RedHill Biopharma wurde in den NASDAQ Biotechnology Index aufgenommen

TEL AVIV, Israel und RALEIGH, North Carolina, 15. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" oder die "Company"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die Aufnahme in den NASDAQ Biotechnology Index (NASDAQ: NBI) ausgewählt wurde. Die Ergänzung des NBI wird vor der Marktöffnung am Montag, 21. Dezember 2020, wirksam.

Der Index wird verwendet, um eine Reihe von an der NASDAQ notierten Wertpapieren zu bezeichnen, die als Teil von indexdefinierten Fonds erworben und in Anlageportfolios verwendet werden sollen. Der Biotechnologie-Index ist nach der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert. Unternehmen, die in den Biotechnologie-Index aufgenommen werden, müssen bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, darunter eine Mindestmarktkapitalisierung, ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen, die Dauer der Börsennotierung und weitere Kriterien. Der Index wird jährlich bewertet und dient als Basis für den iShares NASDAQ Biotechnology Index Fund.

Weitere Informationen zum NASDAQ-Biotechnologie-Index, einschließlich Zulassungskriterien, finden Sie unter https://indexes.nasdaqomx.com/ .

Informationen zu RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ist ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich hauptsächlich auf Magen-Darm- und Infektionskrankheiten konzentriert. RedHill vermarktet die Magen-Darm-Medikamente Movantik® zur opioid-induzierten Verstopfung bei Erwachsenen mit Nicht-Krebs-Schmerzen[1], Talicia® zur Behandlung von Helicobacter pylori (H. pylori) Infektion bei Erwachsenen[2], und Aemcolo® zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen[3]. Zu den wichtigsten klinischen Entwicklungsprogrammen von RedHill im Spätstadium gehören: (i) RHB-204, mit einer geplanten Phase-3-Studie für pulmonale nicht-tuberkulöse Mykobakterien (NTM) Infektionen; (ii) opaganib (Yeliva®), ein selektiver SK2-Inhibitor der ersten-Klasse für mehrere Indikationen mit einem Phase-2/3-Programm für COVID-19 und laufenden Phase-2-Studien für Prostatakrebs und Cholangiokarzinom; (iii) RHB-104, mit positiven Ergebnissen aus einer ersten Phase-3-Studie für Morbus Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), mit positiven Ergebnissen aus einer Phase-3-Studie für akute Gastroenteritis und Gastritis und positiven Ergebnissen aus einer Phase-2-Studie für IBS-D; (v) RHB-107 (upamostat), ein Serinprotease-Inhibitor der ersten Klasse in der Phase 2, der auf Krebs und entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen abzielt und auch für COVID-19 untersucht wird, und (vi) RHB-106, ein verkapseltes Darmpräparat. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com / https://twitter.com/RedHill_DE .

HINWEIS: Diese Pressemitteilung, die der Einfachheit halber zur Verfügung gestellt wird, ist eine übersetzte Version der offiziellen Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete Aussagen, besuchen Sie bitte: https://ir.redhillbio.com/press-releases .

