Reolink bringt Solar Floodlight Cam auf den Markt

Das kabellose Kamerasystem mit intelligenter KI definiert Heimsicherheit neu

DÜSSELDORF, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Reolink launcht die Solar Floodlight Cam (UVP 99,99 €) und ergänzt damit seine Flutlichtkamera-Serie.

Die kabellose Überwachungskamera für den Außenbereich kombiniert die starke Ausleuchtung einer herkömmlichen Flutlichtkamera mit den Vorteilen einer Akkukamera. So kommt sie dank integriertem Solarpanel ohne Verkabelung oder ständiges Aufladen aus und sorgt für einen leistungsstarken und flexiblen Schutz.

Reolink lanuches new product: Solar Floodlight Cam

Die Solar Floodlight Cam verfügt über eine 2K-Auflösung (4 MP), leistungsstarke 1.000-Lumen-Flutlichtstrahler und intelligente KI-Erkennung. Während herkömmliche Flutlichtkameras kabelgebunden sind und feste Installationspunkte erfordern, ist die Solar Floodlight Cam mit ihrem integrierten Solarpanel und einem 7.800-mAh-Akku besonders flexibel einsetzbar und einfach zu verwenden.

Dank der Reolink SolarEase™ Technologie reicht bereits eine Stunde Sonnenlicht aus, um die Solar Floodlight Cam einen ganzen Tag lang mit Strom zu versorgen und zudem zusätzliche Beleuchtung in der Nacht bereitzustellen.* Mit einer Ladeeffizienz von bis zu 26 Prozent liefert SolarEase™ auch bei schlechten Lichtverhältnissen von nur 1.000 Lux eine stabile Ladeleistung und versorgt die Kamera selbst bei anteiliger Verschattung durch Blätter oder Bäume zuverlässig mit Strom. Damit ist das Solarmodul fast 20 Prozent effizienter als vorherige Generationen. Eine volle Ladung hält so auch ohne direkte Sonneneinstrahlung bis zu drei Monate, sodass kein ständiges Aufladen erforderlich ist.*

Die Solar Floodlight Cam nimmt scharfe 2K-Videos mit einem 150°-Weitwinkel auf und liefert so ein klares Bild der Aktivitäten in Einfahrten, Eingangs- und Außenbereichen. Nutzer können die Helligkeit der Flutlichter manuell anpassen und sie so optimal für die jeweiligen Anwendungsszenarien einstellen. Bei Bedarf kann auch die integrierte 110 dB laute Sirene aktiviert werden. Die integrierte KI unterscheidet zwischen Menschen, Tieren und Fahrzeugen und sendet passende Push-Benachrichtigungen.

Die Live-Übertragung der Solar Floodlight Cam erfolgt vollständig über die Reolink-App, ebenso wie die Anpassung der Beleuchtungsstärke. Darüber hinaus erhalten Nutzer via App auch Push-Benachrichtigungen und können in Echtzeit über die Zwei-Wege-Audiofunktion kommunizieren. Die Kamera lässt sich außerdem nahtlos mit dem Reolink Home Hub oder Reolink NVRs verbinden und so leicht zu einem vollständigen Haussicherheitssystem erweitern.

Michael Rief, Country Director bei Reolink Deutschland, sagt anlässlich der Markteinführung: „Wir bei Reolink sind der Meinung, dass sich die Sicherheit an das Zuhause unserer Kunden anpassen sollte – und nicht umgekehrt. Daher folgen unsere Innovationen dem Alltag unserer Kunden. Mit der Solar Floodlight Cam bringen wir starke Lichtleistung in den kabellosen Bereich und geben unseren Nutzern die Freiheit, professionellen Schutz ortsunabhängig und ohne Installationshürden zu realisieren."

Die Solar Floodlight Cam ist ab sofort über Amazon und Reolink.com erhältlich. Weitere Informationen zur Solar Floodlight Cam gibt es unter Reolink.com.

*Die Daten basieren auf einer durchschnittlichen Kameranutzung und einer durchschnittlichen Beleuchtungsdauer mit Hilfe der Flutlichter (nur bewegungsgesteuert).

Über Reolink

Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote unter Reolink.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943080/Solar_Floodlight_Cam_Press_Release_Cover.jpg