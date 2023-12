PGE Spojnia Stargard möchte den Niners, den Menschen aus Chemnitz und Deutschland danken

STARGARD, Polen, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das folgende Schreiben ist ein Brief von PGE Spójnia Stargard.

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie die FIBA-Europe-Cup-Kampagne mit uns teilen. Diese Saison war nach 20 Jahren für uns die Rückkehr auf europäische Spielfelder. Wir möchten uns bei allen für den herzlichen Empfang in Deutschland bedanken und ebenso für Ihren Besuch bei uns in Stargard.

Mit unserem gemeinsamen Spiel in dieser Saison sind Sie Teil unserer Geschichte geworden. Wir hoffen, dass Sie sich gerne an uns erinnern werden – nicht nur in Bezug auf die Spiele, sondern auch wegen unserer Stadt, die so viel Geschichte birgt, der Denkmäler und der einzigartigen Atmosphäre. Stargard wird für Sie immer offen stehen und Sie können immer mit einem herzlichen Empfang rechnen, wenn Sie zu unseren Spielen kommen, auf den Spuren der Mauern wandeln, unsere Denkmäler erneut aufsuchen und alte Freunde besuchen möchten. Unser Altstadtplatz erwartet Sie und wenn Sie noch mehr erkunden möchten, befinden wir uns in der Nähe der Ostsee und anderer sehenswerter Orte wie zwei Nationalparks und andere bemerkenswerte polnische Städte wie Stettin und Posen. Sie werden sich ganz sicher nicht langweilen, wenn Sie nach Stargard kommen.

Wir wünschen Ihnen alles Glück in dieser und den kommenden Saisons.

PGE Spójnia Stargard