Revalize baut Aktivitäten in Europa weiter aus

Das in Jacksonville ansässige Softwareunternehmen erwirbt drei weitere europäische Unternehmen

JACKSONVILLE, Fla., 16. November 2021 /PRNewswire/ -- Revalize, der weltweit führende Anbieter von branchenspezifischer Revenue Operations Software für Hersteller, deren Distributoren und deren Planer, gab heute die Übernahme von drei europäischen Softwareunternehmen bekannt, die fünf renommierte Marken umfassen. Die Übernahme der Unternehmen wird sowohl das Lösungsportfolio von Revalize als auch seine europäischen Aktivitäten erweitern.

Diese gestärkte Position in Europa beschleunigt das bereits rasante Wachstum des Unternehmens seit seiner Gründung im Juni 2021 und verdoppelt nahezu die geplanten Umsatzziele für das erste Jahr der operativen Tätigkeit.

Dem Revalize-Lösungsportfolio schließen sich folgende Unternehmen an:

Die PROCAD-Gruppe mit Hauptsitz in Karlsruhe verfügt über bewährte Product Lifecycle Management (PLM)- und Product Data Management (PDM)-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Produktlebenszyklen in einer immer komplexer werdenden Welt zu managen und Kunden in der diskreten Fertigung eine erhebliche Effizienzsteigerung zu bieten. PROCAD hatte bereits im Jahr 2021 das ebenfalls auf PLM spezialisierte Unternehmen keytech sowie ACATEC, einen Hersteller von CPQ-Lösungen für Hersteller komplexer Produkte, übernommen.Die PROCAD-Gruppe bringt mehr als 1.350 Kunden weltweit und mehr als 250 Mitarbeiter an 12 Standorten zu Revalize. Revalize hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von PROCAD getroffen, die im Dezember abgeschlossen werden soll.

mit Hauptsitz in Karlsruhe verfügt über bewährte Product Lifecycle Management (PLM)- und Product Data Management (PDM)-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Produktlebenszyklen in einer immer komplexer werdenden Welt zu managen und Kunden in der diskreten Fertigung eine erhebliche Effizienzsteigerung zu bieten. PROCAD hatte bereits im Jahr 2021 das ebenfalls auf PLM spezialisierte Unternehmen keytech sowie ACATEC, einen Hersteller von CPQ-Lösungen für Hersteller komplexer Produkte, übernommen.Die PROCAD-Gruppe bringt mehr als 1.350 Kunden weltweit und mehr als 250 Mitarbeiter an 12 Standorten zu Revalize. Revalize hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von PROCAD getroffen, die im Dezember abgeschlossen werden soll. SpecPage, mit Hauptsitz in Kussnacht, Schweiz, ist ein anerkannter Hersteller von innovativen PLM- und Qualitätssicherungslösungen für rezeptbasierte Unternehmen in der Fertigungsindustrie. Das Unternehmen bietet innovative und benutzerfreundliche Softwarelösungen, um die einzigartigen und komplexen Aspekte der Produktetikettierung im globalen Wettbewerb für CPG-Produkte zu verwalten. Diese Akquisition ermöglicht Revalize die Nutzung der SpecPage PLM Cloud Plattform, die Erweiterung des globalen Supports und eine umfassende CPQ-Integration. Revalize schloss die Übernahme von SpecPage Anfang Oktober ab.

mit Hauptsitz in Kussnacht, Schweiz, ist ein anerkannter Hersteller von innovativen PLM- und Qualitätssicherungslösungen für rezeptbasierte Unternehmen in der Fertigungsindustrie. Das Unternehmen bietet innovative und benutzerfreundliche Softwarelösungen, um die einzigartigen und komplexen Aspekte der Produktetikettierung im globalen Wettbewerb für CPG-Produkte zu verwalten. Diese Akquisition ermöglicht Revalize die Nutzung der SpecPage PLM Cloud Plattform, die Erweiterung des globalen Supports und eine umfassende CPQ-Integration. Revalize schloss die Übernahme von SpecPage Anfang Oktober ab. TENADO, mit Hauptsitz in Bochum, ist ein führender Anbieter von CAD-Softwarelösungen für das Metall- und Holzhandwerk, den Maschinenbau, den Brandschutz und das Verkehrsmanagement. TENADO bedient Handwerker, Schreiner, Sicherheitsinspektoren und Verkehrsplaner und hat mehr als 30.000 aktive Nutzer. Revalize schloss die Übernahme von TENADO Anfang November ab.

Die Aufnahme dieser drei Unternehmen stärkt die Marktposition von Revalize als klarer weltweiter Marktführer für CPQ- und Revenue Operations-Lösungen für Hersteller und als einziger globaler Anbieter von branchenspezifischen Fertigungslösungen. Die Aufnahme dieser Marken steht im Einklang mit der Mission von Revalize, erweitert die Fähigkeiten des Unternehmens zur Unterstützung durchgängiger Design-to-Cash-Workflows und stärkt die operative Präsenz in Europa.

"Europa macht inzwischen fast die Hälfte unseres weltweiten Geschäfts aus. Unsere multinationalen Kunden in den USA haben uns gebeten, ihre Pläne mit einer operativen Präsenz in der EMEA-Region zu unterstützen, und ebenso benötigen die Kunden unserer europäischen Unternehmen eine Produkt- und Serviceabdeckung in Nordamerika. Die Aufnahme dieser fünf Marken in das Revalize-Portfolio ist ein großer Gewinn für alle unsere Kunden und alle Hersteller weltweit, die ihre digitalen Fähigkeiten über den gesamten Design-to-Cash-Zyklus hinweg ausbauen wollen," sagte Jim Contardi, CEO von Revalize.

Die Aufrechterhaltung einer flexiblen, globalen Belegschaft ist Teil der Mission von Revalize. Das Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Jacksonville und seine Belegschaft weiter ausbauen und gleichzeitig Büros in Regionen unterstützen, in denen es eine hohe Konzentration von Mitarbeitern hat, darunter auch in Europa.

Weitere Informationen über Revalize und seine Übernahmen sowie über Beschäftigungsmöglichkeiten in Jacksonville und darüber hinaus finden Sie unter www.revalizesoftware.com.

Über Revalize

Revalize ist der weltweit führende Anbieter von branchenspezifischen Softwarelösungen, die Herstellern helfen, ihre Umsätze durch Konstruktionsanwendungen, technische Simulationen, Produktauswahl, CPQ, PIM, PLM, Visualisierung und Datenanalyse zu optimieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, FL, und bedient über 10.000 Kunden auf der ganzen Welt. Revalize ist ein Portfolio-Unternehmen von TA Associates und Hg. Erfahren Sie mehr unter www.revalizesoftware.com

