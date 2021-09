Ready-to-Ride Style: Yadea zelebriert das Streben nach Schönheit mit der Rückkehr der Modeschauen

„Das Streben der Menschheit nach Schönheit ist endlos. Mit dem Ziel, ‚Ihr Leben zu elektrifizieren', hat Yadea im Laufe der Jahre die Schönheit elektrischer Zweiräder neu definiert, indem es neue Trends erforscht und Partnerschaften mit den besten Designagenturen der Welt eingegangen ist. Unsere Fahrzeuge haben nicht nur zahlreiche Auszeichnungen erhalten, sondern wir haben uns auch bei den Verbrauchern in aller Welt einen guten Ruf für unseren Stil erworben. Heute zeichnet sich unsere Produktlinie durch eine starke Designästhetik und ein hohes Maß an künstlerischem Flair aus", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.

Die Yadea G5-Serie zeichnet sich durch ein raffiniertes, puristisches und schlankes Außendesign aus und wurde 2019 mit dem International Design Excellence Award (IDEA) ausgezeichnet. Das Fahrzeug wurde im Vergleich zu früheren Yadea-Produkten weiterentwickelt und verfügt nun über einen LED-Scheinwerfer mit Streifen für eine stärkere optische Wirkung anstelle der traditionellen runden oder abgerundeten rechteckigen Hauptscheinwerfer. Das G5 ist außerdem in vier Farben erhältlich, so dass jeder Fahrer seinen eigenen Farbton wählen kann, der seine Designvorlieben widerspiegelt.

Das moderne und designorientierte C1S ist ein Beispiel für das Engagement von Yadea, ein raffiniertes Fahrerlebnis zu bieten, das hohe Qualität, hohe Leistung und hohen Wert kombiniert. Der von KISKA entworfene C1S verfügt über eine elegante, stromlinienförmige Struktur, die den Goldenen Schnitt widerspiegelt und auf der Straße ein Zeichen setzt, während die einzelnen Lampen das Yadea-Logo widerspiegeln, um den Wiedererkennungswert der Marke zu erhöhen. Das C1S von Yadea hat die Liebe von Design-Enthusiasten weltweit gewonnen und wurde 2020 sogar mit dem begehrten Red Dot Award ausgezeichnet.

Das Streben von Yadea nach Schönheit wurde nur durch die Kombination von unabhängigem Design und Partnerschaften mit führenden internationalen Studios möglich, um die nächste Generation von High-End-Elektro-Zweirädern zu entwickeln. Zusätzlich zu den Partnerschaften mit Giovannoni Design, AMV Design und Boxer im Laufe der Jahre hat das Unternehmen die branchenweit bahnbrechende Partnerschaft mit Studio F.A. Porsche zu Beginn dieses Jahres ins Leben gerufen, das aufgrund seines innovativen Designs und der von Yadea selbst entwickelten innovativen Technologie für viel Aufsehen in der Branche sorgte.

Mit Blick auf die Zukunft wird Yadea weiterhin ein verbessertes Fahrerlebnis bieten und seine Produktleistung durch verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung verbessern. Gleichzeitig wird das Unternehmen sein Streben nach Schönheit fortsetzen, indem es neue Wege erkundet, um seine eigenen Designstandards zu übertreffen und sich noch stilvollere und vielfältigere Fahrzeuge vorzustellen, die das Leben auf wunderbare Weise elektrifizieren.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Die Verkäufe von Yadea-Produkten haben dazu beigetragen, 9,07 Millionen Tonnen Benzin einzusparen und 31,06 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden - das entspricht der Pflanzung von 31,06 Milliarden Bäumen. Mit der Mission, den Menschen zu helfen, ihr Leben zu elektrifizieren, investiert Yadea weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere:

Offizielle Website: https://www.yadea.de/

Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Germany/

Instagram: https://www.instagram.com/yadea.germany/

Twitter: https://twitter.com/YadeaGermany

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623800/The_modern_and_design_oriented_C1S_exemplifies_Yadea_s_commitment_to_delivering_a_refined_riding_exp.jpg

SOURCE Yadea