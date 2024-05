Precisely ermöglicht es Generali Real Estate, KI-Innovationen mit vertrauenswürdigen Daten voranzutreiben

Preciselys Points of Interest-Daten sind die Grundlage für die innovative City Forward®-Technologie, die Immobilien mit künstlicher Intelligenz umgestaltet

BURLINGTON, Mass., 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Precisely , einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass Generali Real Estate, einer der weltweit führenden Immobilien-Asset-Manager, auf die umfangreiche Expertise von Precisely bei der Datenanreicherung vertraut. Die Points of Interest (POI)-Daten von Precisely helfen Generali Real Estate dabei, mehr Kontext aus den Standortdaten zu erschließen und Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) zu fördern, die den Immobilienmarkt verändern.

Als Generali Real Estate als einer der ersten Immobilien-Asset-Manager eine eigene Abteilung für KI und maschinelles Lernen (ML) einrichtete, bestand die erste Aufgabe darin, die traditionellen Entscheidungsprozesse zu unterbrechen, die normalerweise die Grundlage für präzise Investitionsstrategien bilden. Standard-Immobilienkennzahlen geben oft keinen Aufschluss über den Grund für erhebliche Abweichungen im Wert verschiedener Anlagen, selbst wenn sehr ähnliche Anlagen nur wenige Straßen voneinander entfernt liegen. So stellte das Team fest, dass bis zu 60 % der über einen Zeitraum von sieben Jahren beobachteten Wertveränderungen ohne zusätzliche Daten nicht erklärt werden konnten.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entwickelte Generali Real Estate City Forward®, eine innovative, cloud-basierte Location-Intelligence-Plattform für Immobilien-Investmentmanager, die auf der Grundlage hochpräziser, KI-gestützter Erkenntnisse intelligentere Entscheidungen treffen kann. Um dies in ganz Europa zu erreichen, mussten die sich verändernden und unterschiedlichen Merkmale der verschiedenen Städte berücksichtigt und gleichzeitig ein Höchstmaß an Datenintegrität gewährleistet werden.

City Forward nutzt die Daten von Precisely Points of Interest zusammen mit den Daten anderer Drittanbieter, um umfassende Informationen über Geschäftsstandorte, Freizeit-Hotspots und andere geografische Merkmale zu liefern und so verborgene Einblicke in Immobilienwerte zu offenbaren. Die POI-Daten von Precisely sind außerdem einzigartig geokodiert und nutzen das Precisely-Portfolio marktführender Geo-Adressierungslösungen, um sicherzustellen, dass die Kunden mit den genauesten Standort- und Adressinformationen ausgestattet sind.

"Ohne Datenkontext gibt es keine KI im Bereich der Location Intelligence", sagt Costanza Balboni Cestelli, Head of Data Intelligence and Innovation bei Generali Real Estate. "Precisely bietet uns Zugang zu präzisen, konsistenten und kontextbezogenen Daten, die unsere KI/ML-Modelle auf eine Weise unterstützen, die sowohl skalierbar als auch zuverlässig ist."

Die City Forward-Plattform nutzt über 800 Variablen und 30 verschiedene KI/ML-Modelle, um Informationen für die Investitionsanalyse und die Immobilienbewertung zu liefern, einschließlich Nachhaltigkeitsaspekten wie Kohlenstoffemissionen und Klimaschutzmaßnahmen. Die Erkenntnisse aus den Daten von Precisely POI helfen der Plattform auch bei einer breiteren Palette von wichtigen Anwendungen, einschließlich der Auswahl von Einzelhandelsstandorten, Stadtplanung, lokalisiertem Marketing und mehr.

Untersuchungen zeigen, dass 94 % der Unternehmensleiter der Meinung sind, dass KI in den nächsten fünf Jahren erfolgsentscheidend sein wird, aber trotzdem glauben 4 % der Führungskräfte, dass ihre Daten nicht KI-fähig sind. Dies unterstreicht die besorgniserregende Diskrepanz zwischen der zunehmenden Verbreitung von KI und dem Vertrauen in die Daten, aus denen die dahinterstehenden Modelle gespeist werden.

"Für eine vertrauenswürdige KI brauchen Sie Datenintegrität, und das bedeutet, dass Sie die Genauigkeit, die Konsistenz und den Kontext der Daten sicherstellen müssen, die die KI-Modelle speisen", sagte Tendü Yoğurtçu, PhD, Chief Technology Officer bei Precisely. "Um vertrauenswürdige Geschäftsentscheidungen auf Basis von KI zu gewährleisten, müssen Unternehmen in der Lage sein, Daten so schnell wie nötig zu integrieren, ihre verantwortungsvolle Nutzung zu verstehen und zu steuern, ihre Qualität zu beobachten und zu verbessern und sie für maximalen Kontext anzureichern."

Precisely bietet eine einzigartige Kombination aus Software, Daten und Datenstrategie-Services, um Unternehmen weltweit dabei zu helfen, vertrauenswürdige Daten für erweiterte Analysen und KI-Initiativen zu nutzen. Das umfassende Datenanreicherungsportfolio des Unternehmens enthält über 400 Datensätze und mehr als 9000 Attribute, einschließlich POI-Datensätze, um Kunden dabei zu helfen, das wahre Potenzial ihrer Daten zu erschließen.

Erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Datenintegrität für vertrauenswürdige KI-Ergebnisse oder registrieren Sie sich für das kommende Webinar "Predictive Powerhouse: Steigerung der KI-Genauigkeit und Relevanz mit Daten von Drittanbietern", das in Zusammenarbeit mit dem Generali Real Estate Team veranstaltet wird.

Über Generali Real Estate

Generali Real Estate S.p.A. ist einer der weltweit führenden Immobilien-Asset-Manager mit einem verwalteten Vermögen von rund 37,4 Milliarden Euro bis Ende 2023. Das Unternehmen verfügt über das Know-how von mehr als 370 Fachleuten, die in den wichtigsten europäischen Städten tätig sind.

Das integrierte Geschäftsmodell des Unternehmens deckt den gesamten Bereich der Vermögensverwaltung und die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilien ab. Eine Reihe von internationalen Investmentvehikeln, die von dem spezialisierten Vermögensverwalter Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio verwaltet werden, zielt darauf ab, langfristigen Wert für Investoren mit einem Core/Core+-Profil zu schaffen, indem sie in Vermögenswerte investieren, die sich durch gute Standorte, hohe Liquidität und eine starke zugrunde liegende Vermietungsdynamik auszeichnen. Das verwaltete Portfolio umfasst eine einzigartige Mischung aus historischen und modernen Immobilien, die von denkmalgeschützten Gebäuden bis hin zu neuen architektonischen Meisterwerken reichen. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, erstklassige Kompetenzen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Stadtentwicklung und technologische Innovation zu entwickeln.

Generali Real Estate ist Teil des Generali Investments Ökosystems von Vermögensverwaltungsgesellschaften. Erfahren Sie mehr unter www.generalirealestate.com.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100 Unternehmen, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

