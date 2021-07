Registrierungsportal jetzt geöffnet auf VisitOman.om

Seine Exzellenz Salim bin Mohammed Al Mahruqi, Minister für Kulturerbe und Tourismus, sagte: „Die Einführung der Markenidentität des nationalen Reiseveranstalters „VisitOman.om" ist ein wichtiger Schritt, der sich an der Oman Vision 2040 und den Plänen zur wirtschaftlichen Diversifizierung orientiert. Die Plattform wird in Zusammenarbeit mit unseren Partnern die lokale Tourismus-Lieferkette digitalisieren und zu einem wichtigen Faktor bei der Unterstützung der Vision des Sultanats werden, die lokalen und internationalen Investitionen in die Tourismusinfrastruktur zu erhöhen, zusätzlich zum Erreichen unseres Ziels, bis 2040 11,7 Millionen Touristen anzuziehen, von denen 5 Millionen internationale Touristen sind. „VisitOman.om" steht auch im Einklang mit dem vom Ministerium für Kulturerbe und Tourismus verabschiedeten Sanierungsplan."