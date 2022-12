PowMr ist weltweit auf der Suche nach Vertriebspartnern und will seinen Service durch die Zusammenarbeit mit lokalen Vertriebspartnern weltweit verbessern

NEW YORK, 7. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- PowMr ist auf der Suche nach globalen Vertriebspartnern, die Dienstleistungen vor Ort aufbauen, um den Service zu perfektionieren.

Sprung auf die nächste Stufe

PowMr Products

„Seit dem ersten Tag nach der Gründung von PowMr war es unser Ziel, überall verlässlich für Strom zu sorgen. PowMr engagiert sich dafür, eine nachhaltigere Welt zu schaffen und über alle Grenzen hinweg unbegrenzt Strom zu liefern", so Tony Zou, Geschäftsführer von PowMr.

Darüber hinaus ist PowMr stets offen für Gespräche über die Zusammenarbeit mit Partnern und wird sein Bestes tun, um seine Partner mithilfe von fantastischen Großhandelsrabatten bis hin zu professionellen Dienstleistungen dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein. Angesichts des wachsenden Bedarfs an nachhaltiger Energie ist das Unternehmen bestrebt, zuverlässige, hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen.

PowMr ist ein globaler Anbieter von Solarenergie, der sich auf Solarwechselrichter, Solarregler und Lithiumbatterien spezialisiert. Nach einem Erfolgsjahrzehnt möchte das Unternehmen das nächste Kapitel aufschlagen!

Meistverkaufte Solarregler und Wechselrichter

PowMr bietet eine Vielzahl von Solarprodukten, einschließlich Wechselrichter, Mikrowechselrichter, Hybrid-Wechselrichter, Multifunktionswechselrichter, PWM- und MPPT-Regler sowie Lithiumbatterien. Unter diesen Produkten sind Multifunktionswechselrichter, MPPT-Regler und Lithiumbatterien extrem beliebt – einige sind Amazon-Bestseller. PowMr verdankt seinen Erfolg seinem außergewöhnlichen Verständnis von Solarprodukten, großartigen Lieferketten und erstklassiger Technologie. Aus diesen Gründen ist PowMr in den Vereinigten Staaten, der EU, auf den Philippinen und in anderen Regionen so beliebt.

Zukunft

PowMr wird künftig stärker integrierte Produkte wie Heimsysteme und Energiespeichersysteme entwickeln. Sie zielen darauf ab, alle Produkte benutzerfreundlich und universell zugänglich zu machen. Angesichts des exponentiell wachsenden Markts für Solarenergie möchte PowMr seinen Markt mithilfe von Partnern ausweiten.

Informationen zu PowMr

PowMr ist ein Technologieunternehmen für Solarenergie, das im Jahr 2011 gegründet wurde und über mehr als 10 Jahre Erfahrung verfügt. PowMr schützt seine Kunden mit einer 2-jährigen Garantie auf alle Wechselrichter und Regler und einer 5-jährigen Garantie auf Batterien. Die oberste Priorität des Unternehmens ist die Kundenzufriedenheit. Sein Erfolgsjahrzehnt basiert auf gegenseitigem Vertrauen.

Nutzer können sich auch der PowMr Facebook-Gruppe anschließen, die Updates, zusätzliche Rabatte, eine gleichgesinnte Community und PowMr Engineers anbietet, um Fragen zu beantworten. Ihre Facebook-Community ist ihre PowMr-Familie, und Sie freuen sich darauf, ihre Familie zu vergrößern.

Website von PowMr: https://powmr.com/

PowMr Facebook Group: shorturl.at/bgtC3

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1962276/PowMr_Products.jpg

SOURCE PowMr