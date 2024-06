PGYTECH bringt auf Kickstarter die weltweit erste professionelle Kameratasche mit Aufhängungssystem auf den Markt

NEW YORK, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 7. Juni kündigte der weltweit renommierte Marktführer für Fotografiezubehör PGYTECH die bevorstehende Markteinführung der weltweit ersten professionellen Outdoor-Kameratasche mit Aufhängesystem an, die ursprünglich von PGYTECH entworfen und entwickelt wurde. Dieses innovative Produkt mit dem Namen OnePro-Serie wird Mitte Juli offiziell auf Kickstarter erhältlich sein.

Als Fotografie-Enthusiasten, insbesondere im Bereich der Outdoor-Fotografie, sind wir uns der Belastung bewusst, die das Tragen einer Kameraausrüstung über einen längeren Zeitraum für den Körper bedeuten kann. Die neue Kameratasche von PGYTECH zielt darauf ab, diese Belastung durch ihr einzigartiges Aufhängesystem zu verringern, mit dem das Gewicht von den Schultern umverteilt und so die Belastung des Benutzers erheblich reduziert wird.

Darüber hinaus ist die Tasche aus robusten und spritzwassergeschützten innovativen Materialien gefertigt und verfügt über ein äußerst langlebiges Aufbewahrungssystem für die Ausrüstung. Damit bietet sie eine umfassende Lösung für die Reisebedenken von Outdoor-Fotografen.

Diese Kameratasche ist die ideale Wahl, gleich ob Sie ein professioneller Fotograf oder ein Outdoor-Abenteurer sind.

PGYTECH ist seit vielen Jahren im Bereich der Kamerataschen tätig und ist aufgrund seines herausragenden Designs und seiner Qualität zu einer der führenden Marken auf dem globalen Kamerataschenmarkt geworden. Unter den Produkten des Unternehmens hat sich die OneMo Serie einen ausgezeichneten Ruf bei professionellen Fotografen erworben und ist bei Fotoenthusiasten äußerst beliebt. Die neue Kameratasche setzt die Tradition von PGYTECH in Bezug auf hochwertiges Produktdesign fort und erzielt gleichzeitig neue Durchbrüche in Sachen Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

Die Verantwortlichen von PGYTECH äußerten ihre Erwartung, dass mehr Verbraucher dieses innovative Produkt über die Crowdfunding-Kampagne entdecken und unterstützen werden, um danach die gesamte Produktpalette von PGYTECH weiter zu erkunden. Weitere Informationen über die Markteinführung des OnePro, Preise und Rabatte finden Sie auf den offiziellen Kanälen von PGYTECH und auf der in Kürze erscheinenden Kickstarter-Seite.

Informationen zu PGYTECH

PGYTECH wurde 2015 gegründet und ist bestrebt, professionelle Peripheriegeräte für die Fotografie zu entwickeln, darunter Kamerataschen, All-in-One-Kamera-Kits und Halterungen, um hervorragende Produkte und einen hervorragenden Kundendienst zu bieten. PGYTECH wird von technologischer Innovation angetrieben und hat bis Oktober 2023 mehr als 150 Patente erworben. Daneben wurde es mit renommierten internationalen Preisen wie dem Red Dot Award und dem IF Design Award ausgezeichnet. Nach fast zehn Jahren stetigen Wachstums hat sich PGYTECH zu einer der weltweit führenden Marken für Fotozubehör entwickelt, die begeisterten Fotografen in über 100 Ländern und Regionen ein effizienteres und angenehmeres Aufnahmeerlebnis bietet und so die Kreation erleichtert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429279/PGYTECH_Launch_World_s_First_Professional_Camera_Bag_a_Suspension_System.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2278974/Logo.jpg