Generali Real Estate accélère l'innovation assistée par l'IA en s'appuyant sur des données de confiance fournies par Precisely

Les données de points d'intérêt (POI) de Precisely contribuent à alimenter la technologie révolutionnaire City Forward® de Generali Real Estate et à transformer l'immobilier grâce à l'intelligence artificielle.

BURLINGTON, Mass., 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce que Generali Real Estate, l'un des principaux gestionnaires d'actifs immobiliers au monde, s'appuie sur son expertise hors pair en matière d'enrichissement des données. Les données relatives aux points d'intérêt (POI) de Precisely permettent à Generali Real Estate d'extraire davantage d'informations contextuelles de ses données de localisation et d'accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), contribuant ainsi à la transformation du marché de l'immobilier.

Lorsque Generali Real Estate est devenu l'un des premiers gestionnaires d'actifs immobiliers à créer une division dédiée à l'innovation fondée sur l'IA et l'apprentissage automatique (ML), sa première tâche a été de transformer les processus décisionnels traditionnels qui constituent généralement le socle de stratégies d'investissement précises. Dans le domaine de l'immobilier, les métriques standard ne permettent habituellement pas de connaître la cause des écarts de valeur importants qui séparent deux actifs similaires, parfois distants de quelques rues seulement. Par exemple, l'équipe a découvert qu'il était impossible d'expliquer des variations de valeur pouvant atteindre 60 % sur une période de sept ans sans utiliser des données supplémentaires.

Pour relever ces défis, Generali Real Estate a développé City Forward®, une plateforme cloud de géolocalisation intelligente à la pointe de l'innovation conçue pour aider les gestionnaires d'investissements immobiliers à prendre des décisions plus pertinentes en s'appuyant sur des informations de haute précision assistées par l'IA. Pour étendre ces possibilités à l'échelle de l'Europe, il était nécessaire de maîtriser les caractéristiques variées et en constante évolution de différentes villes tout en maintenant le plus haut niveau possible d'intégrité des données.

La plateforme City Forward s'appuie sur les données des points d'intérêt collectées par Precisely, ainsi que sur les données d'éditeurs tiers, pour fournir des informations complètes à propos de sites à usage professionnel, de lieux de loisirs et autres caractéristiques géographiques, révélant ainsi des informations cachées sur les biens immobiliers. Ces données Precisely POI sont également géocodées de manière exclusive grâce au portefeuille de solutions leader de geo addressing de Precisely dans le but de fournir aux clients des informations de géolocalisation et d'adresses aussi précises que possible.

« Sans données contextuelles, l'IA n'a guère d'utilité dans le domaine de l'intelligence de localisation, explique Costanza Balboni Cestelli, Head of Data Intelligence and Innovation chez Generali Real Estate. Precisely nous permet d'accéder à des données d'enrichissement précises, cohérentes et contextuelles qui contribuent à alimenter nos modèles d'IA/ML de façon à la fois fiable et évolutive. »

La plateforme City Forward utilise plus de 800 variables et 30 modèles AI/ML différents pour générer des renseignements exploités aux fins d'analyse des investissements et d'évaluation des biens, y compris sur le plan du développement durable (émissions de carbone et action climatique, par exemple). Les données POI de Precisely permettent par ailleurs d'alimenter la plateforme au service d'un large éventail d'utilisations importantes, telles que la sélection d'emplacements dans le domaine du retail, de l'urbanisme, le marketing géociblé, etc.

Selon une étude menée par le cabinet Deloitte, 94 % des dirigeants d'entreprise estiment que l'IA jouera un rôle primordial dans le succès de leur activité au cours des cinq prochaines années. Or 4 % d'entre eux pensent que leurs données ne sont pas prêtes pour l'IA. Ces chiffres soulignent le décalage préoccupant entre l'accélération de l'adoption de cette technologie et le niveau de confiance accordé aux données qui en alimentent les modèles sous-jacents.

« Une intelligence artificielle fiable exige un haut niveau d'intégrité des données, ce qui nécessite d'assurer la précision, la cohérence et le contexte des données utilisées pour alimenter les modèles d'IA, précise Tendü Yoğurtçu, PhD, Chief Technology Officer chez Precisely. Pour garantir la prise de décisions métier fiables fondées sur l'IA, les entreprises doivent être en mesure d'intégrer les données avec rapidité, de comprendre et de régir leur utilisation responsable, d'observer et d'améliorer leur qualité, et enfin de les enrichir pour un contexte optimal. »

Precisely propose une combinaison hors pair de logiciels, d'informations et de services de stratégie de données qui aident les entreprises du monde entier à exploiter des données de confiance dans le cadre d'initiatives d'IA et d'analytique avancées. Son portefeuille complet d'enrichissement des données contient plus de 400 ensembles de données et plus de 9 000 attributs, parmi lesquels des jeux de données Points Of Interest qui aident les clients à extraire le véritable potentiel de leurs données brutes.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'importance que revêt l'intégrité des données pour obtenir des résultats d'IA fiables ou inscrivez-vous au prochain webinaire « Predictive Powerhouse : Améliorer la précision et la pertinence de l'IA avec des données tierces », organisé en partenariat avec l'équipe Generali Real Estate.

À propos de Generali Real Estate

Generali Real Estate S.p.A. est l'un des principaux gestionnaires d'actifs immobiliers au monde, avec environ 37,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion au troisième trimestre 2023. La Société s'appuie sur l'expertise de plus de 370 professionnels, et dispose d'unités d'exploitation situées dans les principales villes européennes.

Le modèle d'entreprise intégré de la société couvre l'ensemble des activités de gestion d'actifs et la totalité de la chaîne de valeur immobilière. Une série de véhicules d'investissement transfrontaliers, gérés par le gestionnaire d'actifs spécialisé Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, vise à créer de la valeur à long terme pour les investisseurs ayant un profil core/core + en investissant dans des actifs caractérisés par une bonne localisation, une grande liquidité et une forte dynamique de location sous-jacente. Le portefeuille géré comprend un mélange unique de propriétés historiques et modernes, allant de bâtiments emblématiques à de nouveaux chefs-d'œuvre architecturaux, ce qui a permis à l'entreprise de développer des compétences de premier ordre dans les domaines de la durabilité, du développement urbain et de l'innovation technologique.

Generali Real Estate fait partie de l'écosystème des sociétés de gestion d'actifs de Generali Investments. Pour en savoir plus, consultez le site www.generalirealestate.com.

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Ses produits d'intégration, de qualité, de gouvernance et d'enrichissement des données, ainsi que d'intelligence de localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

