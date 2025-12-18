Reolink zeigt auf der CES 2026 die Zukunft seiner KI-Sicherheitskameras

DÜSSELDORF, Deutschland, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Reolink stellt auf der CES 2026, einer der weltweit führenden Messen für Consumer Technology, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfindet, einen KI-Hub, eine neue Flutlichtkamera und eine innovative Dreifachobjektiv-Kameraserie vor. Das Unternehmen präsentiert die Neuheiten an Stand 52817 der Venetian Expo.

Visit Reolink at CES 2026, Hall A-D, Booth 52817

CES-Besucher können dort als Erste die neuen ReoNeura™-KI-Funktionen erleben, die zukünftig auch für ältere Reolink-Kameras bereitgestellt werden. Das Unternehmen hat dafür seine fortschrittliche KI-Technologie in einen eigenständigen Hub integriert. Funktionen wie die automatische Erkennung, Videosuche und Datenverarbeitung werden darüber komplett lokal verarbeitet. Damit lassen sich Verzögerungen und Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit der Cloud vermeiden. Der KI-Hub ist nahtlos mit Reolink-Kameras, NVRs und Home Hubs kompatibel. Neben den genannten proaktiven Sicherheitsoptionen, zeigt das Unternehmen auch eine verbesserte Situationserkennung in verschiedenen Überwachungsszenarien.

Außerdem stellt Reolink seine neue Dreifachobjektiv-Kameraserie vor. Die Produktreihe besticht durch klare Bilder und vollumfängliche Abdeckung. Die Kameras verfügen über eine Ultra-HD-Auflösung von bis zu 24 MP mit einem intelligenten System zur Objektverfolgung. Nutzer profitieren von zwei Ansichten gleichzeitig: Eine zeigt einen nahtlosen 180°-Panoramaüberblick, während ein PT-Objektiv durch Schwenk- und Neigefunktion eine detaillierte 360°-Abdeckung bietet. Damit gewährleistet die neue Kameraserie einen noch stärkeren Rundumschutz.

Auch die bekannte Floodlight-Serie von Reolink erhält im Rahmen der diesjährigen CES eine neue, solarbetriebene Ergänzung. Das neueste Modell verfügt über ein integriertes Solarpanel und ist dadurch eine flexible und praktische Sicherheitslösung für Privathaushalte und Unternehmen. Neben der neuen Kamera sind bei der Produktpräsentation auch die bewährte Elite Floodlight WiFi mit 4K-180°-Panoramaansicht und die 4K-PTZ Kamera TrackFlex Floodlight WiFi zu sehen.

Reolink stellt diese Produkte im Rahmen einer Keynote am 6. Januar um 14:30 Uhr Ortszeit am eigenen Stand vor.

Weitere Informationen zu Reolink auf der CES 2026 finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847780/Reolink_at_CES_2026__Hall_A_D__Booth_52817.jpg