Pigment annonce une série D de 145 millions de dollars menée par ICONIQ Growth

Ce financement fait suite à une année record pour Pigment au cours de laquelle la société a triplé son chiffre d'affaires, doublé sa base de clients au niveau mondial et intégré de nombreuses grandes entreprises telles qu'Unilever, Datadog et Merck.

ICONIQ Growth, qui a mené la série C de Pigment l'année dernière, a également dirigé le cycle de financement de série D, avec la participation de Sandberg Bernthal Venture Partners, IVP, Meritech, Greenoaks et Felix Capital.

La majorité des revenus de la société provenant désormais d'Amérique du Nord, les capitaux seront utilisés pour étendre le support de Pigment sur le marché et accélérer le développement des produits.

SAN FRANCISCO, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pigment a annoncé aujourd'hui un cycle de financement de série D de 145 millions de dollars, mené par ICONIQ Growth, qui a également dirigé l'investissement de série C de Pigment il y a près d'un an. Sandberg Bernthal Venture Partners ainsi que plusieurs autres investisseurs existants, dont IVP, Meritech, Greenoaks et Felix Capital, ont également participé à ce cycle de financement, démontrant ainsi leur confiance dans la trajectoire de croissance à long terme de Pigment.

Pigment est une plateforme de planification d'entreprise qui aide les entreprises à se projeter et à prendre de meilleures décisions stratégiques.

Une croissance et une dynamique impressionnantes, en particulier en Amérique du Nord et dans l'entreprise, ont attiré ce financement

Ce financement fait suite à une année fructueuse pour Pigment, qui a triplé son chiffre d'affaires annuel récurrent et doublé le nombre de ses clients dans le monde. Le nombre d'entreprises clientes utilisant Pigment a également triplé. Des marques internationales comme Unilever, Merck, Keolis, Datadog, KAYAK et 6sense ont toutes choisi Pigment pour sa combinaison unique de convivialité et d'évolutivité nécessaire pour prendre des décisions précises et opportunes. Pigment a élargi son réseau de partenaires en collaborant avec des cabinets de conseil de premier plan tels que Deloitte, Slalom et BearingPoint.

Au cours de l'année écoulée, Pigment a renforcé sa présence en Amérique du Nord, son marché le plus important, en ouvrant des bureaux à New York et à Toronto et en procédant à plusieurs recrutements stratégiques. Notamment, Jay Peir a rejoint Pigment en tant que responsable mondial de la stratégie, après avoir occupé le poste de vice-président du développement et de la stratégie d'entreprise chez Tableau, et Sean Brophy a été nommé responsable mondial des ventes après avoir occupé le poste de responsable des ventes aux entreprises aux États-Unis chez Alteryx. En France, Edouard Beaucourt, qui travaillait auparavant pour Snowflake, rejoint Pigment en tant que responsable de la zone EMOA.

« Notre objectif a toujours été de combiner un produit et une expérience client exceptionnels, afin que les entreprises puissent élaborer les bons plans et les mettre en œuvre rapidement. Ce financement nous place dans une position encore plus forte pour continuer à remplir cet engagement, a déclaré Eléonore Crespo, co-PDG de Pigment. Nous sommes incroyablement fiers de la confiance que nos investisseurs accordent à l'ensemble de l'équipe de Pigment, et nous sommes impatients de travailler à leurs côtés alors que nous entamons la prochaine phase de notre parcours. »

L'accent mis sur l'innovation produit nous a permis de développer de nouveaux cas d'utilisation et d'améliorer Pigment avec des capacités d'IA

La croissance de Pigment s'explique par l'importance qu'elle accorde à l'innovation en matière de produits. En plus d'une solution déjà facile à utiliser, les développements produits notables incluent des capacités d'IA générative afin d'améliorer l'accessibilité pour tous les utilisateurs et de favoriser l'adoption au-delà de la fonction financière. Aujourd'hui, plus de 90 % des clients de Pigment utilisent la plateforme dans plusieurs départements, notamment la finance, les ventes, les ressources humaines et la chaîne d'approvisionnement.

Nous continuerons à nous développer de manière responsable et à construire un produit de classe mondiale que les équipes commerciales aiment utiliser

Pigment utilisera les fonds pour continuer à stimuler l'innovation afin de favoriser l'adoption de sa plateforme de planification. « Tout ce que nous faisons du point de vue du produit est conçu pour simplifier la prise de décision et augmenter l'agilité à l'échelle, a expliqué Romain Niccoli, co-PDG de Pigment. Cela couvre tous les éléments du développement produit, d'une expérience utilisateur alimentée par l'IA, à l'innovation sur l'infrastructure centrale de Pigment, afin de fournir les solutions évolutives et fiables que les entreprises attendent. »

Pigment prévoit également d'accélérer ses investissements dans l'IA générative pour soutenir davantage la prise de décision et l'agilité. Selon M. Niccoli, « jusqu'à présent, nos investissements dans l'IA générative se sont concentrés sur l'aide apportée aux utilisateurs pour qu'ils obtiennent des informations plus rapidement et qu'ils élaborent des rapports de manière plus efficace. Au fil du temps, notre vision est de passer d'une amélioration progressive de l'efficacité à une IA agissant comme un véritable copilote dans le processus de prise de décision. »

« Depuis que nous avons dirigé la série C de Pigment il y a moins d'un an, la société s'est développée avec succès sur le marché des entreprises et à travers de multiples fonctions et cas d'utilisation, bien plus rapidement que nous ne l'avions prévu. Cela témoigne de l'extraordinaire équipe et du produit qu'Eléonore et Romain sont en train de construire », a commenté Seth Pierrepont, associé général chez ICONIQ Growth.

« Nous sommes tout à fait convaincus que Pigment répond avec succès à un besoin clair et très important du marché, a ajouté Matt Jacobson, associé général chez ICONIQ Growth. Cette confiance dans le marché, le produit et l'équipe a motivé notre enthousiasme à continuer à soutenir le succès de la société. »

À propos de Pigment

Pigment est une plateforme de planification d'entreprise qui fournit aux entreprises les outils nécessaires pour élaborer et adapter des plans stratégiques de manière intuitive et intelligente. Des entreprises de premier plan comme Unilever, Merck, Klarna, PVH, Webhelp, Figma et Poshmark utilisent Pigment tous les jours pour obtenir rapidement une image précise de leur activité, prendre de meilleures décisions et se concentrer davantage sur l'exécution de leur stratégie dans un monde qui évolue rapidement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pigment.com .

À propos d'ICONIQ Growth

ICONIQ Growth s'associe à des visionnaires qui définissent l'avenir de leur secteur pour transformer le monde. Notre plateforme d'investissement et notre écosystème unique contribuent à amplifier le succès des entreprises de notre portefeuille, de la phase de croissance initiale à l'introduction en bourse et au-delà. Notre portefeuille comprend Adyen, AirBnB, Alibaba, Alteryx, Automattic, BambooHR, Braze, Chime, Collibra, Coupa, Datadog, Docusign, Gitlab, Marqeta, Miro, Procore, Red Ventures, Relativity, ServiceTitan, Snowflake, Sprinklr, Truckstop, Uber, Wolt, et Zoom, parmi d'autres. Soutenus par notre communauté mondiale de fondateurs, de pionniers et de leaders, nous sommes des entrepreneurs qui soutiennent des entrepreneurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ICONIQGrowth.com.