Rückgabe von Geschirr zu übernehmen. BellaBot nimmt das zubereitete Essen aus der Küche entgegen und navigiert autonom zu den verschiedenen Tischen, während HolaBot dafür sorgt, dass benutztes Geschirr in die Küche zurückgebracht wird.

Stephano Rittner ist ein Mitarbeiter des Hotels, zu dessen morgendlichen Aufgaben die Vorbereitung von heißen und kalten Speisen für die Lieferung gehört. Oft fand er es schwierig, das heiße Essen aufgrund der Wärme und der dafür benötigten Zeit zu transportieren. Doch jeden Morgen unterstützt ihn BellaBot, indem der Roboter das heiße Essen an den erforderlichen Ort liefert. Die Hilfe des BellaBot minimiert seinen Bedarf, sich zu beeilen, und ermöglicht es ihm, zeitnah mit der Vorbereitung der nächsten Portion heißer Speisen zu beginnen.

Andrea, ebenfalls eine Hotelmitarbeiterin, kann sich dank HolaBot nun mehr darauf konzentrieren, einzigartige Erlebnisse für die Gäste zu schaffen. Der Roboter unterstützt sie, indem er zahlreiche alltägliche und repetitive Aufgaben übernimmt, wie beispielsweise die Lieferung verschiedener Gegenstände innerhalb des Hotels. „Es ist ein Roboter, aber wir können sehr gut zusammenarbeiten", sagte Andrea.

PUDU CC1, ein intelligenter All-in-One-Reinigungsroboter, ist speziell dafür vorgesehen, die Sauberkeit in den Tagungsräumen des Hotels aufrechtzuerhalten und so eine makellose Umgebung für die Gäste zu gewährleisten. Er hebt nicht nur die Hygienestandards an, sondern optimiert auch den Managementprozess, indem er sofortigen Zugang zu Berichten bietet und genau die Bereiche aufzeigt, die Aufmerksamkeit erfordern.

Der Gebäudezustellroboter von PUDU, FlashBot, ist dafür verantwortlich, verschiedene Artikel wie Handtücher, Toilettenartikel und Mahlzeiten umgehend auf die Hotelzimmer zu liefern und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Gäste effizient erfüllt werden. FlashBot kann den Aufzug benutzen, um eine sichere und zuverlässige Zustellung in die Zimmer zu gewährleisten. Angetrieben von modernsten Technologien ermöglicht er das digitale Management und die Dienstleistungen von Hotels und Bürogebäuden.

Die Einführung dieser Roboter im Parkhotel zeigt das vielfältige Produktportfolio von PUDU auf und bietet innovative Lösungen für verschiedene Szenarien und Kundensegmente. Diese Roboter demonstrieren, wie die Technologie von PUDU die Arbeitsbelastung des Personals reduzieren, das Essens- und Unterbringungserlebnis verbessern und den Hotels einen Hauch von Technologie und Modernität verleihen kann, wodurch sie für Gäste attraktiver werden.

„Wir haben begonnen, mit PUDU zu arbeiten, weil es der führende Hersteller in der Robotik ist und großartige Produkte, großartige Dienstleistungen hat. Wir realisieren dieses Projekt in Österreich gemeinsam, und ich denke, wir werden in Zukunft noch viele weitere Projekte durchführen", sagte Michael.

