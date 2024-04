Pigment kündigt eine von ICONIQ Growth geführte Serie D im Wert von 145 Mio. USD an

Die Finanzierung folgt auf ein Rekordjahr für Pigment, in dem das Unternehmen seinen Umsatz verdreifachte, seinen Kundenstamm weltweit verdoppelte und mehrere große Unternehmensmarken wie Unilever, Datadog und Merck an Bord holte.

SAN FRANCISCO, 4. April 2024 /PRNewswire/ -- Pigment gab heute eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 145 Mio. USD unter der Leitung von ICONIQ Growth bekannt, die auch die Serie-C-Investition von Pigment vor fast einem Jahr angeführt hat. Sandberg Bernthal Venture Partners sowie mehrere andere bestehende Investoren, darunter IVP, Meritech, Greenoaks und Felix Capital, haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt und damit ihr Vertrauen in den langfristigen Wachstumskurs von Pigment bewiesen.

Pigment ist eine Geschäftsplanungsplattform, die Unternehmen dabei hilft, vorausschauend zu planen und bessere strategische Entscheidungen zu treffen.

Beeindruckendes Wachstum und Dynamik – insbesondere in Nordamerika und im Unternehmen – zogen Finanzmittel an

Die Finanzierung folgt auf ein erfolgreiches Jahr für Pigment, in dem das Unternehmen seinen jährlichen wiederkehrenden Umsatz verdreifacht und seinen Kundenstamm weltweit verdoppelt hat. Auch die Zahl der Unternehmenskunden, die Pigment nutzen, verdreifachte sich. Globale Marken wie Unilever, Merck, Keolis, Datadog, KAYAK und 6sense haben sich für Pigment entschieden, weil es eine einzigartige Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit bietet, um präzise und zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Pigment hat sein Partnernetzwerk erweitert und arbeitet mit führenden Beratungsunternehmen wie Deloitte, Slalom und BearingPoint zusammen.

Im vergangenen Jahr hat Pigment seine Präsenz in Nordamerika – dem größten Markt des Unternehmens – durch die Eröffnung von Büros in New York und Toronto sowie durch mehrere strategische Neueinstellungen verstärkt. Insbesondere Jay Peir, der als Global Head of Strategy von Tableau kam, wo er EVP of Corporate Development and Strategy war, und Sean Brophy als Global Head of Sales von Alteryx, wo er den US Enterprise Sales leitete. In Frankreich wechselt Edouard Beaucourt von Snowflake als Leiter der EMEA-Abteilung zu Pigment.

„Unser Ziel war es schon immer, ein außergewöhnliches Produkt und ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten, damit Unternehmen die richtigen Pläne entwickeln und diese schnell umsetzen können. Diese Finanzierung versetzt uns in eine noch stärkere Position, um diese Verpflichtung weiterhin zu erfüllen", sagte Eléonore Crespo, Co-CEO von Pigment. „Wir sind unglaublich stolz auf das Vertrauen, das unsere Investoren in das gesamte Pigment-Team setzen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, wenn wir in die nächste Phase unserer Reise eintreten."

Der kontinuierliche Fokus auf Produktinnovation bedeutet, dass wir neue Anwendungsbereiche erschlossen und Pigment mit KI-Funktionen erweitert haben.

Entscheidend für das Wachstum von Pigment ist die kontinuierliche Konzentration auf Produktinnovationen. Zu den bemerkenswerten Produktentwicklungen gehören neben der bereits benutzerfreundlichen Lösung auch generative KI-Funktionen, die die Zugänglichkeit für alle Benutzer verbessern und die Akzeptanz über die Finanzfunktion hinaus fördern. Heute nutzen mehr als 90 % der Pigment-Kunden die Plattform in verschiedenen Abteilungen, darunter Finanzen, Vertrieb, Personalwesen und Lieferkette.

Wir werden weiterhin verantwortungsbewusst wachsen und ein erstklassiges Produkt entwickeln, das Unternehmensteams gerne nutzen.

Pigment wird die Mittel nutzen, um die Innovation voranzutreiben und die Akzeptanz seiner Planungsplattform zu steigern. „Alles, was wir aus der Produktperspektive tun, ist darauf ausgerichtet, die Entscheidungsfindung zu vereinfachen und die Agilität in großem Maßstab zu erhöhen", so Romain Niccoli, Co-CEO von Pigment. „Dies umfasst alle Elemente der Produktentwicklung, von einer KI-gestützten Benutzererfahrung bis hin zur Innovation der Kerninfrastruktur von Pigment, um die skalierbaren und zuverlässigen Lösungen zu liefern, die Unternehmen erwarten."

Pigment plant außerdem, seine Investitionen in generative KI zu beschleunigen, um die Entscheidungsfindung und Agilität weiter zu unterstützen. Per Niccoli: „Bisher haben sich unsere Investitionen in generative KI darauf konzentriert, den Nutzern zu helfen, schneller Erkenntnisse zu gewinnen und Berichte effizienter zu erstellen. Unsere Vision ist, dass wir im Laufe der Zeit von schrittweisen Effizienzverbesserungen zu KI als echtem Co-Piloten im Entscheidungsprozess übergehen werden."

„Seit wir vor weniger als einem Jahr die Serie C von Pigment geleitet haben, hat das Unternehmen erfolgreich in den Unternehmensmarkt expandiert, und zwar über mehrere Funktionen und Anwendungsfälle hinweg viel schneller als wir erwartet hatten. Dies ist ein Beweis für das außergewöhnliche Team und das Produkt, das Eléonore und Romain aufbauen", sagte Seth Pierrepont, General Partner, ICONIQ Growth.

„Wir sind außerordentlich zuversichtlich, dass Pigment erfolgreich ein klares und sehr großes Bedürfnis auf dem Markt adressiert", sagte Matt Jacobson, General Partner von ICONIQ Growth. „Dieses Vertrauen in den Markt, das Produkt und das Team hat uns dazu bewogen, den anhaltenden Erfolg des Unternehmens weiter zu unterstützen."

Pigment ist eine Geschäftsplanungsplattform, die Unternehmen die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stellt, um strategische Pläne intuitiv und intelligent zu erstellen und anzupassen. Branchenführende Unternehmen wie Unilever, Merck, Klarna, PVH, Webhelp, Figma und Poshmark nutzen Pigment tagtäglich, um sich schnell ein genaues Bild von ihrem Geschäft zu machen, bessere Entscheidungen zu treffen und sich in einer sich schnell verändernden Welt besser auf die Umsetzung ihrer Strategie zu konzentrieren.

ICONIQ Growth arbeitet mit Visionären zusammen, die die Zukunft ihrer Branchen definieren, um die Welt zu verändern. Unsere Investitionsplattform und unser einzigartiges Ökosystem tragen dazu bei, den Erfolg unserer Portfoliounternehmen von der frühen Wachstumsphase bis zum Börsengang und darüber hinaus zu steigern.

