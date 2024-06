Reolink kündigt Argus 4 Pro an: Eine innovative 4K UHD-Kamera mit 180° Dual-Image Stitching Technologie

Mit 180°-Aufzeichnungen ohne unerkannte Sichtbereiche in 4K UHD Farben bei Tag & Nacht setzt Argus 4 Pro einen völlig neuen Standard.

MÜNCHEN, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Reolink , ein renommierter Anbieter von Sicherheitslösungen für den Heimbereich, stellt seine neueste Ergänzung der Argus-Kamera-Serie vor: Reolink Argus 4 Pro. Entwickelt wurde die Reolink Argus 4 Pro mit proprietärer Spitzentechnologie sowie benutzerorientierten Funktionen und definiert mit ihrer Kombination aus 4K UHD, uneingeschränktem 180°-Sichtbereich und Vollfarbsicht rund um die Uhr die Überwachung von Haus und Betrieb komplett neu. Als Neuheit bietet die Überwachungskamera den Nutzern zusätzliche Sicherheit mit einer einfachen breiten Panoramasicht in lebendigen Farben, auf die sie aus der Ferne zugreifen können, um ihr Eigentum jederzeit und überall im Auge zu behalten.

Mit ihren beiden 4mm-Objektiven setzt die Reolink Argus 4 Pro einen neuen Standard, der eine weitreichende 180°-Ultraweitwinkelansicht in 4K UHD-Auflösung ermöglicht. Diese Innovation von Reolink übertrifft die Industrienorm, indem sie die Pixel dichter bündelt und so feinste Bildschärfe gewährleistet. Die Reolink Argus 4 Pro integriert nahtlos zwei Linsen, um nicht nur einen uneingeschränkten Sichtbereich zu garantieren, sondern auch die Detailgenauigkeit der Bilderfassung zu optimieren und die mit der Dual-Image Stitching Technologie verbundenen Probleme der Bildverzerrung zu überwinden. Die fortschrittlichen Algorithmen, die für die Reolink Argus 4 Pro entwickelt wurden, minimieren Verzerrungen und decken jeden möglichen ungesehenen Bereich ab, so dass eine nahtlose und klare Panoramasicht gewährleistet ist.

Die branchenführende ColorX-Technologie von Reolink sorgt dafür, dass die Kamera das Licht so gut wie möglich einfängt. Bei schlechten Lichtverhältnissen kann die Reolink Argus 4 Pro Vollfarbbilder aufnehmen, ohne dass Infrarotlicht oder Scheinwerfer erforderlich sind, und liefert nachts Bilder, die genauso hell und lebendig sind wie tagsüber. Die Reolink Argus 4 Pro überwindet die Einschränkungen herkömmlicher IR-Nachtkameras und spart 2 W/h Strom, wenn die Kamera im Nachtsichtmodus ist. Die integrierte Reolink ColorX-Technologie trägt dazu bei, die Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen IR-Kameras mit 4K UHD-Auflösung bei Nacht* um 30 Prozent zu verlängern.

Die Reolink Argus 4 Pro setzt mit ihrer Dual-Band Wi-Fi 6 Technologie neue Maßstäbe und ist damit die erste akkubetriebene Überwachungskamera für den Heimgebrauch mit dem reibungslosesten 4K-Streaming-Erlebnis. Diese Innovation ist ein Sprung nach vorn bei der Wireless-Technologie und stellt sicher, dass die Kameradaten auch inmitten zahlreicher Geräte blitzschnell übertragen werden, so dass Echtzeit-Vorschauen und schnelle Downloads von Aufzeichnungen möglich sind, die sowohl flüssig als auch detailliert sind.

Der Datenschutz steht bei Reolink an erster Stelle. Mit robusten Sicherheitsmaßnahmen, wie einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, anpassbaren Datenschutzeinstellungen und verschiedenen Datenspeicheroptionen, schützt Reolink die persönlichen Daten seiner Nutzer – und das alles ohne Abo-Gebühren.

„Die Reolink Argus 4 Pro repräsentiert die nächste Evolution im Bereich Smart Home Security", sagt Fabrice Klohoun, Marketing-Manager bei Reolink. „Mit fortschrittlichen Funktionen und dem robusten Schutz der Privatsphäre bietet die Reolink Argus 4 Pro unseren Kunden ein unvergleichliches Überwachungserlebnis und ein Gefühl der Sicherheit."

Wichtigste Funktionen:

Uneingeschränkter 4K UHD 180°-Blickwinkel

24/7-Farbsicht

30% mehr Akkulaufzeit

Wi-Fi 6 ist bereit, reibungsloses 4K -Streaming

-Streaming Überall einfach installierbar

Verbesserte Smart-Erkennung mit präzisen Warnmeldungen

Verschiedene lokale Speicheroptionen (Unterstützt 128GB SD-Karte und Reolink Home Hub)

Ortsunabhängiger Zugriff, jederzeit & überall

24-Stunden-Akku mit einer Ladezeit von nur 10 Minuten

Preis und Verfügbarkeit

Die Reolink Argus 4 Pro ist ab sofort für 229,99 Euro (UVP) auf Reolink.com und Amazon erhältlich.

Weitere Informationen und Bildmaterial zu der Reolink Argus 4 Pro finden Sie hier.

Das gesamte Sortiment der Smart-Home-Sicherheitslösungen und Dienstleistungen von Reolink ist hier verfügbar.

*Getestet unter speziellen Laborbedingungen.

Über Reolink

Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an. Das umfassende Produktsortiment sorgt für ein nahtloses Sicherheitserlebnis. Das Unternehmen bedient weltweit Millionen von Kunden, bietet Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über die Angebote von Reolink unter Reolink.com.

