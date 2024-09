Pickommerce sichert sich Investition von 3,4 Mio. USD zur Weiterentwicklung innovativer robotergestützter Stückkommissioniertechnologie

Das Unternehmen kündigt eine neue Installation von PickoBot™ an und schickt sich an, das Ökosystem der autonomen Lagerhaltung mit erhöhter Effizienz und reduzierten Kosten zu revolutionieren.

PETAH TIKVA, Israel, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Pickommerce, ein innovatives Unternehmen im Bereich der Lagerautomatisierung, gab heute bekannt, dass es sich eine Finanzierung in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar gesichert hat, um die Entwicklung, Produktion und Vermarktung seines innovativen PickoBot-Kommissionierroboters voranzutreiben. Die Technologie von Pickommerce schickt sich an, den Markt für Lagerautomatisierung zu revolutionieren, der laut dem Marktforschungsunternehmen Mordor Intelligence bis zum Jahr 2029 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 53,4 % auf ein Volumen von fast 9 Milliarden US-Dollar anwachsen dürfte. Die Finanzierungsrunde wurde unter der Federführung von IL Ventures durchgeführt, einem Fonds, der sich auf revolutionäre Technologien für traditionelle Branchen konzentriert. Zu den Investoren gehörten InNegev, Fusion VC, die Israel Innovation Authority und der strategische Investor ZIM Ventures, der Corporate-Venture-Arm der Seeschifffahrtsgesellschaft ZIM Integrated Shipping Services Ltd (NYSE: ZIM).

Die Lagerhaltung wird immer stärker automatisiert, aber der letzte Schritt „Kommissionieren und Verpacken" ist immer noch stark von menschlicher Arbeit abhängig. Mit PickoBot geht Pickommerce dieses Problem an, indem es die Stückkommissionierung automatisiert, die Effizienz erhöht, die Arbeitskosten senkt und die Fehlerquote minimiert. PickoBot verfügt über fortschrittliches Computer-Vision, KI-gestützte Entscheidungsfindung und mehrere Greifer (wie Vakuum-, Finger- und patentierte Klebegreifer) und bietet damit eine überragende Flexibilität in Branchen wie Bekleidung, Einzelhandel, E-Commerce, Pharmazeutik, Landwirtschaft und Ersatzteile.

Yoni Heilbronn, Managing Partner von IL Ventures, sagte: „Pickommerce revolutioniert die Logistikbranche, indem es fortschrittliche Lösungen anbietet, welche die Automatisierungsprozesse rationalisieren und die Gesamteffizienz steigern. In einer Branche, in der noch immer die manuelle Kommissionierung dominiert, wird diese Lösung die Standards neu definieren und eine agilere, reaktionsschnellere und kostengünstigere Ära einleiten. Die boomende Nachfrage nach der Technologie von Pickommerce zeigt, dass die Lösungen des Unternehmens einen dringenden Marktbedarf decken."

Die jüngste Installation von Pickommerce auf der Havivian Farm, einem der größten Bio-Bauernhöfe Israels, unterstreicht die Fähigkeit des Roboters, das Verpacken von Frischwaren in großen Mengen zu automatisieren, was für Unternehmen, die Online-Bestellungen abwickeln, von zentraler Bedeutung ist.

„Wir freuen uns über das Engagement unserer Investoren, Kunden und Partner und sehen eine große Nachfrage nach PickoBot", sagte Kfir Nissim, Gründer und CEO von Pickommerce. „Wir verschieben die Grenzen der Branche, indem wir mit den vielfältigen Greiffähigkeiten von PickoBot eine unübertroffene Flexibilität bieten, die durch die nahtlose Integration von fortschrittlicher Computer Vision, optimierten Verpackungsalgorithmen und KI-gestützter Entscheidungsfindung erreicht wird."

Informationen zu Pickommerce

Pickommerce verändert die Logistik mit seiner vollautonomen Pick-and-Pack-Station. Die KI-gesteuerten Roboter des Unternehmens, die auf akademischer Forschung basieren, steigern die betriebliche Effizienz und verringern die Abhängigkeit von menschlicher Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf www.pickommerce.com.

Kontakt :

Shira Harari, Marketing Manager, Pickommerce

E-Mail: [email protected]

Telefon: +9725236148090