PortAventura World öffnet am 15. Mai wieder seine Pforten

Ebenfalls am 15. Mai öffnen das Hotel Colorado Creek, das Hotel PortAventura und das Hotel Gold River für diejenigen Besucher, die ihren Besuch durch eine Übernachtung in den Einrichtungen der PortAventura World ergänzen möchten. Die Erweiterung des Colorado Creek Hotels in dieser Saison ist abgeschlossen und ab Juni stehen über 141 neue Deluxe-Zimmer, ein Swimmingpool und ein neues Restaurant zur Verfügung und bieten den Gästen einen Service höchster Qualität.