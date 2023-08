Presto übernimmt die Jockel Brandschutztechnik-Service GmbH, Deutschlands Marktführer im Bereich Brandschutz, und bildet somit Europas führenden Akteur für Sicherheitsdienstleistungen

STOCKHOLM, Aug. 2, 2023 /PRNewswire/ -- Die schwedische Presto Gruppe ("Presto"), Skandinaviens Marktführer in den Bereichen des vorbeugenden Brandschutzes, Sicherheitsschulungen und Erster Hilfe, schließt sich mit der deutschen Jockel Brandschutztechnik-Service GmbH ("Jockel") zusammen. Infolgedessen entsteht Europas größter Anbieter für Sicherheitsdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 225 Millionen Euro.

Die Übernahme des deutschen Marktführers Jockel ist ein transformativer und entscheidender Schritt für Presto auf dem Weg zur europäischen Marktführerschaft für Sicherheitsdienstleistungen. Nach Abschluss der Transaktion werden Presto und seine insgesamt 1.500 engagierten Mitarbeiter mehr als 80,000 Unternehmen in den Bereichen Brandschutz und Sicherheit betreuen. Die neue Gruppe erzielt ein Umsatzvolumen von rund 225 Millionen Euro bei gesunder Profitabilität und richtet vollen Fokus auf weiteres Wachstum – sowohl organisch als auch durch Konsolidierung aktueller und zukünftiger Märkte.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen kreiert einen erheblichen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Partner. Die Zusammenarbeit stärkt nicht nur Prestos Position als Spezialist für den vorbeugenden Brandschutz, sondern bietet Kunden auch Zugang zu einem breiteren Dienstleistungs- und Produktkatalog rund um rechtskonformen Brandschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz.

„Mit großer Freude heiße ich Jockel in der Presto-Familie willkommen und voller Stolz sehe ich uns gemeinsam zum europäischen Marktführer aufsteigen. Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen - nicht zuletzt, weil es in jedem zweiten Unternehmen immer noch an angemessenem Brandschutz mangelt - und gemeinsam mit dem Jockel-Team werden wir in der Lage sein, noch mehr Kunden zu einem sichereren Arbeitsplatz zu verhelfen. Jockel und Presto bauen beide auf starken unternehmerischen Werten auf und wir freuen uns sehr darauf, den eingeschlagenen Wachstumskurs mit unseren neuen, deutschen Kollegen fortzusetzen", sagt Filip Bjurström, Geschäftsführer von Presto.

Jockel wurde 1999 gegründet und ist ein familiengeführtes Unternehmen für Brandschutzdienstleistungen mit 11 Standorten in Deutschland. Das Unternehmen sowie die zugehörigen Tochterfirmen haben mehr als 450 Mitarbeiter und betreuen 40.000 Objekte deutschlandweit.

Laura Peters, Geschäftsführerin von Jockel, bleibt dem Unternehmen in Ihrer bisherigen Funktion erhalten und tritt dem Vorstand der Presto-Gruppe bei.

"Presto ist der natürliche Partner für uns, und wir freuen uns darauf, unsere Positionen weiter zu stärken und europaweit zu expandieren. Für uns war besonders entscheidend, dass wir die gleichen Werte und Visionen teilen, um die Branche in eine positive Richtung zu entwickeln. Beide Unternehmen können viel voneinander lernen und gemeinsam werden wir ein noch besserer Partner für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter", sagt Laura Peters, Geschäftsführerin von Jockel.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung des deutschen Kartellamts.

Über Presto

Presto ist Marktführer in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitsdienstleistungen in Skandinavien. Presto wurde 1959 gegründet und gewährleistet Sicherheit und Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz für mehr als 50.000 Unternehmen in den Bereichen Brandschutz, Erste-Hilfe und Sicherheitstrainings. Presto hat einen Umsatz von 170 Millionen Euro und beschäftigt 1.000 Mitarbeiter an 80 Standorten. Die Hauptgeschäftsstelle befindet sich in Stockholm, Schweden.

Weitere Informationen: www.presto.se

Über Jockel

Die Jockel Brandschutztechnik-Service GmbH und die Tochterfirmen der Jockel-Unternehmensgruppe sind ein Volldienstleister im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und Ihre heute mehr als 450 Mitarbeiter in 11 Niederlassungen betreuen mehr als 40,000 Objekte deutschlandweit. Die Jockel-Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 55 Millionen Euro. Der Hauptsitz befindet sich in Pulheim, Deutschland.

Weitere Informationen: www.jockel-brandschutz.de

Gemeinsam Leben retten!

