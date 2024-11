OSS, Netherlands, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Raben Group und die Sieber Transport AG haben die Unterzeichnung der Vereinbarung zur gemeinsamen Gründung der Raben Sieber AG mit 1. März 2025 bekannt gegeben. Das neue Unternehmen wird ein umfassendes Stückgutnetzwerk in der Schweiz und Europa anbieten. Mit dieser Partnerschaft setzen die beiden Unternehmen einen strategischen Meilenstein, um ihre Marktpräsenz zu stärken und innovative Logistiklösungen für ihre Kunden zu schaffen. Beide Unternehmen werden als Mitgesellschafter die strategische Ausrichtung des neuen Unternehmens aktiv mitgestalten.

Raben und Sieber bündeln ihre Kräfte in der Schweiz

Mit der Raben Sieber AG entsteht ein starkes, integriertes Netzwerk für nationale und internationale Stückgutverkehre in der Schweiz und im Ausland. Durch die Kombination der Stärken beider Unternehmen profitieren die Kunden von einer umfassenden geografischen Abdeckung, kurzen Lieferzeiten und einer hohen Transparenz sämtlicher Prozesse.

Für die Raben Group ist dies ein weiterer strategischer Schritt zum konsequenten Aufbau eines unabhängigen Stückgutnetzes in Europa. Zu den 15 Märkten, in denen das Unternehmen bereits über eigene Standorte und Transportsysteme verfügt, kommt nun die Schweiz hinzu. Das Hauptziel dieses Schrittes ist es, das bestehende internationale Netzwerk von Raben mit den nationalen Lösungen von Sieber zu integrieren. Darüber hinaus ist die Aufnahme der Schweiz in die Raben-Landkarte der letzte Schritt, um die DACH-Strukturen gemeinsam zu vereinen.

"Dank einer gemeinsamen Vision und Vertrauen ist mit der Sieber Transport AG eine starke Partnerschaft entstanden. Dies ist ein solides Fundament und gleichzeitig eine Garantie für zuverlässige und effektive Stückgutlösungen für unsere Kunden. Ich freue mich, dass die Schweiz nun zur Raben-Familie gehört, denn sie ergänzt unser Netzwerk an Verbindungen perfekt und eröffnet uns neue Möglichkeiten in Europa. Außerdem stärkt es unsere Position in den DACH-Ländern und erhöht die Entwicklungsmöglichkeiten in Westeuropa". - sagte Ewald Raben, CEO der Raben Group.

Die Sieber Transport AG ist ein 1974 in der Schweiz gegründetes Familienunternehmen, das eine breite Palette von Logistikdienstleistungen anbietet.

„Mit der Gründung der Raben Sieber AG schaffen wir Synergien und Möglichkeiten, von denen unsere Kunden in der Schweiz und in Europa profitieren werden. Dieser Schritt ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie von Sieber und eröffnet uns die Möglichkeit, die Kundenbedürfnisse in einem sich verändernden Marktumfeld effizient und flexibel zu bedienen", sagt Christian Sieber, CEO der Sieber Transport AG.

Ab dem 1. März 2025 steht Raben Sieber AG weiterhin allen Schweizer und europäischen Kunden zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Entwicklung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2567799/Raben_Group.jpg